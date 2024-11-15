Türkiye'nin Bilgisayarcısı ITOPYA.COM’DA Süper Kasım Fırsatları!

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Yılın en büyük indirim dönemi olan Süper Kasım kampanyası, 1 Kasım 2024 saat 18.00 itibarıyla başladı! Bu eşsiz kampanya, 21 Kasım 2024 saat 23.55’e kadar devam edecek. Binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor.

Binlerce Üründe Kaçırılmayacak Fırsatlar

Tavsiye sistem ve bilgisayar denince akla gelen ilk marka olan ITOPYA.COM, bu yıl da Süper Kasım kampanyasıyla ziyaretçilerine eşsiz fırsatlar sunuyor. Geniş ürün yelpazesi sayesinde, gaming sektöründen yayıncı sektörüne kadar her kategoride cazip avantajlarla dolu fırsatlar sizi bekliyor. Notebook, tablet, ekran kartı, monitör, kulaklık gibi ürünlerde; Asus, Corsair, Logitech, MSI, SteelSeries, Gigabyte, Razer gibi ünlü markaların ürünlerine ve ITOPYA.COM’un tavsiye sistemlerine özel indirimlerle sahip olabilirsiniz.

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Bu Kampanyada Bizleri Neler Bekliyor?

Yayıncıların Seçtikleri, Özel Ürün Yelpazesi ve Sürpriz Sistemler;

Süper Kasım’da popüler yayıncıların özenle seçtiği özel ürünler kampanyanın en dikkat çeken özelliklerinden biri. Bu ürünler, oyun ve yayın performansınızı zirveye taşımak için özel olarak hazırlandı.

Bunun yanı sıra, ITOPYA.COM’un seçili ürün yelpazesi, gaming ekipmanlarından bilgisayar bileşenlerine kadar geniş bir ürün grubunda avantajlı fırsatlar sunuyor.

Ek olarak, sürpriz sistemler de bu ay içerisinde belirli günlerde karşınıza çıkacak. Bilindik isimlerle birlikte hazırlanan bu özel sistemler, performans ve fiyat dengesiyle dikkat çekiyor.

İndirimler Nerede Geçerli?

Süper Kasım kampanyası, ITOPYA.COM’un web sitesinde ve İstanbul’daki Acıbadem, Beylikdüzü, Ataköy Airport AVM mağazalarıyla Ankara’daki Söğütözü mağazasında geçerli. Online alışveriş yaparak ya da mağazaları ziyaret ederek bu cazip fırsatlardan faydalanabilirsiniz.

Kampanyayı Nasıl Takip Edebilirim?

En yeni ürün sunumlarını gerçekleştirdiğimiz YouTube kanalımızda, en sıcak fırsatları sunduğumuz Instagram hesabımızda ve birçok avantajlı ürünü bir arada bulabileceğiniz web sitemizde kampanya detaylarını takip edebilirsiniz.

Kampanya detaylarına ve fırsatlara ulaşmak için hemen tıklayın:

👉 Süper Kasım Fırsatları

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