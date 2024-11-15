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    Türkiye'nin Bilgisayarcısı ITOPYA.COM’DA Süper Kasım Fırsatları!

    Süper Kasım kampanyası, 1 Kasım 2024 saat 18.00 itibarıyla başladı! Bu eşsiz kampanya, 21 Kasım 2024 saat 23.55’e kadar devam edecek. Binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor.

    Süper Kasım Başladı! Tam Boyutta Gör

    Yılın en büyük indirim dönemi olan Süper Kasım kampanyası, 1 Kasım 2024 saat 18.00 itibarıyla başladı! Bu eşsiz kampanya, 21 Kasım 2024 saat 23.55’e kadar devam edecek. Binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor.

    Binlerce Üründe Kaçırılmayacak Fırsatlar
    Tavsiye sistem ve bilgisayar denince akla gelen ilk marka olan ITOPYA.COM, bu yıl da Süper Kasım kampanyasıyla ziyaretçilerine eşsiz fırsatlar sunuyor. Geniş ürün yelpazesi sayesinde, gaming sektöründen yayıncı sektörüne kadar her kategoride cazip avantajlarla dolu fırsatlar sizi bekliyor. Notebook, tablet, ekran kartı, monitör, kulaklık gibi ürünlerde; Asus, Corsair, Logitech, MSI, SteelSeries, Gigabyte, Razer gibi ünlü markaların ürünlerine ve ITOPYA.COM’un tavsiye sistemlerine özel indirimlerle sahip olabilirsiniz.

    Süper Kasım Başladı! Tam Boyutta Gör

    Bu Kampanyada Bizleri Neler Bekliyor?
    Yayıncıların Seçtikleri, Özel Ürün Yelpazesi ve Sürpriz Sistemler;
    Süper Kasım’da popüler yayıncıların özenle seçtiği özel ürünler kampanyanın en dikkat çeken özelliklerinden biri. Bu ürünler, oyun ve yayın performansınızı zirveye taşımak için özel olarak hazırlandı.

    Bunun yanı sıra, ITOPYA.COM’un seçili ürün yelpazesi, gaming ekipmanlarından bilgisayar bileşenlerine kadar geniş bir ürün grubunda avantajlı fırsatlar sunuyor.
    Ek olarak, sürpriz sistemler de bu ay içerisinde belirli günlerde karşınıza çıkacak. Bilindik isimlerle birlikte hazırlanan bu özel sistemler, performans ve fiyat dengesiyle dikkat çekiyor.

    İndirimler Nerede Geçerli?
    Süper Kasım kampanyası, ITOPYA.COM’un web sitesinde ve İstanbul’daki Acıbadem, Beylikdüzü, Ataköy Airport AVM mağazalarıyla Ankara’daki Söğütözü mağazasında geçerli. Online alışveriş yaparak ya da mağazaları ziyaret ederek bu cazip fırsatlardan faydalanabilirsiniz.

    Kampanyayı Nasıl Takip Edebilirim?
    En yeni ürün sunumlarını gerçekleştirdiğimiz YouTube kanalımızda, en sıcak fırsatları sunduğumuz Instagram hesabımızda ve birçok avantajlı ürünü bir arada bulabileceğiniz web sitemizde kampanya detaylarını takip edebilirsiniz.

    Kampanya detaylarına ve fırsatlara ulaşmak için hemen tıklayın:
    👉 Süper Kasım Fırsatları

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 12 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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