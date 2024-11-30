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    ITOPYA.COM’da Süper Cuma Fırsatları Başladı!

    Süper Cuma, 29 Kasım 20:00’de Başladı, Yılın En Beklenen İndirimleri Sizi Bekliyor!                                                                                                   

    ITOPYA.COM’da Süper Cuma Fırsatları Başladı! Tam Boyutta Gör

    Beklenen an geldi! Teknoloji tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği SÜPER CUMA kampanyası tüm hızıyla başladı. 1 Aralık Pazar saat 23:55’e kadar sürecek olan bu eşsiz kampanya, Tavsiye Sistemler, Notebooklar, Ekran Kartları, Monitörler ve daha birçok üründe müthiş fiyatlarla sizlerle!

    Hangi Ürünlerde İndirim Var?

    Süper Cuma’da:

    • Notebooklar, monitörler, ekran kartları, tavsiye sistemler ve oyuncu dostu ekipmanlar gibi bir çok ürün,
    • Asus, Corsair, Logitech, MSI, Gigabyte, SteelSeries gibi lider markaların popüler ürünleri,
    • ITOPYA Tavsiye Sistemleri,
      özel indirimlerle karşınıza çıkıyor.

    Neden Süper Cuma?

    • Sürpriz Sistemler: İhtiyaçlarınıza uygun performans ürünleri, her bütçeye hitap eden fiyatlarla sizlerle!
    • Gaming Ekipmanlarında Harika Fırsatlar: Oyun dünyanızı geliştirecek cazip avantajlar.
    • Özel Seçimler: Popüler yayıncıların önerdiği, performans artırıcı ürünler, Süper Cuma’yı daha da özel kılıyor.

    Mağaza ve Online Fırsatlar

    Süper Cuma fırsatları hem ITOPYA.COM web sitesinde hem de mağazalarımızda geçerli!

    • Mağazalara Özel Seçili Ürünler: İstanbul’daki Acıbadem, Beylikdüzü, Ataköy Airport AVM ve Ankara’daki Söğütözü mağazalarımıza özel belirlenmiş seçili ürünlere sahip olabilirsiniz.
    • Web’e Özel Fırsatlar: Yalnızca online alışverişe özel ürünlerle de fırsatları keşfetmek mümkün.

    Kampanyayı Takip Edin!

    Güncel fırsatlarımız ve indirimli ürün detayları için:

    • Web sitemizi ziyaret edin,
    • Instagram hesabımızdan en sıcak fırsatları takip edin,
    • YouTube kanalımızda detaylı ürün incelemelerini izleyin.

    Kampanya süresince seçili ürünlerde özel fiyatlar ve eşsiz fırsatlar sizi bekliyor. Mağazalarımıza uğramayı ve web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın!

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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