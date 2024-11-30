ITOPYA.COM’da Süper Cuma Fırsatları Başladı!

Beklenen an geldi! Teknoloji tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği SÜPER CUMA kampanyası tüm hızıyla başladı. 1 Aralık Pazar saat 23:55’e kadar sürecek olan bu eşsiz kampanya, Tavsiye Sistemler, Notebooklar, Ekran Kartları, Monitörler ve daha birçok üründe müthiş fiyatlarla sizlerle!
Hangi Ürünlerde İndirim Var?
Süper Cuma’da:
- Notebooklar, monitörler, ekran kartları, tavsiye sistemler ve oyuncu dostu ekipmanlar gibi bir çok ürün,
- Asus, Corsair, Logitech, MSI, Gigabyte, SteelSeries gibi lider markaların popüler ürünleri,
- ITOPYA Tavsiye Sistemleri,
özel indirimlerle karşınıza çıkıyor.
Neden Süper Cuma?
- Sürpriz Sistemler: İhtiyaçlarınıza uygun performans ürünleri, her bütçeye hitap eden fiyatlarla sizlerle!
- Gaming Ekipmanlarında Harika Fırsatlar: Oyun dünyanızı geliştirecek cazip avantajlar.
- Özel Seçimler: Popüler yayıncıların önerdiği, performans artırıcı ürünler, Süper Cuma’yı daha da özel kılıyor.
Mağaza ve Online Fırsatlar
Süper Cuma fırsatları hem ITOPYA.COM web sitesinde hem de mağazalarımızda geçerli!
- Mağazalara Özel Seçili Ürünler: İstanbul’daki Acıbadem, Beylikdüzü, Ataköy Airport AVM ve Ankara’daki Söğütözü mağazalarımıza özel belirlenmiş seçili ürünlere sahip olabilirsiniz.
- Web’e Özel Fırsatlar: Yalnızca online alışverişe özel ürünlerle de fırsatları keşfetmek mümkün.
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.