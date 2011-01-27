Logitech M515 Mouse İle Konforunuz Artıyor

Mouse’unuzu artık sadece masa başında kullanmak zorunda değilsiniz! Logitech her ortamda kullanım konforunuzu arttırmak için, koltuk, yatak ya da yastık gibi yumuşak yüzeylerde kolay kontrol sağlayan Logitech Kablosuz Mouse M515’ipiyasaya sundu. M515 boşluksuz alt tabanıyla kumaş üzerinde kolayca kayıyor ve el algılama sensörü sayesinde ise sadece kullanmak istediğinizde aktif hale geliyor.

Logitech Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Uyar M515 ile ilgili,“Teknoloji geliştikçe ve tüketici alışkanlıkları değiştikçe, Logitech insanların dijital dünyada sevdiği uygulamalara yaşadıkları her ortamda keyifle erişebilmelerini sağlayan navigasyon cihazları üretmeye devam ediyor. Logitech’inyeni piyasa sunduğu kablosuz mouse M515, koltuk, yatak ya da yastık gibi yumuşak yüzeylerde kolay kontrol sağlayarak gelişen teknoloji kullanımına farklı bir alternatif sunuyor. Özellikle bilgisayarını TV’ye bağlayarak kullananlara oturma odalarında tek bir mouse ile kontrol imkanı sağlıyor” dedi.

Logitech Wireless Mouse M515, sensörü sayesinde sadece elinize aldığınızda aktif oluyor, kullanmadığınız zaman ise uyku moduna geçiyor. M515, kumaş parçalarının sensörün girişinde toplanmasını engelleyen boşluksuz tabanı sayesinde, battaniye, yastık, halı ve hatta masa gibi farklı yüzeylerde bile kolay kontrol imkanı sunuyor. Yüksek hızlı kaydırma özelliği ile uzun bloglar ya da sosyal ağ sayfaları arasında rahatlıkla hareket etmenizi sağlayan Logitech M515’inbir diğer özelliği de daha fazla kontrol imkanı tanıyan click-to-click modu.

İki yıla kadar pil ömrü bulunan Logitech M515, küçük Unifying alıcısı sayesinde “tak ve unut” kablosuz bağlantının keyfi sunuyor. Aynı alıcıya Unifying uyumlu başka mouse ve klavyeler de ekleyebilirsiniz.

* Logitech M515satış fiyatı: 49.99 $

Türkiye’de satışa sunulma tarihi: Nisan 2011

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