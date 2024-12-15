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    Anlık Bildirim

    HDMI 2.2 CES 2025'te tanıtılacak: Neler sunacak?

    HDMI'ın yeni sürümü Ocak ayındaki CES 2025'te tanıtılacak. HDMI 2.2 olarak adlandırılması beklenen yeni standardın, daha yüksek bant genişliği, yenileme hızı ve çözünürlük sunması bekleniyor.
    HDMI 2.2 CES 2025'te tanıtılacak: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    HDMI'ın yeni sürümü Ocak ayındaki CES 2025'te tanıtılacak. Bir rapora göre, HDMI Licensing Administrator (HDMI LA), Las Vegas'taki ticaret fuarında planlanan önemli bir duyuru hakkında medya kuruluşlarını bilgilendirdi. HDMI 2.2 olarak adlandırılması beklenen yeni standardın, daha yüksek bant genişliği, yenileme hızı ve çözünürlük sunması bekleniyor.

    Video ve ses iletimi için yaygın olarak kabul gören standardı geliştiren HDMI Forum, 6 Ocak 2025'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini doğruladı. Bu etkinlik muhtemelen yeni standardın teknik özelliklerini ve ayrıntılarını ortaya koyacak.

    Bazı söylentilere göre HDMI 2.2, Nvidia'nın yaklaşan GeForce RTX 50 serisi ve AMD'nin Radeon RX 8000 serisi GPU'larıyla uyumlu olacak. Her iki şirket de HDMI Forum'un duyurusuyla aynı zamana denk gelecek şekilde 6 Ocak'ta CES basın etkinlikleri planladı. Onaylanırsa, bu yeni HDMI standardını en son DisplayPort 2.1 teknolojileriyle uyumlu hale getirecek ve tüketicilere ultra yüksek çözünürlüklü medya ve oyun deneyimleri için genişletilmiş seçenekler sunacak.

    HDMI 2.2 neler sunacak?

    HDMI 2.2, 8K çözünürlükte 120 Hz veya daha yüksek kare hızları için sıkıştırılmamış görüntü aktarımını destekleyebilir. Aynı zamanda 10K gibi daha yüksek çözünürlükler için de sıkıştırılmamış görüntü aktarımı desteği sunabilir. En son standart olan HDMI 2.1b, şu anda 48 Gbps'lik aktarım hızını ve Ekran Akışı Sıkıştırma (DSC) aracılığıyla  8K 60 Hz gibi çözünürlükleri destekliyor. HDMI 2.2, DSC ihtiyacını ortadan kaldırabilir veya uygulamasını iyileştirerek kesintisiz, yüksek kaliteli içerik sunabilir.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

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    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

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    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 1 gün önce

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