Tam Boyutta Gör HDMI'ın yeni sürümü Ocak ayındaki CES 2025'te tanıtılacak. Bir rapora göre, HDMI Licensing Administrator (HDMI LA), Las Vegas'taki ticaret fuarında planlanan önemli bir duyuru hakkında medya kuruluşlarını bilgilendirdi. HDMI 2.2 olarak adlandırılması beklenen yeni standardın, daha yüksek bant genişliği, yenileme hızı ve çözünürlük sunması bekleniyor.

Video ve ses iletimi için yaygın olarak kabul gören standardı geliştiren HDMI Forum, 6 Ocak 2025'te bir basın toplantısı düzenleyeceğini doğruladı. Bu etkinlik muhtemelen yeni standardın teknik özelliklerini ve ayrıntılarını ortaya koyacak.

Bazı söylentilere göre HDMI 2.2, Nvidia'nın yaklaşan GeForce RTX 50 serisi ve AMD'nin Radeon RX 8000 serisi GPU'larıyla uyumlu olacak. Her iki şirket de HDMI Forum'un duyurusuyla aynı zamana denk gelecek şekilde 6 Ocak'ta CES basın etkinlikleri planladı. Onaylanırsa, bu yeni HDMI standardını en son DisplayPort 2.1 teknolojileriyle uyumlu hale getirecek ve tüketicilere ultra yüksek çözünürlüklü medya ve oyun deneyimleri için genişletilmiş seçenekler sunacak.

AOC yeni oyun monitörünü satışa sundu: İşte özellikleri ve fiyatı 6 gün önce eklendi

HDMI 2.2 neler sunacak?

HDMI 2.2, 8K çözünürlükte 120 Hz veya daha yüksek kare hızları için sıkıştırılmamış görüntü aktarımını destekleyebilir. Aynı zamanda 10K gibi daha yüksek çözünürlükler için de sıkıştırılmamış görüntü aktarımı desteği sunabilir. En son standart olan HDMI 2.1b, şu anda 48 Gbps'lik aktarım hızını ve Ekran Akışı Sıkıştırma (DSC) aracılığıyla 8K 60 Hz gibi çözünürlükleri destekliyor. HDMI 2.2, DSC ihtiyacını ortadan kaldırabilir veya uygulamasını iyileştirerek kesintisiz, yüksek kaliteli içerik sunabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

HDMI 2.2 CES 2025'te tanıtılacak: Neler sunacak?