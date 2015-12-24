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Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar

3 yıl
28b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni nesil üst seviye akıllı telefon modelleri Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi. Windows 10 işletim sistemli telefonların fiyatları, çıkış tarihleri ve diğer detayları...
Microsoft'un yüksek performanslı akıllı telefon piyasası için kendi geliştirdiği ilk telefonlar olan Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi. Windows 10 işletim sistemini kullanan yeni telefonlar, ülkemizdeki fiyatlandırması, çıkış tarihi, Continuum özelliği ve yazılım güncellemeleri gibi tüm detayları bu videomuzda.
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en323 3 yıl en beğenilen
Lansman yetmez sokağa çıkıp bedava vermeleri lazım yoksa boşu boşuna depoda bozulacaklar
1 Yanıt Yanıtla +16
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hakanxml 3 yıl
Hanımefendi iyi niyetle görevini yapmış vermesi gereken cevapları vermiş ama şirketi hala sorunlara çözüm bulabilmiş değil. Cevaplar hep yapılacak edilecek -cek,-cak şeklinde.

Sen git 2550 lira ver ama cortana Türkçe olmasın uygulamalarda yapılacak diye bekle dur. E hazır yapılmışı var bakınız android bakınız IOS
Hanımefendi iyi niyetle görevini yapmış vermesi gereken cevapları vermiş ama şirketi hala sorunlara çözüm bulabilmiş değil. Cevaplar hep yapılacak edilecek -ce...
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xxxx1 3 yıl
yıllardır hiç bir şekilde kendini geliştiremeyen,sürekli satın alıp yutan bir marka haline geldi Microsoft...
uygulama darlığı ve gelişemeyen bir markette cabası,sattığın ürünü marketle destekleyemiyorsun ve yıllardır tepeden tırnağa yatan bir yönetim anlayışı...
yıllardır hiç bir şekilde kendini geliştiremeyen,sürekli satın alıp yutan bir marka haline geldi Microsoft...uygulama darlığı ve gelişemeyen bir markette c...
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onur_77 3 yıl
aagir
Arkadaslar Microsoft telefon almayı düşünenler için başımdan geçenleri sunayım kararınızı ona göre verin. Lumia 925 telefonum bozuldu 20 kasımda hepsiburadaya gönderdim. Onlar da servise göndermişler. * aralıkta değişim kararı çıktı bugün 2 ocak hâlâ yeni telefon gondermediler. Servis Microsoft tan telefon gelecek diyor Microsoft u arıyorum hafta içi arayin diyor hafta içinde arıyorum e mail atin diyor e mail atiyorum ses yok. Bu şekilde 43 gündür bekliyorum. Aynı gün eşimin telefonu bozuldu lg g 2 model 4 gun sonra tamir edildi gönderildi. Hem hepsi burada hem de Microsoft un nasıl firmalar olduğunu görmeniz için yazdım.

arkadaşım benimde L925 cihazım vardı bende servise verdim 40 gün kadar bekledim bana para iadesi yaptılar bugün hangi firma para iadesi yapıyor? S6 edge aldım 7 ayda 6-7 parça değişti(3 kere ekran, anakart, kulaklık soketi şarj soketi vs.). Sanki bu parçaları ben kendim değiştirmişim gibi muamele ediyorlar. Ayıplı mal ücret iadesi yapın diyorum yapmıyorlar bahaneleri bile yok. Yani bana göre microsoft bir süre sonra sorununu çözüyor.
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aagir 3 yıl
Arkadaslar Microsoft telefon almayı düşünenler için başımdan geçenleri sunayım kararınızı ona göre verin. Lumia 925 telefonum bozuldu 20 kasımda hepsiburadaya gönderdim. Onlar da servise göndermişler. * aralıkta değişim kararı çıktı bugün 2 ocak hâlâ yeni telefon gondermediler. Servis Microsoft tan telefon gelecek diyor Microsoft u arıyorum hafta içi arayin diyor hafta içinde arıyorum e mail atin diyor e mail atiyorum ses yok. Bu şekilde 43 gündür bekliyorum. Aynı gün eşimin telefonu bozuldu lg g 2 model 4 gun sonra tamir edildi gönderildi. Hem hepsi burada hem de Microsoft un nasıl firmalar olduğunu görmeniz için yazdım.
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ironman 3 yıl
1900 Lira geçmemesi doğru olur kanımca

TR de tutunması için bunu yapması lazım bir de yanında hediyeleri koyacak
yoksa işleri zor
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zphr 3 yıl
Resmen dalga geçiyorlar. 1000 daha koyar iphone alırım. Birşey geldiydi gelecekti derdi olmaz. Hem en az bir yıl geriden geliyorlar hem de doğru düzgün oturmadı market falan.
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yibo90 3 yıl
Hangi telefon marka model 2000₺ üstü parayı hakediyor ki ?
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aliofage 3 yıl
Bir bayanın ağzından qualcomm snapdragon 810/808 kelimelerini duymak garip geldi. Tam erdinin eşi olacak kadınmış :)
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furkanaktas7 3 yıl
Satmaz ciktigi tarihe yakin sd820 liler gelecek kaldiki parmak izi yok iris tarama ne yuz tanimanin abisi basit bisi ve kullanisi az islemci sikintili market sikintili bu telefonun ederi 2000 xl olani agrasif fiyatla ancak piyasa girer girdigi an da uygulamasiyla guncellemesiyle servisiyle musteriyi sevindirmeli yoksa bi kere satar o biri almayacgi gibi onujn cevresinden kimse almaz ve artik iyi biside yapsa on yargi olusmus olur bu seferde olmadi
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e-Militarist 3 yıl
Telefonu 1 1.5 yıl sonra alırsanız 6 ay 1 yıl sonra arızalanırsa daha alalı 6 ay olmuş telefon için servis ücreti verebilir 6 ay içinde yine 2000 liraya malolmuş olabilir.

1.5 yıllık telefonu aldığınızda 1 yıl sonra güncelleme gelmemeye başladığında yine başka bir 1 2 yıllık 2. el telefon aldığınızda 3 yıl içinde 2.500 lira da harcamış olabilirsiniz.

Telefonu ilk çıktığında 2.250 liraya alalı 3 yıl olmuş biriyle 3 yıl sonunda servis ya da 2. 2. el telefonla beraber 2 telefona 2.250 lira verip aynı kapıya çıkmakta var.

Bir telefonu kendi hür irademle almaya karar verdiğimde günahıyla sevabıyla tüm sorumluluğun kendimde olduğunu kabul ederek, günah keçisi aramayarak en az 3 yıl kullanırım diyenler için 3 4 yılda bir telefona 2.500 lira vermek normaldir bence.
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Manchester United 3 yıl
Fiyata bak arkadaş yuh. Gerçi bizim ülkede herşey pahalı.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Lumialar benim için Blackberry'den farksız bir telefon serisi.
Geç kaldın Microsoft, binmek istediğiniz gemi çoktan yoluna devam ediyor.
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_Shinku_ 3 yıl
Lumia 1020 kullandım ve şuan 1520 kullanıyorum. Mağaza oldukça zayıf. Her ne kadar telefonumdan memnun olsam, fazla bir şey için kullanmasam da olur da ihtiyacım olunca ne yapacağım diye düşünüyor insan. Şimdilik sadece mail, internet, kamera ve müzik için kullanıyorum ve yeterli geliyor. Ama gerçekten çok zayıf market.

Ha bu paralara bu cihazlar alınmaz. 1 sene bekleyin. %50 indirimle alın alacaksanız illa.
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1BilimAdamı 3 yıl
Windowzz on
ve bana w10 için verimli ve tanıdık demeyin lütfen,şirketler nedense ürünleri yapmadıkları şeyleri yapmış gibi ifade eden sıfatlarla tanıtmayı çok seviyor
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