Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un yeni nesil üst seviye akıllı telefon modelleri Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi. Windows 10 işletim sistemli telefonların fiyatları, çıkış tarihleri ve diğer detayları...Microsoft'un yüksek performanslı akıllı telefon piyasası için kendi geliştirdiği ilk telefonlar olan Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi. Windows 10 işletim sistemini kullanan yeni telefonlar, ülkemizdeki fiyatlandırması, çıkış tarihi, Continuum özelliği ve yazılım güncellemeleri gibi tüm detayları bu videomuzda.
Paylaş Tweetle
Sen git 2550 lira ver ama cortana Türkçe olmasın uygulamalarda yapılacak diye bekle dur. E hazır yapılmışı var bakınız android bakınız IOS
uygulama darlığı ve gelişemeyen bir markette cabası,sattığın ürünü marketle destekleyemiyorsun ve yıllardır tepeden tırnağa yatan bir yönetim anlayışı...