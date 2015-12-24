Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi: İşte tüm detaylar

Microsoft'un yeni nesil üst seviye akıllı telefon modelleri Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi. Windows 10 işletim sistemli telefonların fiyatları, çıkış tarihleri ve diğer detayları...

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Microsoft'un yüksek performanslı akıllı telefon piyasası için kendi geliştirdiği ilk telefonlar olan Lumia 950 ve Lumia 950XL ülkemizde lanse edildi. Windows 10 işletim sistemini kullanan yeni telefonlar, ülkemizdeki fiyatlandırması, çıkış tarihi, Continuum özelliği ve yazılım güncellemeleri gibi tüm detayları bu videomuzda.