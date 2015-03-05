MWC 2015: LG Magna LTE modelini değerlendirdik

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modellerini tanıtan isimlerden biri de LG oldu. LG'nin orta seviyede konumlandırdığı Magna'nın LTE destekli modelini sizler için değerlendirdik

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modellerini tanıtan isimlerden biri de LG oldu. LG'nin orta seviyede konumlandırdığı Magna'nın LTE destekli modelini sizler için değerlendirdik.

5 inç boyutlu ekranda 1280 x 720 çözünürlük sunan telefon, LTE desteği ile dikkat çekiyor. Tasarım olarak LG'nin kavisli yapısını barındıran Magna LTE'de 1 GB sistem belleği, 8 GB dahili hafıza, 8 mp çözünürlüklü arka ve 5 mp çözünürlük ön kamera yer almakta. Android 5.0 işletim sistemi ve LG'nin kendi arayüzüne sahip olan telefonun, pil kapasitesi ise 2540 mAh.