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MWC 2015: LG Magna LTE modelini değerlendirdik

4 yıl
29,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modellerini tanıtan isimlerden biri de LG oldu. LG'nin orta seviyede konumlandırdığı Magna'nın LTE destekli modelini sizler için değerlendirdik
Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yeni modellerini tanıtan isimlerden biri de LG oldu. LG'nin orta seviyede konumlandırdığı Magna'nın LTE destekli modelini sizler için değerlendirdik.  
5 inç boyutlu ekranda 1280 x 720 çözünürlük sunan telefon, LTE desteği ile dikkat çekiyor. Tasarım olarak LG'nin kavisli yapısını barındıran Magna LTE'de 1 GB sistem belleği, 8 GB dahili hafıza, 8 mp çözünürlüklü arka ve 5 mp çözünürlük ön kamera yer almakta. Android 5.0 işletim sistemi ve LG'nin kendi arayüzüne sahip olan telefonun, pil kapasitesi ise 2540 mAh.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
3 ay once lg magna aldim
Daha once htc kullaniyordum
Htc ye gore cok kotu
Cok kasiyor bes para etmez
Etrafimdaki lg kullanicilarinin hicbiri memnun degil.
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DH Misafiri 3 yıl
3 ay once lg magna aldim
Daha once htc kullaniyordum
Htc ye gore cok kotu
Cok kasiyor bes para etmez
Etrafimdaki lg kullanicilarinin hicbiri memnun degil.
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ayhanjan 4 yıl
Giriş değilde alt seviye bence.
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mu5tafa 4 yıl
Cop...
G2 kullaniyorum.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Genelde giriş ve orta segment telefonlar çıktıkları sürüm ile kalıyorlar.


Millet üst seviye cihaza güncelleme gelince vay be adamlara bak güncelleme veriyor diye seviniyor.


Şahsen giriş ve orta seviye telefon alacaksam fiyatına dikkat ederim.


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Gece772 4 yıl
Bakalım nasıl
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apokhan 4 yıl
Hobaaaaaa arti eksi geri gelmis!!!
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kırmızı panda 4 yıl
Pek iddaalı bir cihaz olacağını sanmıyorum orta seviye için.
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KANUNI61 4 yıl
telefon telefon telefon donanimhaber telefonhaber oldu
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ahead 4 yıl
yok 2 gb ram yok 16 gb hafıza 5" ekrana 720p olmaz. arkadaşlar cihaz orta seviye. gönül ister ki 4k ekran 4 gb ram 32 yada 64 gb hafiza. 100 150çekirdek gpu.
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Fenomenon 4 yıl
1gb ram olmamış. 2gb ram artık standart olmalı.
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