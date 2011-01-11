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Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare

8 yıl
72,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft'un tasarımıyla merak uyandıran Arc ailesi farelerin son üyesi Arc Touch Mouse, dokunmaya duyarlı kaydırma tekeri ve elden geçirilmiş tasarımıyla fark yaratmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekecektir.


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birolmth 7 yıl
ya benim eller biraz iri ve ağır mouse kullanırken elimin ağırlığıyla mouse düzleniyor:D
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DH Misafiri 8 yıl
apple üretmiş olsa şimdi herkes bu mouse'u kullanıyordu :)
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jesut 8 yıl
apple üretmiş olsa şimdi herkes bu mouse'u kullanıyor olurdu :)
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Poker in the Face 8 yıl

jesut

apple üretmiş olsa şimdi herkes bu mouse'u kullanıyor olurdu :)


apple ın ürettiği en dandik ürünlerinden bi tanesi de mouse larıdır.

ergonomik değiller, yenilikçi ama bi türlü kullanıcının tam istediğini yapamıyorlar.

ayrıca appleın magic mouse u var. windowsta çalışıyor ama multitouch özelliklerini kullanamıyorsunuz windowsta.
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Virinom 8 yıl
alttaki mıknatıs cep telefonları ile sorun çıkarabilirmi hani o garip seslerden
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pacodecalli 8 yıl
muhteşem bir ürün bugün aldım arkadaşlar alacaklar asla bir saniye bile düşünmesin.. tavsiye ederim:)
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krstarica 8 yıl
Ürün, hoş gözükmekte ancak bir fare için oldukça fazla ''eksi'' değerlere de sahip, en güzel yanı Bluetrack teknolojisi, her ne kadar yeni bir teknolojide olsa iyi yansıtılmışa benziyor ve tekerlek döndürüyormuş hissini vermeside oldukça güzel birşey.
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vidoko 8 yıl
sadece cam yüzeyde çalışması hoşıma gitti kullanım olarak bize göre değil..
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savinelli 8 yıl
uzun zaman once arc mouse un beyazını çok hoş gözüktüğü için bir bayana hediye olarak almıştım. mouse özellikleri ile çok güzel ve bundan biraz daha değişik şekilde katlanıyor ve katlandığında kapanıyor. gene aynı şekilde mikro usb alıcısı katlanan bölümünde arada kalıyor mıknatıslı mekanizmasıyla. microsoft arc mouse u almış, apple ın magic mouse unda olanı 1 yıl sonra (hatta magic mouse amerika da daha da önce çıkmıştı) arc mouse una titreşim gibi bir ek yaparak uyarlamış ve katlanma mekanizmasını biraz değiştirmiş. bunun yanında veriliyor mu bilmiyorum ama harici disklerin yanında verilen kılıflara benzer bir taşıma kılıfı da arc mouse ile veriliyor. fakat mouse aynen video da da söylendiği gibi elinizin altında kalmasını sağladığı için kullanımı rahat değil. basitçe internette gezerken bile uyuz olabiliyorum. kendim evimde ve iş yerimde logitech m305 mouse kullanıyorum ve çok memnunum. nano receiver isimli minicik usb alıcısı, bataryasının çok uzun gitmesi, mouse un ele tam oturması, tıklama rahatlığı, çekim mesafesinin uzun olması, kablolular kadar rahat tepki vermesi, alıcısının kullanılmadığı zaman mouse içine gizlenebilmesi ve sayamadığım bir çok üstün özelliği var.
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Kumandan 8 yıl
aha! beli gırıldı (:
Bugünlerde güzel bir mouse arayışındayım ama bunu beğenmedim ... geçiniz.
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djxray 8 yıl
İyi inceleme, kötü ürün. Oyunlarda işe yaramaz ben tasarım yapıyorum tasarımda da işe yaramaz ince olduğu için çantaya sığar ama ergonomi sıfır. Tasarımla dikkat çekmek istenmiş ama olmamış...
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hapocod 8 yıl
Altının boş olması oldukça can sıkıcı kullanırken zor anlar yaşayabilirsiniz.
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theyapici 8 yıl
geçen sene vatandan fare alırken arc touch ın eski modeli vardı elimle denedim boşluk hissi çok kötü ergonemik de olsa farklı tasarım da olsa elimde fare tutmuyor hissi verdiği için onu almamıştım.Ama bluetrack çok başarılı bir şey her yerde çalışıyor fare
ben bunu almıştım halen çok memnunumhttp://www.vatanbilgisayar.com/microsoft-mhc-00004-wireless-mobile-mouse-6000/productdetails.aspx?I_ID=40148
arc fare için birde 2 tane isteğe göre takılabilen kenarlık yapsalarmış fare 10 numara
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