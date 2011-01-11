Microsoft Arc Touch Mouse: Dokunmaya duyarlı fare

Microsoft'un tasarımıyla merak uyandıran Arc ailesi farelerin son üyesi Arc Touch Mouse, dokunmaya duyarlı kaydırma tekeri ve elden geçirilmiş tasarımıyla fark yaratmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekecektir.
jesut apple üretmiş olsa şimdi herkes bu mouse'u kullanıyor olurdu :)
apple ın ürettiği en dandik ürünlerinden bi tanesi de mouse larıdır.
ergonomik değiller, yenilikçi ama bi türlü kullanıcının tam istediğini yapamıyorlar.
ayrıca appleın magic mouse u var. windowsta çalışıyor ama multitouch özelliklerini kullanamıyorsunuz windowsta.
Bugünlerde güzel bir mouse arayışındayım ama bunu beğenmedim ... geçiniz.
ben bunu almıştım halen çok memnunumhttp://www.vatanbilgisayar.com/microsoft-mhc-00004-wireless-mobile-mouse-6000/productdetails.aspx?I_ID=40148
arc fare için birde 2 tane isteğe göre takılabilen kenarlık yapsalarmış fare 10 numara