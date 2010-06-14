Mouse Computer'dan 10.1 inç'lik netbook: Luvbook M

Japonya merkezli Mouse Computers firması, yeni netbook bilgisayarlarını satışa sunuyor. Mouse Compuer firmasının Luvbook M adı altında üreteceği netbook bilgisayarlar, 10.1 inç boyutunda 1280x720 çözünürlük sunan LED aydınlatmalı ekrana sahip. Luvbook M'e Intel Atom N450 işlemciler güç verirken, sistem belleği olarak 1GB ve 2GB bellekler opsiyonel olarak sunulmuş. Depolama alanı için farklı seçeneklere sahip olan bilgisayarlarda, 120GB, 250GB, 320GB kapasiteli sabit diskler ve 40GB kapasiteli SSD'ler kullanılabiliyor. Mouse Computer Luvbook M'de Ethernet girişii 802.11b/g/n WiFi, Bluetooth 2.1+EDR, VGA çıkışı, kart okuyucu, 2 adet USB 2.0 girişi ve 1.3 mp kamera gibi bileşenler yer alıyor. Mouse Computer, kullanıcılara Windows XP Home Edition, Windows 7 Starter ve Windows 7 Home Premium işletim sistemleri arasında seçim yapma imkanı sunuyor.

Mouse Computer firmasının Luvbook M adını verdiği netbook bilgisayarlarını 430$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunucağı belirtildi.