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    Sinema salonlarında devasa LED ekran devrimi başlıyor

    Sinema salonları yakında LED ekranlara geçmenin avantajlarına sahip olacak. Daha fazla parlaklık ve kontrast oranları sunan LED ekranlar Çinli şirketler sayesinde ulaşılabilir hale geliyor.
    Sinema salonlarında devasa LED ekran devrimi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Sinema salonlarında LED devrimi adım adım yaklaşıyor. Devasa LED ekranlar en iyi projektörlere kıyasla bile büyük ölçüde daha yüksek parlaklık ve kontrast oranları sunarak görsel kaliteyi yükseltebiliyor. Şimdiye kadar LED’e geçişin önündeki en büyük engel çok yüksek ön maliyetlerdi. Ancak çok sayıda Çinli şirketin bu alanda rol almaya başlamasıyla bu durum değişmeye başlıyor.

    Sinemada LED dönemi

    China Film Global Technology Limited (CFGDC), Huaxia Leyard, QSTech, Unilumin ve Lopu gibi Çinli firmaların agresif hamleleriyle maliyetler düşüyor ve bir LED sinema ekranı devrimi yavaş yavaş şekilleniyor. TrendForce tarafından paylaşılan verilere göre, Ekim ayı itibarıyla Çin'de 50'den fazla LED sinema kurulumu gerçekleştirildi ve bunların 30'u sadece bu yıl kuruldu.

    Çinli üreticilerin başarısı yalnızca yerel pazarla sınırlı değil. CFGDC, Almanya’nın Dinkelsbühl kentindeki bir sinemaya 10 adet yüksek kaliteli Cinity LED projeksiyon sistemi kurarak tam LED sinema deneyimi sunmayı başardı. Bu sistemler, 4K 120fps video desteği, DCI-P3 renk standardı uyumu ve 2D modunda 87 foot-lambert (yaklaşık 300 nit) parlaklık gibi üstün teknik özelliklere sahip.

    Sinema salonlarında devasa LED ekran devrimi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bir başka büyük LED ekran firması olan Leyard'ın ekranları şu anda Fransa, ABD ve İspanya'daki sinemalar da dahil olmak üzere 20'den fazla uluslararası sinemada bulunuyor. Ayrıca, Rio-tech ve Timewaying ortaklığıyla Romanya'daki bir sinemaya 2K çözünürlüklü ilk HeyLED sinema ekranı kuruldu ve bu ekran DCI sertifikasını aldı.

    TrendForce, dünya çapında yaklaşık 30.000 yüksek kaliteli sinema ekranının yalnızca yüzde 0,5'inin şu anda LED teknolojisine sahip olduğunu, ancak bu oranının hızla artabileceğini belirtiyor. Yüksek maliyetler başlangıçta bir engel gibi görünse de, Çinli üreticilerin küresel pazarlardaki rekabetçi yaklaşımları bu teknolojiyi daha erişilebilir hale getiriyor. Öte yandan bazı Çinli şirketler şeffaf LED sinema ekranları ve VLED sinemalar üzerinde çalışıyor.

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