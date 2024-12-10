Sinema salonlarında devasa LED ekran devrimi başlıyor

Sinemada LED dönemi
China Film Global Technology Limited (CFGDC), Huaxia Leyard, QSTech, Unilumin ve Lopu gibi Çinli firmaların agresif hamleleriyle maliyetler düşüyor ve bir LED sinema ekranı devrimi yavaş yavaş şekilleniyor. TrendForce tarafından paylaşılan verilere göre, Ekim ayı itibarıyla Çin'de 50'den fazla LED sinema kurulumu gerçekleştirildi ve bunların 30'u sadece bu yıl kuruldu.
Çinli üreticilerin başarısı yalnızca yerel pazarla sınırlı değil. CFGDC, Almanya’nın Dinkelsbühl kentindeki bir sinemaya 10 adet yüksek kaliteli Cinity LED projeksiyon sistemi kurarak tam LED sinema deneyimi sunmayı başardı. Bu sistemler, 4K 120fps video desteği, DCI-P3 renk standardı uyumu ve 2D modunda 87 foot-lambert (yaklaşık 300 nit) parlaklık gibi üstün teknik özelliklere sahip.
TrendForce, dünya çapında yaklaşık 30.000 yüksek kaliteli sinema ekranının yalnızca yüzde 0,5'inin şu anda LED teknolojisine sahip olduğunu, ancak bu oranının hızla artabileceğini belirtiyor. Yüksek maliyetler başlangıçta bir engel gibi görünse de, Çinli üreticilerin küresel pazarlardaki rekabetçi yaklaşımları bu teknolojiyi daha erişilebilir hale getiriyor. Öte yandan bazı Çinli şirketler şeffaf LED sinema ekranları ve VLED sinemalar üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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