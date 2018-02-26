Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler

Akıllı telefon dünyasına geri dönen Nokia'nın, en güçlü ve en şık telefonu karşınızda: Nokia 8 Sirocco. Peki bu telefon hangi açılardan iddialı, ne gibi özellikler sunuyor ve deneyimi nasıl ?

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Android tabanlı modelleriyle akıllı telefon dünyasına geri dönen Nokia'nın, en güzel tasarımlı ve en güçlü telefonu karşınızda: Nokia 8 Sirocco. Telefonun tüm detayları, tasarım özellikleri ve yazılımsal kabiliyetlerini bu videoda gösteriyor, ilk izlenimilerimizi paylaşıyoruz.