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Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler

1 yıl
9,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasına geri dönen Nokia'nın, en güçlü ve en şık telefonu karşınızda: Nokia 8 Sirocco. Peki bu telefon hangi açılardan iddialı, ne gibi özellikler sunuyor ve deneyimi nasıl ?

Android tabanlı modelleriyle akıllı telefon dünyasına geri dönen Nokia'nın, en güzel tasarımlı ve en güçlü telefonu karşınızda: Nokia 8 Sirocco. Telefonun tüm detayları, tasarım özellikleri ve yazılımsal kabiliyetlerini bu videoda gösteriyor, ilk izlenimilerimizi paylaşıyoruz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Virtual Reality 1 yıl en beğenilen
Diğer ülkelerde yaşayanlar yarım veya en fazla 1 asgari ücretleri ile alabiliyorken, ülkemizde bu uçuk fiyatlara hala alacak varsa bu millete her şey müstahak
İnşallah her geçen gün daha da pahalanır.
Diğer ülkelerde yaşayanlar yarım veya en fazla 1 asgari ücretleri ile alabiliyorken, ülkemizde bu uçuk fiyatlara hala alacak varsa bu millete her şey müstahak ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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haberelectro 1 yıl
Nerde eski siroccolar
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DH Misafiri 5 ay
hala Euro diyemeyen var... € Euro yuro okunur...
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AMC 1 yıl
Türkiyede 4 bin lira
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kırmızı panda 1 yıl
2500 civarı olursa tutabilir cihaz ama 3000'den fazla olursa işleri zor.
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fenerbahce_34 1 yıl
Android one ve 835 işlemci 6 gbram 2k ekran güzel tasarım fiyat haricinde herşey güzel
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Ray Kurzweil 1 yıl
Fiyatı çok yüksek tutmaz.
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mert1907 1 yıl
Cihaz bence gayet güzel duruyor. Fiyatını bir kenara bırakırsak tasarımı hoşuma gitti.
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LacWer 1 yıl
Tasarım İşlemci İşletim sistemi herşeyi ile güzel olmuş bence. He zaman isteğimdir. Üreticiler gidip Sd600 serisi işlemci kullanacağına geçen senenin amiral gemisi işlemcisini kullansın ve uygun fiyata çıkarsın diye. Nokia bunu yapmış ama fiyatı tutturamamış. 750 dolar çok fazla Oneplus Xiaomi gibi firmalar Sd845 li telefonları 500dolardan çıksrtınca kimse buna 750 dolar vermez
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Celonfix 1 yıl
Telefonun ekranında videodanmı kaynaklı bilmiyorum ama sanki One Plus 5'teki gibi jelly effect sorunu var.
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haberelectro 1 yıl
Nerde eski siroccolar
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huseyincarnege 1 yıl
nerde o eski nokia karizması :(
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