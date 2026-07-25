139 yıllık Alman pil ve akü üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük pil ve akü üreticilerinden biri olan Varta, uzun süredir devam eden mali krizin ardından resmen iflas başvurusunda bulundu. Almanya'nın köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak faaliyet gösteren şirket, Stuttgart Bölge Mahkemesi'ne dört ayrı iflas başvurusunda bulundu.

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İflas başvurusunun temel nedeni olarak şirkete yeni finansman sağlanamaması gösteriliyor. Mevcut ortaklardan spor otomobil üreticisi Porsche ile Avusturyalı iş insanı Michael Tojner'in şirkete ek sermaye aktarmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

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Şirketin parçalanması gündemde

İflas süreciyle birlikte 139 yıllık geçmişi olan dev şirketin parçalanması gündemde. Gelen bilgilere göre, şirketin karlı bölümleri için şimdiden talipler sıraya girmiş durumda.

Deutsche Bank ve bazı serbest yatırım fonlarının, şirketin karlı olan ev tipi pil birimini devralmak istediği belirtiliyor. Diğer yandan Michael Tojner'in işitme cihazları için üretilen düğme pillerin de dahil olduğu mikro piller bölümüyle ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

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Apple'a aşırı bağımlılık çöküşe yol açtı

Varta bir dönem Apple'ın AirPods gibi kablosuz kulaklıkları için ürettiği küçük düğme pillerle büyük bir başarı yakalamıştı. Ancak Apple'a olan aşırı bağımlılık şirketin sonunu hazırlayan en büyük etkenlerden biri oldu. 2022 yılında Apple'dan gelen siparişlerin azalması ve Asyalı rakiplerin güç kazanmasıyla mikro pil satışları %47 geriledi.

Varta'nın iflas başvurusu, Alman ekonomisindeki durgunluk ve artan maliyet baskısının son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Hatırlanacağı üzere, 350 yıllık geçmişe sahip Eichbaum bira fabrikası da kısa süre önce benzer mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuştu. Halle Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (IWH) verilerine göre Almanya'da 2026'nın ilk çeyreğinde kurumsal iflas başvurularının sayısı son 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

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Alman pil ve akü üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu

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