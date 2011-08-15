Nokia N9'u inceledik

Nokia Türkiye bugün yaptığı özel bir etkinlikle en yeni ve en gelişmiş telefonu olan N9'u tanıttı. Başta MeeGo işletim sistemi, şık tasarımı ve 3.9-inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı olmak olmak üzere sahip olduğu pek çok detay ile teknoloji tutkunlarının merakla beklediği N9 için ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

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