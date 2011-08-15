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Nokia N9'u inceledik

7 yıl
529,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Türkiye bugün yaptığı özel bir etkinlikle en yeni ve en gelişmiş telefonu olan N9'u tanıttı. Başta MeeGo işletim sistemi, şık tasarımı ve 3.9-inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı olmak olmak üzere sahip olduğu pek çok detay ile teknoloji tutkunlarının merakla beklediği N9 için ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
 

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Bir internet kullanıcısı 7 yıl en beğenilen
Ya bi git nokia
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Nétwork 7 yıl
Symbian'dan daha iyi olduğu ve olacağı aşikar. Ama söylenen fiyat inanılır gibi değil.

Ayrıca Erdi bey sunum stilini değiştirmiş gibi görünüyor. Klasikleşmiş cümleler yerine daha açıklayıcı konuşuyor. Ama biraz daha yavaş lütfen.
Symbian'dan daha iyi olduğu ve olacağı aşikar. Ama söylenen fiyat inanılır gibi değil.Ayrıca Erdi bey sunum stilini değiştirmiş gibi görünüyor. Klasi...
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knnkpln 7 yıl
Yine beklentilerin gerisinde.Dokunmatikte sorun var gibi ve 1ghz işlemci flash videolara yetmediği inceleme de görülmüş.Son olarak ben üst segment bir telefon olarak görmedim bu telefonu video bununla ilgili abartı cümleler var.Umarım ayrıntılı inceleme de tam bir karşılaştırmayla telefonu daha iyi tanırız.
Yine beklentilerin gerisinde.Dokunmatikte sorun var gibi ve 1ghz işlemci flash videolara yetmediği inceleme de görülmüş.Son olarak ben üst segment bir telefon o...
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farego 5 yıl
fiyatları ne kadar.
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DH Misafiri 6 yıl
nokıa KING
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DH Misafiri 6 yıl
Ben bu telefonu aldım 3 gün zor dayandım ve bir kenara bıraktım kullanmıyorum. Yıllardır Nokia kullanırım ve kolay kolay marka değiştirmem. Son telefonum da 6 sene önce 5 sene önce aldığım Nokia E66 idi.Şu an piyasada bulunmayan bir telefon. interneti,gps i,navigasyonu, herşeyi olan bir telefon. Yeni bir telefona özellikle dokunmatik bir telefona da geçme zamanıdır diyerek ve çevremden gelen tüm iPhone ve samsung baskılarına aldırmadan Nokia N9 Black aldım. Hatam telfnu araştırmadan, Nokiaya güvendiğimden biraz da oradaki satıcı çocuğun bilmeden anlamadan telefonu övmesinden etkilendim.
Hayal kırıklığını ise eski telefonumdaki verilerimle beraber kullanmakta olduğum programları yeni son model Nokia ya atarken yaşadım.
6 yıl önce üretilmiş olan ve artık piyasada olmayan Nokia E66 da kullandığım programlarımın hiç biri yeni Nokia N9 da çalışmıyordu. buna hayal kırıklığı demek az kalır aslında tam bir ŞOK !
Telefonun tek özelliği sadece bir telefon ve görüntü olarak ekran iPhone a benziyor, menüler dokunmatik ama açmakta menüden diğerine geçmekte çok zorlanıyorsunuz.
Telefon ve web dışında hiç bir özelliği yok.
İnternetten herhangi bir uygulama veya programı indirip yükleyemiyorsunuz çünkü şu an var olan hiç bir program bu telefonda çalışmıyor..
Radyo bile dinleyemiyorsunuz daha ne diyeyim..
İşCep - İş Bankası banka programı
Şifrebaz-Halk Bankası banka programı
Telefon Yedekleme programı,
MSN-messenger programı
E-Buddy messenger programı,
Yahoo messenger programı
ve eski telefonumda kullanabildiğim birçok uygulama bu telefonda çalışmıyor..
Nokia müşteri hizmetlerine de bir mail döşedim.3 gün sonra aradılar ve ne dediler biliyormusunuz ?
Bahsettiğiniz programları biz üretmiyoruz ki !!!
N9 u çekmeceyeattım E66 ya devam.. iPhone için para biriktircez napalım :))
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07ONUR 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ben bu telefonu aldım 3 gün zor dayandım ve bir kenara bıraktım kullanmıyorum. Yıllardır Nokia kullanırım ve kolay kolay marka değiştirmem. Son telefonum da 6 sene önce 5 sene önce aldığım Nokia E66 idi.Şu an piyasada bulunmayan bir telefon. interneti,gps i,navigasyonu, herşeyi olan bir telefon. Yeni bir telefona özellikle dokunmatik bir telefona da geçme zamanıdır diyerek ve çevremden gelen tüm iPhone ve samsung baskılarına aldırmadan Nokia N9 Black aldım. Hatam telfnu araştırmadan, Nokiaya güvendiğimden biraz da oradaki satıcı çocuğun bilmeden anlamadan telefonu övmesinden etkilendim.
Hayal kırıklığını ise eski telefonumdaki verilerimle beraber kullanmakta olduğum programları yeni son model Nokia ya atarken yaşadım.

6 yıl önce üretilmiş olan ve artık piyasada olmayan Nokia E66 da kullandığım programlarımın hiç biri yeni Nokia N9 da çalışmıyordu. buna hayal kırıklığı demek az kalır aslında tam bir ŞOK !

Telefonun tek özelliği sadece bir telefon ve görüntü olarak ekran iPhone a benziyor, menüler dokunmatik ama açmakta menüden diğerine geçmekte çok zorlanıyorsunuz.
Telefon ve web dışında hiç bir özelliği yok.

İnternetten herhangi bir uygulama veya programı indirip yükleyemiyorsunuz çünkü şu an var olan hiç bir program bu telefonda çalışmıyor..

Radyo bile dinleyemiyorsunuz daha ne diyeyim..
İşCep - İş Bankası banka programı
Şifrebaz-Halk Bankası banka programı
Telefon Yedekleme programı,
MSN-messenger programı
E-Buddy messenger programı,
Yahoo messenger programı
ve eski telefonumda kullanabildiğim birçok uygulama bu telefonda çalışmıyor..
Nokia müşteri hizmetlerine de bir mail döşedim.3 gün sonra aradılar ve ne dediler biliyormusunuz ?
Bahsettiğiniz programları biz üretmiyoruz ki !!!
N9 u çekmeceyeattım E66 ya devam.. iPhone için para biriktircez napalım :))

Bilgisizliğiniz gözlerimi yaşarttı.

E66'ya kurduğunuz .sis uzantılı uygulamaları N9'a kurmaya mı kalktınız anlamadım, evet o uygulamaları yazanlar geleceği görüp N9'a uygun yayınlamalılardı zamanında diye espiri yapacağım ama N9'da Symbian yokki.


Meego'nun bugünkü durumunu ve uygulama ve oyun sıkıntısını uzun uzun anlatacak değilim, her yerde yazıyor açar okursunuz ancak N9 kötü bir telefon değil, hatta çekmeceye atılıp E66 kullanılacak bir telefon hiç değil.

N9 en rahat kullanılan dokunmatik telefonlardan biri, zor kullanıyorsanız siz BİLMİYORSUNUZ demektir, nerden nereye zor geçiyorsunuz detaylıca anlatın yardımcı olalım.

Orda mağaza diye birşey var, ordan indirin programları. Meego (telefonunuzun işletim sistemi olur kendisi), .deb uzantılı programları açar ancak tabi bunlar da N9 uyumlu olmalı çünkü .deb debian linux türevinin dosya türüdür, .deb uzantılı zibilyon tane şey bulabilirsiniz N9la alakası olmayan. Mağaza dışında apps.formeego.org, talk.maemo.org'daki N9 ve Meego bölümleri, n9-apps.com ve my-meego.com'dan uygulamaları edinebilirsiniz. Son yazdığım site Mağaza'dan daha rahat uygulamaları görmenizi sağlar çünkü mağazada uygulama olmayan rss feederlar mantar gibi türemiş durumda.

N9 için FM Radyo ve İnternet radyo programlarından yeterince var ve eski telefonumdakilere (N78) bin basarlar.

Telefon yedekleme? N9'un içinde yedekle fonksiyonu zaten mevcut, tam olarak ne yedekleyeceksiniz?

E-buddy xms mevcut ve topluluk desteğiyle geliştirilen cillop gibi bir whatsapp'ımız var.

Yahoo, msn, icq. irc aklınıza ne gelirse pluıg-inleri mevcut, telefonla bütünleşik olan sohbet bölümünden haberiniz yok gözüküyor..

iPhone alınca .sisx'leri kurmaya çalışmazsınız umarım.

Ve cevabınızı ve yeni sorularınızı N9'un ana başlığına yazarsanız daha iyi olur.
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farego 7 yıl
hic incelemeyin N8 daha iyidir biraz daha dussun onu alcam
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farego 7 yıl
bana göre n8 daha iyi
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DH Misafiri 7 yıl
ben nokia N8 N9 modellerinden memnun değilim sebebi tek parça oluşu sadace pil değişimi için üç hafta biray bekleyip mağdur oluyorsun telefonsuz kalıyorsun.saygılar.
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DH Misafiri 7 yıl
samsung dan başkası hikaye nokıa n9 samsun galaxy nin tırnagına gelemez
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DH Misafiri 7 yıl
slm arkadaşlar ben telefonu yeni aldım diyebilirim aslında 4 gün kullanılmış bir telefon dolayısıyla 2. ele çıktığı için fiyatıda azaldı neyse gelelim sadete ben kendi skayp adımla skayp programını açmak istiyorum ama benden önce kim kullandıysa onun adında açılıyor ve bir türlü onu değiştiremedim skayp simgesine dokunduğumda adamın adıyla bir skayp ile karşılaşıyorum yada telefınun kullanıcı adı falan varmı onu nasıl değiştiririm teşekkürler
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07ONUR 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

slm arkadaşlar ben telefonu yeni aldım diyebilirim aslında 4 gün kullanılmış bir telefon dolayısıyla 2. ele çıktığı için fiyatıda azaldı neyse gelelim sadete ben kendi skayp adımla skayp programını açmak istiyorum ama benden önce kim kullandıysa onun adında açılıyor ve bir türlü onu değiştiremedim skayp simgesine dokunduğumda adamın adıyla bir skayp ile karşılaşıyorum yada telefınun kullanıcı adı falan varmı onu nasıl değiştiririm teşekkürler

Menüde (ya da bir klasöre de konmuş olabilir) hesaplar var. Hesaplara girip ordan eski kullanıcının skype hesabını sileceksiniz ve aşağıdaki hesap ekle'den kendi hesabınızı ekleyeceksiniz.
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DH Misafiri 7 yıl
sonuna kadar dinleyemedim. anlatan arkadaş kusura bakmasın ama anlatamamış. o ne hız be kardeşim.
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inexo 7 yıl
nokia symbian yerine buna yönelse iosu sollardı şahsi görüşüm sistemi çok beğendim uygulama desteği olsa alınası bir cihaz
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DH Misafiri 7 yıl
Dün oğluma karne hediyesi alıp, bugün itibariyle iade ettiğim telefondur..
Geçen ağustos ayında piyasaya arz ediyosunuz modeli ve görüntülü görüşme özelliği sürümünü hala üretip tüketicilerinize sunamamışsınız..Çok komiksin Nokia..
YIKIL KARŞIMDAN BRE DEYYUS..
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