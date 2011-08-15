Nokia N9'u inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia Türkiye bugün yaptığı özel bir etkinlikle en yeni ve en gelişmiş telefonu olan N9'u tanıttı. Başta MeeGo işletim sistemi, şık tasarımı ve 3.9-inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı olmak olmak üzere sahip olduğu pek çok detay ile teknoloji tutkunlarının merakla beklediği N9 için ilk izlenimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
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Ayrıca Erdi bey sunum stilini değiştirmiş gibi görünüyor. Klasikleşmiş cümleler yerine daha açıklayıcı konuşuyor. Ama biraz daha yavaş lütfen.