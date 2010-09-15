Nokia World'de dikkat çekici yenilikler

Nokia güçlü akıllı telefon ailesini, Ovi servislerini ve lokasyon tabanlı bir geleceği hayata geçirme vizyonunu Nokia World'de duyurdu.

Tam Boyutta Gör Nokia, mobilite tutkunu insanların buluşma noktası Nokia World'de hız ve kullanım kolaylığı açısından dikkate değer gelişmeleri gündeme getiren yeni Symbian platformu tabanlı akıllı telefon ailesini duyurdu. Zengin Ovi servisleri ve uygulamalarıyla bütünleşmiş yeni cihazlar Nokia'nın her geçen gün sosyal olarak birbirine daha da fazla bağlanan, lokasyon tabanlı cihazlar ve deneyimlerle tanımlanmış bir mobil endüstri vizyonunu güçlendiriyor.

Nokia World'de duyurulan önemli konular arasında şunlar yer alıyor:

? Nokia E7, Nokia C7 ve Nokia C6 olmak üzere üç yeni akıllı telefon, daha önce duyurulmuş Nokia N8'e katılarak, yeni bir Symbian ürün ailesini oluşturuyor.

? Symbian platformunun en son sürümü 250'den fazla yeni özelliği ve gelişmeyi sunuyor ve tüm dünyada milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının keyif aldığı alışkanlığı devam ettiriyor.

? Dünyanın en iyi kameralı telefonu ve eğlence odaklı akıllı telefonlarda son nokta olan Nokia N8 görücüye çıkıyor.

? Nokia N8 ile başlayarak, daha kullanıcı dostu bir görünüm ve özelliğe sahip, daha popüler ve benzersiz uygulamalar ve oyunlar içeren, daha zengin bir Ovi Mağaza deneyimi sunuluyor.

? Yeni yaya ve sürücü özelliklerine sahip ücretsiz Ovi Haritalar'ın en son beta sürümü sunuluyor.



"Bugün akıllı telefonlardaki liderliğe yönelik çabamız yeni bir boyuta taşındı," diyen Nokia Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Niklas Savander, "Yeni rakiplere rağmen, Symbian tüm dünyada en yaygın kullanılan akıllı telefon platformu olarak kalmayı başarıyor. Burada duyurduğumuz yeni akıllı telefon ailemiz daha hızlı, kullanımı daha kolay, daha verimli ve daha geliştirici dostu olması için yeniden yazılan yepyeni Symbian işletim sistemine sahip" diye belirtti. Savander Nokia N8'in merakla beklenişi konusunda da şunları söyledi: "Tüketicinin ilgisine ve şimdiye kadarki en yüksek online ön sipariş rakamlarına bakarak, Nokia N8'den çok şey beklediğimizi söyleyebiliriz."

Herkes için bir akıllı telefon?

Nokia N8'e ek olarak, daha hızlı ve daha kolay öğrenilip kullanılan yeni Symbian akıllı telefon ailesinde şu Tam Boyutta Gör cihazlar yer alıyor:

? Nokia E7 ? İş amaçlı akıllı telefonlarda son nokta. İçerdiği Microsoft Exchange ActiveSync ile Nokia E7, kurumsal e-posta kutularına ve diğer kişisel uygulamalara doğrudan, gerçek zamanlı ve güvenli bir erişim sunuyor. Kurumsal kullanıcılar, dış mekanlarda daha iyi bir görünebilirlik sağlayan Nokia ClearBlack teknolojisine sahip 4 inçlik dokunmatik ekran ve tam kapsamlı klavye ile donatılmış Nokia E7'nin belgeler üzerinde çalışmak, hesap tablolarını incelemek ve slayt okuyup düzenlemek için mükemmel bir şekle ve boyuta sahip olduğunu görecekler. Gönül rahatlığıyla kullanım için kurumsal düzeyde güvenlik çözümleri de bulunuyor. Tahmini perakende satış fiyatının 495 Avro olması bekleniyor.

? Nokia C7 ? Sanatsal güzellikte, zarif sosyal ağ akıllı telefonu. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlardan canlı güncellemeler almayı ve doğrudan ana ekrandan Yahoo! ya da Gmail hesaplarına gelen yeni e-postaları takip etmeyi sağlıyor. Nokia C7 3,5 inçlik AMOLED ekran ve paslanmaz çelik, cam ve yumuşak kenarların şaşırtıcı bir birleşimini içeriyor. Tahmini perakende satış fiyatının 335 Avro olması bekleniyor.

? Nokia C6 ? küçük ve stil sahibi bir akıllı telefon. Nokia ClearBlack teknolojisi sayesinde gelişmiş dış mekan görünebilirliğine ve tam kapsamlı dokunmatik yeteneklere sahip 3,5 inçlik AMOLED ekranlı Nokia C6 (C6-01) paslanmaz çelik ve camdan oluşmuş bir tasarımda en iyi sosyal ağ ve mobil eğlence olanaklarını sunuyor. E-postalara bağlı kalıp, Ovi Müzik'ten milyonlarca şarkıya erişimi mümkün kılan Nokia C6 Ovi Mağaza'dan oyun ve uygulama indirmek için de ideal. Tahmini perakende satış fiyatının 260 Avro olması bekleniyor.

Bir akıllı telefon ailesi olarak, Nokia N8, Nokia E7, Nokia C7 ve Nokia C6 birçok benzerlikleri paylaşıyor. Tümü, dünyanın en popüler akıllı telefon platformu olan Symbian'ın yeni sürümünü temel alıyor. Yeni Symbian birden çok ana ekran desteği, aynı anda birden çok işlevi yerine getirme özelliği, parmak hareketlerine dayanan etkileşimi ve kullanıcıdan komut isteği sayılarında dikkate değer bir azalma sunarak yenilikçilik ve sezgisellik arasında mükemmel bir denge kuruyor. Tüm bunlar, milyonlarca insanın Nokia'nın yeni akıllı telefonlarından birini seçip, nasıl kullanılacağını anında bilebilmesi anlamına gelen bir alışkanlığı olanaklı kılıyor. İnsanlar ayrıca ücretsiz Ovi Haritaları keşfediyor, Ovi Mağaza'ya, mesajlaşma, sosyal ağlar gibi bu akıllı telefonlarda standart hale gelen deneyimlere erişiyor.

Nokia E7, Nokia C7 ve C6'nın bu yılın sonlarında kullanıma sunulması bekleniyor.

Herkes için içerik...

Yeni Symbian akıllı telefon ailesi tamamen güncellenmiş bir Ovi Mağaza deneyimi de içeriyor. Yeni mağaza deneyimi daha kolay kullanılan bir kullanıcı arayüzü ve foursquare, Angry Birds, Need for Speed Shift ve Real Golf 2011 gibi popüler uygulama ve oyunlara hızlı erişimi sağlayan yeni koleksiyon özelliklerinden yararlanıyor. Ek olarak Ovi Mağaza Audiotube, Tesco gibi özel uygulamaların yanı sıra Fring, Shazam ve Asphalt 5 gibi en sevilen uygulama ve oyunları da sunmaya devam ediyor.

Geliştiriciler için, Symbian platformu Qt geliştirme ortamıyla birlikte akıllı telefon uygulama geliştirmeyi kolaylaştırıyor ve daha geniş bir erişim sağlıyor.

Merkezinde sizin olduğunuz mobil bir dünya

Dünyanın en kapsamlı yaya ve sürücü navigasyonunu sunan Ovi Haritalar'a ücretsiz erişim Nokia akıllı telefonlarında yalnızca bir başlangıç. Şu anda indirilebilen en son Ovi Haritalar beta sürümü ile, insanlar yeni özelliklerden ve daha ayrıntılı harita bilgilerinden yararlanabiliyorlar. Ovi Haritalar beta sürümü tüm dünyadaki 85 şehirdeki metroları, tramvayları ve trenleri de gösteriyor, gerçek zamanlı trafikle birlikte navigasyon modu dahilinde ya da dışındaki güvenlik uyarılarını sunuyor, otoparkların ve benzin istasyonlarının görüntülenmesini sağlıyor ve hız sınırı uyarılarını veriyor.

Ayrıca kullanıcılar gelişmiş arama yeteneklerini kullanabiliyor ve bulundukları yeri kısa mesajla ya da e-postayla diğer tarayıcı kullanabilen telefonlarla anında paylaşabiliyorlar.

Hareket halindeyken yeni bir keyif

Nokia ayrıca etkin parazit giderme özelliğine sahip Nokia Bluetooth Stereo Kulaklık BH-905'i ve eller serbest olarak aynı anda birden çok işlev gerçekleştirme, konuşma ve araçta sesli yönlendirmeyle navigasyon dahil çok çeşitli ihtiyaçlar için tasarlanmış gelişmiş beş yeni Bluetooth kulaklığını da sunuyor.

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