    Bakanlıktan Starlink iddialarına yalanlama: “Gündemimizde yok”

    Bakanlık, Elon Musk’ın 150 ülkede hizmet veren uydu internet servisi Starlink’in Türkiye’ye geleceği iddialarını yalanladı. Yetkililer, “Starlink konusu gündemimizde yok” dedi.

    Elon Musk’ın SpaceX şirketinin uydu internet servisi Starlink’in Türkiye’ye geleceği iddiaları, bakanlık kaynakları tarafından yalanlandı. 2026 baharında hizmete başlayacağı yönünde geçtiğimiz hafta ortaya çıkan haberler, resmi açıklamalarla doğrulanmadı.

    CNBC-e’ye konuşan kaynaklar, “Starlink konusu gündemimizde yok” ifadelerini kullanarak Türkiye’de şirketin faaliyet göstermesine dair planların henüz gündemde olmadığını belirtti. İddialara göre Starlink, Türkiye’de yerli bir operatörle işbirliği yaparak veya yeni bir şirket kurarak denetimli internet hizmeti sunmayı planlıyordu. Nisan 2026 tarihli bir lansman öngörüldüğü, bunun 5G süreciyle eş zamanlı yürütüleceği ve ülke genelinde internet altyapısına entegre olacağı ileri sürülmüştü.

    Starlink’in resmi web sitesinde Türkiye, halen “yönetmelik onayı bekleniyor” statüsünde görünüyor. Bu ibare çok uzun zamandan beri değişmedi. Starlink’in Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve diğer ilgili kurumlarla resmi lisans ve düzenleyici uyum sürecinin tamamlanması gerekiyor. Türkiye, özellikle son birkaç yıldır kullanıcı verilerinin ülke sınırları içerisinde kalmasını platformlardan ve hizmetlerden talep ediyor.

    Starlink’in Türkiye geleceği tümüyle belirsiz olsa da hizmetin dünya genelindeki gelişmesi ise hız kesmeden devam ediyor. Kasım 2025 itibariyle Starlink, 150’den fazla ülke veya bölgede kullanılıyor. Dünya genlindeki abone sayısı ise 8 milyonu geçmiş durumda.

