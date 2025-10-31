Dünyanın ilk oyunculara özel yapay zekalı router'ı tanıtıldı

ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 router özellikleri
Asus’un yeni gaming router modeli, dört çekirdekli 2.6 GHz ana işlemci, 4 GB DDR4 RAM ve 32 GB dahili flash depolama alanıyla geliyor. Ayrıca 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdeğe ve 7.9 TOPS NPU’ya sahip ayrı bir yapay zeka işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, ek 32 GB flash depolamaya sahip. Bu, yapay zeka işlevlerinin özel hesaplama kaynaklarına sahip olmasını ve çekirdek işlemlerden bağımsız çalışmasını sağlıyor. Ayrı yapay zeka işlemcisi, kullanıcıların akıllı ev otomasyonu için Home Assistant veya yapay zeka video tanıma için Frigate gibi uygulamaları çalıştırmasını sağlayan Docker Engine entegrasyonunu mümkün kılıyor. Birçok başka uygulama da destekleniyor ve daha geniş kapsama alanı içindeki çeşitli IoT ekosisteminin sorunsuz kontrolü için doğrudan yönlendiricide çalışabiliyor.
Yapay zeka destekli bir diğer özellik ise, kullanıcıların yaygın sorunları çözmelerine ve hızlı kontrol eylemleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan Private Edge AI sohbet botu asistanı. WiFi kararlılığını, oyun gecikmesini, enerji verimliliğini ve cihaz yönetimini optimize etmek için otomatik yollar sunarak daha hızlı ve daha güvenilir deneyime imkan veren yapay zeka paketiyle geliyor.
ROG Rapture GT-BE19000AI, trafiği otomatik olarak izleyen ve öncelikleri gerçek zamanlı dinamik olarak ayarlayan GTNet veya Uyarlanabilir QoE gibi özellikler sayesinde gecikmeleri %34'e kadar azaltmaya yardımcı oluyor.
