    Dünyanın ilk oyunculara özel yapay zekalı router'ı tanıtıldı

    ASUS, yerleşik yapay zeka işlemcisine sahip gaming router ürününü tanıttı. Oyunculara özel geliştirilen ROG Rapture GT-BE19000AI, 19 Gbps'e kadar kablosuz hız desteğiyle geliyor.

    ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 router Tam Boyutta Gör
    Asus, dünyanın ilk yapay zeka destekli Wi-Fi 7 yönlendiricisini tanıttı: ROG Rapture GT-BE19000AI. WiFi 7 router, 320 MHz kanallarını 4096-QAM modülasyonuyla birleştirerek inanılmaz yüksek kablosuz hızlar sunuyor. Standart 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz frekans bantlarını destekleyerek hem eski hem de yeni nesil cihazlarla geniş uyumluluk sağlıyor.

    ASUS ROG Rapture GT-BE19000AI WiFi 7 router özellikleri

    ASUS WiFi 7 router ROG Rapture GT-BE19000AI özellikleri Tam Boyutta Gör
    Router, en yeni Wi-Fi 7 teknolojileri sayesinde kablosuz modda 19 Gbps’e kadar hız sunuyor. Kablolu bağlantılar için iki adet 10 GbE bağlantı noktası, ek olarak 4 adet 2.5G LAN bağlantı noktası bulunuyor. 10G bağlantı noktalarından biri, minimum yapılandırmayla trafiği önceliklendirmek için özel oyun bağlantısı olarak kullanılabiliyor. Daha da yüksek kablolu hızlar için, iki Ethernet bağlantı noktası tek bir mantıksal bağlantıda birleştirilebilir toplamda 20 Gbps bant genişliği elde edilebiliyor.

    Asus’un yeni gaming router modeli, dört çekirdekli 2.6 GHz ana işlemci, 4 GB DDR4 RAM ve 32 GB dahili flash depolama alanıyla geliyor. Ayrıca 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdeğe ve 7.9 TOPS NPU’ya sahip ayrı bir yapay zeka işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, ek 32 GB flash depolamaya sahip. Bu, yapay zeka işlevlerinin özel hesaplama kaynaklarına sahip olmasını ve çekirdek işlemlerden bağımsız çalışmasını sağlıyor. Ayrı yapay zeka işlemcisi, kullanıcıların akıllı ev otomasyonu için Home Assistant veya yapay zeka video tanıma için Frigate gibi uygulamaları çalıştırmasını sağlayan Docker Engine entegrasyonunu mümkün kılıyor. Birçok başka uygulama da destekleniyor ve daha geniş kapsama alanı içindeki çeşitli IoT ekosisteminin sorunsuz kontrolü için doğrudan yönlendiricide çalışabiliyor.

    Yapay zeka destekli bir diğer özellik ise, kullanıcıların yaygın sorunları çözmelerine ve hızlı kontrol eylemleri gerçekleştirmelerine yardımcı olan Private Edge AI sohbet botu asistanı. WiFi kararlılığını, oyun gecikmesini, enerji verimliliğini ve cihaz yönetimini optimize etmek için otomatik yollar sunarak daha hızlı ve daha güvenilir deneyime imkan veren yapay zeka paketiyle geliyor.

    ROG Rapture GT-BE19000AI, trafiği otomatik olarak izleyen ve öncelikleri gerçek zamanlı dinamik olarak ayarlayan GTNet veya Uyarlanabilir QoE gibi özellikler sayesinde gecikmeleri %34'e kadar azaltmaya yardımcı oluyor.

    Asus WiFi 7 router ROG Rapture GT-BE19000AI fiyatı

    Asus WiFi 7 router fiyatı Tam Boyutta Gör
    Oyuncular için tasarlanan WiFi 7 router Asus ROG Rapture GT-BE19000AI, 899 dolar fiyat etiketine sahip.
