Nokia'nın yeni telefonu elimizde: Nokia 5'i kullandık

Nokia markası yepyeni telefonlarla geri döndü. Android işletim sistemini kullanan yeni modeller hazırlayan Nokia'nın, ilk modeli arasında "dengeli telefon" sıfatına sahip model olan Nokia 5 karşınızda

Nokia yepyeni telefonlarla geri döndü. Efsanevi 3310 modeline ek olarak Android tabanlı üç yeni model duyuran Nokia'nın, ortanca telefonu olan Nokia 5'i kullandık ve detaylarını bu videoda anlattık.