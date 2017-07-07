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Nokia'nın yeni telefonu elimizde: Nokia 5'i kullandık

1 yıl
102,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia markası yepyeni telefonlarla geri döndü. Android işletim sistemini kullanan yeni modeller hazırlayan Nokia'nın, ilk modeli arasında "dengeli telefon" sıfatına sahip model olan Nokia 5 karşınızda
 
Nokia yepyeni telefonlarla geri döndü. Efsanevi 3310 modeline ek olarak Android tabanlı üç yeni model duyuran Nokia'nın, ortanca telefonu olan Nokia 5'i kullandık ve detaylarını bu videoda anlattık. 

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kucukyenici 1 yıl en beğenilen
O kadar uzun uzadıya anlatılacak bir cihaz değil, zahmet etmişsiniz.
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crazy585858 1 yıl
BIKTIK BU CAHİL ERGEN TAYFADAN.. BİRİSİ ÇERÇEVEYE LAF ATAR BİRİSİ OLMAMIŞ DER..

BEYLER NE KULLANIYORSUNUZ SİZ ? AMİRAL GEMİSİ DEĞİL BU TELEFON ??? ORTA SEVİYEDE ÇIKAN BİR MODEL İŞTE.. ŞU BİLGİSİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLANLARDAN NEFRET EDİYORUM FORUMDAN SOĞUTTUNUZ.. ÇILDIRTTINIZ SİZİN BU İGRENÇ VE CAHİLCE YORUMLARINIZ KİRLİLİKTEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL YAZMAYIN ALLAH AŞKINA YAZMAYIN..
BIKTIK BU CAHİL ERGEN TAYFADAN.. BİRİSİ ÇERÇEVEYE LAF ATAR BİRİSİ OLMAMIŞ DER..BEYLER NE KULLANIYORSUNUZ SİZ ? AMİRAL GEMİSİ DEĞİL BU TELEFON ??? OR...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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ERIKCI 1 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord
Alt ve üst çerçeveler gerçek mi?

Hocam onlar takıp çıkarılabiliyor :/











Olsaydı keşke
Angel of the LordAlt ve üst çerçeveler gerçek mi?Hocam onlar takıp çıkarılabiliyor :/
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DH Misafiri 1 yıl
[Kunye=]ÇOK KÖTÜ VE BERBAT TELEFON. KAMERASI AKŞAMLARI KARANLIK ÇEKİYOR DEYİCEM AMA OLMİCAK. HİÇ ÇEKMİYOR KARDEŞİM. TELEFONU ALALI 2 GÜN OLDU ŞİMDİ GARANTİYE GÖTÜRÜYORUM
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaşlar ben aldım nokia 5 bir hafta.oluyor aldığım gune lanet olsun 5 para etmez sizde alıp yanmayin donup duruyor uygulamadan çıkıyor kafasına göre kasıyor
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DH Misafiri 1 yıl
Ben bu tlfonu almak istiyorum kullanan varmı memnunmusunuz
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Bu Nokia daha ne zaman tamamen yeryüzünden silinip nostalji olarak hatırlanacak.Yani bu sürdürülme çabası niye tutmuyor işte nankör firma sonu iyi oldu.Tekelciliğin acı sonu tüm firmaların sonu böyle olur umarım.Tüketiciyi düşünüp ürün çıkarmayan her kimse cebe ata ata sonunda satılıp yok olması dileğiyle.
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eyozgurluk 1 yıl
Nokiayı nokia yapan o kamera özellikleri yok, zeiss optik yok, pruview tek. yok. İşlemci de nokia 5 te sd430 galiba fiyat da 1000 tl. fiyat mak. 700 falan olsa alınır
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Glorfindel1907 1 yıl eyozgurluk
eyozgurluk
Nokiayı nokia yapan o kamera özellikleri yok, zeiss optik yok, pruview tek. yok. İşlemci de nokia 5 te sd430 galiba fiyat da 1000 tl. fiyat mak. 700 falan olsa alınır

Bundan sonraki modellerde olacak büyük ihtimal ile zeiss en azından üst seviye modellerde, Lakin pureview olmayacak, Şuan microsoft'un patanti altında.
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volga tuygun 1 yıl
Detaylı inceleme gelecek diyor Erdi de gerek yok ki. Bence bu video fazlasıyla yeterli. Zaten giriş seviyesi bir telefon , onlarca benzeri var.Detaylı incelemede "Vay bee!" dedirtecek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Açıkçası detaylı inceleme yapıp zaman kaybetmeyin. Amiral gemisi Nokia gelsin videosu 30 dk olsun izlerim :) Herkese iyi forumlar...
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ali_ihsan21 1 yıl
Bu telefon dengeli ise bundan sonrakilerin dengesiz olacağını baştan mı kabul ediyor Nokia ?
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arizaeren 1 yıl
Bu adam anlattikca ben yoruluyorum samimi gelmiyor
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swat882 1 yıl
Gm in ilk telefonu android one olmuş telefon.
Hemen yargılamamak lazım, sonuçta daha yeni başlıyor nokia android dünyasına.
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Umutcan 1 yıl
Tepe modeli görüp ona göre yorumlamak lazım. Orta seviye cihazların hepsi birbirine benziyor pek fark yok.
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