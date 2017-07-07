Nokia'nın yeni telefonu elimizde: Nokia 5'i kullandık

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia markası yepyeni telefonlarla geri döndü. Android işletim sistemini kullanan yeni modeller hazırlayan Nokia'nın, ilk modeli arasında "dengeli telefon" sıfatına sahip model olan Nokia 5 karşınızda
Nokia yepyeni telefonlarla geri döndü. Efsanevi 3310 modeline ek olarak Android tabanlı üç yeni model duyuran Nokia'nın, ortanca telefonu olan Nokia 5'i kullandık ve detaylarını bu videoda anlattık.
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BEYLER NE KULLANIYORSUNUZ SİZ ? AMİRAL GEMİSİ DEĞİL BU TELEFON ??? ORTA SEVİYEDE ÇIKAN BİR MODEL İŞTE.. ŞU BİLGİSİ OLMADAN FİKİR SAHİBİ OLANLARDAN NEFRET EDİYORUM FORUMDAN SOĞUTTUNUZ.. ÇILDIRTTINIZ SİZİN BU İGRENÇ VE CAHİLCE YORUMLARINIZ KİRLİLİKTEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL YAZMAYIN ALLAH AŞKINA YAZMAYIN..
Hocam onlar takıp çıkarılabiliyor :/
Olsaydı keşke