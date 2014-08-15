Nvidia'nın 64-Bit Tegra K1 işlemcisi hakkında her şey; Mobil cihazlara PC sınıfı GPU geliyor

Nvidia tamamiyle kendi mühendisleri tarafından geliştirilmiş, özelleştirmiş mimariye sahip 64-bit Tegra K1 işlemcisinin detaylarını açıkladı. Bu videoda yeni işlemcinin tüm özelliklerini mercek altına alıyor, rakipleri ile kıyaslıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.