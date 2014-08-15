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Nvidia'nın 64-Bit Tegra K1 işlemcisi hakkında her şey; Mobil cihazlara PC sınıfı GPU geliyor

4 yıl
34,6b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tamamiyle kendi mühendisleri tarafından geliştirilmiş, özelleştirmiş mimariye sahip 64-bit Tegra K1 işlemcisinin detaylarını açıkladı. Bu videoda yeni işlemcinin tüm özelliklerini mercek altına alıyor, rakipleri ile kıyaslıyoruz.
 

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ounomaus 4 yıl
nvidia gene ne içmişse kafa ayrı yerde sözde ps3 ten daha iyi yap onunla bir konsolda görelim 2 tane taksalar bile o performansı hayal etsinler üreticiler baktı nvidianın ürünleri facia yaklaşmıyorlar artık htc yi rezil etti lg aynı kim bulaştıysa zarar etti.....
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DH Misafiri 4 yıl
Salam. Teknik analiz bolumunde eger mumkunse intel hyper threading ve samsung exynos CPU larinda kullandigi 4 + 4 yapisini ve farklarini konusursaniz super olur. Mence Intelin teknolojisi daha iyi. Samsung ise + 4 cekirdekleri fiyati arttirmakdan basqa birseye yaramir ( Inteldeki sanal cekirdek oysa ).
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karekokdort 4 yıl
Bir haftadır videoları takip ediyorum.
Farkettiğim şey şu oldu; bence Erdi Bey kibirli ve ego sahibi bir insan.
Bize yardımı dokunması için bişeyler çektiğini söylüyor ama, samimi olmak için garip el hareketleri yapıyor.
Oysa hiç samimi gelmiyor. Bence kendisine yakışmamış. Bırakalım da yakışan yapsın.
Yorumlarda yakıştığına dair birşeyler gördüm ama bir kadın olarak belirtmeliyim. Lütfen yapmayın sayın Erdi.
Fakat bu kişisel olabilecek yorumdan sonra belirtmeliyim ki, inceleme açısından video muhteşemdi. Her zamanki gibi takipteyim.
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Mete Can Karahasan 4 yıl
Samsung 20 nm telefon işlemcilerini üretmeye başlamış. %25 güç tüketimi düşüyormuş bu sayede Exynos 5430 çiplerin.
Samsung Galaxy Alpha incelemesi de isteriz.
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Rocky Balboa® 4 yıl Mete Can Karahasan
Mete Can Karahasan

Samsung 20 nm telefon işlemcilerini üretmeye başlamış. %25 güç tüketimi düşüyormuş bu sayede Exynos 5430 çiplerin.
Samsung Galaxy Alpha incelemesi de isteriz.


Alpha o yüzdenmi düşük batarya ile geliyor acaba
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KaleyDeskop 4 yıl
ısı durumundan hiç bahsedilmemiş
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ouzh3455 4 yıl
Kapanış esnasında verilen iki parmak selamı ile girişteki Ben Erdi ÖZÜAĞ repliğine bitiyorum ya.Acayip sempatik adamsın,teknolojiyi bize sevdiren,yeri geldiğinde 'bu telefon çok güzel ama bu parayı vermek çok yazık olur' diyebilen kullanıcı dostu bir editör.Yakında fun page i olursa şaşırmayın derim.
Video akademik terimler içerse de anlaşılabiliyor.Katkılarınız için çok teşekkürler.
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Mr.ED 4 yıl
Her tegra serisinde nvidia en iyisi diyor ama testlerde rezil oluyor.
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V4LKyR 4 yıl
Şu Tegra'yı Qualcomm kadar yaygın bir şekilde amiral gemi modellerinde görebilirsek, kesinlikle alırım. Tegra Snapdragon'u duman eder. Onu geçtim, GPU'su GeForce! (Anlayacağınız Tegra'ya sahip telefonda GeForce ekran kartı olacak.)
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112112acil 4 yıl
Erdi bey teknik analiz konusunda snapdragon un en güçlü rakibi olduğunu düşğündüğüm exynos yongaları konu alsanız gayet iyi olur.
@Fx57
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Kirk Lee 4 yıl
kağıt üzerinde iyi ama pratikte üreticiler cihazları için tercih ederler mi bilinmez. sonuçta masaüstü gibi donanım bazında parça alıp birleştirme şansımız yok.
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