Nvidia'nın 64-Bit Tegra K1 işlemcisi hakkında her şey; Mobil cihazlara PC sınıfı GPU geliyor

Mete Can Karahasan Samsung 20 nm telefon işlemcilerini üretmeye başlamış. %25 güç tüketimi düşüyormuş bu sayede Exynos 5430 çiplerin. Samsung Galaxy Alpha incelemesi de isteriz.
Farkettiğim şey şu oldu; bence Erdi Bey kibirli ve ego sahibi bir insan.
Bize yardımı dokunması için bişeyler çektiğini söylüyor ama, samimi olmak için garip el hareketleri yapıyor.
Oysa hiç samimi gelmiyor. Bence kendisine yakışmamış. Bırakalım da yakışan yapsın.
Yorumlarda yakıştığına dair birşeyler gördüm ama bir kadın olarak belirtmeliyim. Lütfen yapmayın sayın Erdi.
Fakat bu kişisel olabilecek yorumdan sonra belirtmeliyim ki, inceleme açısından video muhteşemdi. Her zamanki gibi takipteyim.
Samsung Galaxy Alpha incelemesi de isteriz.
Alpha o yüzdenmi düşük batarya ile geliyor acaba
Video akademik terimler içerse de anlaşılabiliyor.Katkılarınız için çok teşekkürler.
@Fx57