Rockstar Netflix'i salladı: GTA 6 fragmanında gördüğümüz her şey

GTA 6 x Netflix ortaklığı oyun dünyasında bir ilk oldu. Fragmanda gördüğümüz detayları, sızıntıları, 30 FPS tartışması ve gelecek 10 yılın hiti olması beklenen oyunu bu videoda konuşuyoruz

Dün akşam oyun dünyası tarihi bir an yaşadı: Rockstar Games, GTA 6'nın "An Extended Look" adlı 26 dakikalık oynanış fragmanını ilk kez YouTube'da değil, altı saatlik özel bir anlaşmayla Netflix üzerinden yayınladı. Bu, oyun endüstrisinde daha önce hiç görülmemiş bir hamleydi.

Yayın ABD saatiyle 15.00'te başladığında Downdetector'da Netflix için gelen hata bildirimleri kısa süreliğine 3.129'a fırladı. Tek bir video oyunu fragmanının dünyanın en büyük streaming platformunda ölçülebilir bir trafik sıçraması yaratması başlı başına konuşulacak bir olaydı.

Fragmanda Jason ve Lucia'nın harap bir apartmana girmesiyle açılan sahne, polis baskınına, çatışmaya ve ardından ikilinin basketbol, yüzme, jet ski, hava botu gibi aktivitelerle geçen bir montaja dönüşüyor. Saç ve fizik simülasyonundaki gelişme, global basının ortak vurgusu oldu.

Red Dead Redemption 2'den tanıdık bir Onur/Ahlak sistemi, köpek okşama etkileşimi ve bagajda saklanan bir influencer'ın canlı yayın yaptığı sosyal medya parodisi sahnesi, fragmanın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.

Ancak asıl tartışma, oynanışın PlayStation 5'te 30 FPS ile kaydedilmiş olmasından çıktı. Sektör kaynaklarına göre GTA 6, 19 Kasım 2026'daki çıkışında PS5 Pro dahil tüm konsollarda 30 FPS'e kilitli gelebilir.

Bu bölümde donanım tarafından bakıp bu durumun neden bir GPU değil, bir CPU darboğazı meselesi olduğunu; PS5 Pro'nun neden bu sorunu çözemediğini teknik olarak açıklıyoruz.

Fragmanın tüm detaylarını, CyberLeek sızıntı olayını ve 30 FPS krizinin oyuncular için ne anlama geldiğini konuştuğumuz bu bölümü kaçırmayın. Yorumlarda siz de fikrinizi paylaşın!

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