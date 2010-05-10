OZAKI'den iPod dock ünitesi: iMini Cute

Japonya merkezli elektronik üreticilerinden OZAKI, iPod için hazırladığı yeni dock ünitesi iMini Cute'u satışa sunuyor. OZAKI iMini Cute IP830RAINBOW kod adıyla üretilecek olan dock ünitesi, farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Apple'ın iPod Nano (1. ve 4. nesil arası), iPod touch (1. ve 2. nesil), iPod (4. ve 5. nesil), iPod classic/iPod mini (5. nesil), iPod shuffle (2. nesil) ile uyumlu olan dock ünitesinde 2 inç'lik hoparlör yer alıyor. FM radyo özelliğini de bünyesinde barındıran iMini Cute, çalar saat işlevi de görüyor. OZAKI, iMini Cute adını verdiği dock ünitesinde USB girişini de ihmal etmemiş.

OZAKI'nin farklı renk seçeneklerine sahip olan iPod dock ünitesi olan iMini Cute (IP830RAINBOW) 15 Mayıs'tan itibaren 75$'lık fiyat etiketiyle iPod kullanıcılarının hizmetine sunulacak