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OnePlus One kutusundan çıkıyor: Amiral gemi telefonların katiline yakından bakıyoruz

5 yıl
97,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OnePlus One, üst seviye donanımları, yüksek malzeme kalitesine sahip şık bir kasa içerisinde uygun fiyatla sunan ve duyurulduğu günden bu yana büyük yankı uyandıran iddialı bir akıl telefon. 5.5-inç Full HD ekran, Snapdragon 801AC işlemci, 3GB RAM, 13MP kamera ve 16GB/64GB depolama kapasitesi gibi donanımsal özellikleri yurt dışında 299$/349$'a sunan yeni nesil süper telefonu, Donanım Haber farkı ile kutusundan çıkarıyor ve detaylarına bakıyoruz.
 

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aktivist-X 5 yıl en beğenilen
Bunlar ülkemize gelse 1000 tlye satılsa, alsak, mutlu olsak, sosyal devlette halk mutlu olur değil mi?
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Mihrali Bey 5 yıl
64 GB'liğini 1100 TL'ye satsınlar TR'de ne Samsung ne de diğerleri kalır. Fakat güzel ülkemde vergiler ve açgözlü kişiler yüzünden pek olmaz gibi.
3 Yanıt Yanıtla +56
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` quaD. 5 yıl
Yalniz 16 gb serisi de var. Onu duzeltin bence yazinizda

edit : düzeltmeniz için teşekkürler , bu arada niye -7 yedim bilmiyorum resmen saçmalık .
1 Yanıt Yanıtla +43
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DH Misafiri 4 yıl
abi oneplus one almak istiyorum ama davetle alınıyomuş yada daha önce almış biri olması lazım sizin araçılığınızla alabilirmiyim
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DH Misafiri 4 yıl
bunu geri göndermeden bana satsanız nasıl olur??
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DH Misafiri 4 yıl
Bende beyazi va 64gb super calisiyor htc sony samsungdan daha guzel
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burak1062 4 yıl
ONEPLUS ONE 16GB -Beyaz- 1200 TL
Mesajlara cevap verilmeyecektir. Cep telefonundan ulaşınız. 0539 509 65 54
2014'ün en çok konuşulan ve piyasanın en güçlü Android telefonlarından biridir.
Sıfır, kutuludur.
Kayıtlıdır.Hattını tak ve kullan.
Türkçe dil mevcut, 3G sorunu, Sarı ekran vs yoktur.
En problemsiz sürümdür.
Cyanogenmod (global) versiyon yüklüdür.
Antutu Benchmark testinden 48000 skora sahiptir!!
Yanında NİLKİN marka ekran koruyucu hediye olarak verilecektir.
İndirim vs yoktur.
İstanbul içi elden teslim imkânı vardır.
Mesajlara cevap verilmeyecektir. Cep telefonundan ulaşınız. 0539 509 65 54
İncelemek isteyenler için ilanım: sahibinden.com/...
Özellikleri :
5.5" Full HD Ekran
Snapdragon 801 - Quadcore 2.5 Ghz - Adreno 330 GPU
3 Gb Ram
16 Gb Disk
13 Megapixel f/2.0 Sony Exmor sensörlü ve çift LED flaşlı arka kamera
4k Video kayıt
5 Megapixel geniş açılı ön kamera
CM11s işletim sistemi
Ekrana çift tıklamayla tuş kilidi açma ve kapama !!

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ilkerT06 5 yıl
tskler
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ilkerT06 5 yıl
bu telefon hakkında bilgi neoldu ya hiç gelişme yok ???
oppo 7a ile karşılaştırmasıda olsa harika olur aslında
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ilkerT06 5 yıl ilkerT06
ilkerT06

bu telefon hakkında bilgi neoldu ya hiç gelişme yok ???

oppo 7a ile karşılaştırmasıda olsa harika olur aslında




bu telefon popülerliğini yitirdi anlasılan kimseden ses cıkmıyor.
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BekirTemel 5 yıl
S805 li cihazlar çkar bu cihaz eskir yakında zaten
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interwap 5 yıl
1 ay geçti detaylı inceleme yok. Xiaomi mi4 ile yaparsınız.
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DH Misafiri 5 yıl
Detaylı inceleme hala yayınlanmadı
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darkest earth 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Detaylı inceleme hala yayınlanmadı

aynen yalan oldu herhalde
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xSwindLer 5 yıl
Üşüyoruz mesut reis
artık sen incele

Bu arada detaylı inceleme ne zaman geliyor.
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Guaire 5 yıl xSwindLer
Gelmiyor. Şaka değil.
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