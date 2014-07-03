OnePlus One kutusundan çıkıyor: Amiral gemi telefonların katiline yakından bakıyoruz

OnePlus One, üst seviye donanımları, yüksek malzeme kalitesine sahip şık bir kasa içerisinde uygun fiyatla sunan ve duyurulduğu günden bu yana büyük yankı uyandıran iddialı bir akıl telefon. 5.5-inç Full HD ekran, Snapdragon 801AC işlemci, 3GB RAM, 13MP kamera ve 16GB/64GB depolama kapasitesi gibi donanımsal özellikleri yurt dışında 299$/349$'a sunan yeni nesil süper telefonu, Donanım Haber farkı ile kutusundan çıkarıyor ve detaylarına bakıyoruz.

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