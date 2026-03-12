Kim Nerede? 246 Türkiye'nin yeni yerli elektrikli aracı Karea Fit tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 245 Neden S-400 yerine Patriot tercih edildi? MSB açıkladı 170 BİM marketler Casio akıllı saat satıyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Katlanabilir Ekranlı El Konsolu | MWC 2026 Lenovo Stand Turu

    Lenovo, MWC 2026'da katlanabilir ekranlı el konsolu Legion Go Fold ile dikkat çekti. Dizüstü bilgisayarlarda da katlanabilir ve çift ekranlı modeller sergilendi.

    Lenovo, MWC 2026'da katlanabilir ekranlı el konsolu Legion Go Fold ile dikkat çekti. Dizüstü bilgisayarlarda da katlanabilir ve çift ekranlı modeller sergilendi. Ayrıca Lenovo standında Motorola'nın katlanabilir ekranlı Motorola Razr Fold telefon modeli görücüye çıktı.

    Amazon Türkiye sponsorluğunda MWC 2026 gezimiz devam ediyor. Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası ile teknolojik cihazları indirimli olarak satın alabilirsiniz. Bahar Fırsatları, 18 Mart'a kadar devam edecek. #işbirliği

    🔥 Amazon'da indirimli ürünler için tıklayın:

    Amazon Bahar Fırsatları


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum