Orijinal şarj adaptörüne gerek var mı? "Anker PowerPort 5 Speed incelemesi"

Anker'ın Quick Charge 3.0 destekli, çoklu, masaüstü kategorisindeki PowerPort 5 Speed adaptörünün yapısını ele aldık, çıkışlarının detaylarına girip farklı cihazlarla şarj testi yaptık.

Anker Çin merkezli bir marka. Çin, adaptör, adaptör yangın çıkardı haberleri, hiç böyle şeyler aklınıza gelmesin. 2011’de kurulmuş, kaliteli ürünler sunan, zaten fiyatları Çin işi fiyatlar değil, özellikle powerbank, şarj adaptörü ve bu tür aksesuarlar üzerine yoğunlaşan bir marka Anker.



Sade bir kutusu var, kutudan kendisi, 1.5metre, düz, sağlam hissettiren kablosu ve birkaç belge çıkıyor, ekstra bir şey yok.

10CM boyunda, 7.5CM eninde ve 2.8CM kalınlığındaki adaptör 205 gram ağırlığında. Tek portlu bir adaptöre göre elbette büyük, zaten kategori olarak masaüstü adaptörü olarak geçiyor. Misal veriyorum telefonunuzun yanında gelenler çoğunlukla seyehat adaptörü olarak geçer, yani PowerPort 5 Speed biraz daha taktığınız prizde, koyduğunuz yerde kalacak cinsten, sabit kullanıma yönelik bir cihaz.



Malzemesi siyah sert plastikten, elde gayet tok hissettiriyor ve boyutuna göre ağır. Üzerinde kırılabilecek bir şey yok, zarar görebilecek tek şey kablo, o da çıkarılabilir yapıda, bozulursa değişirsiniz, öyle özel bir giriş değil. Fiş Tip C, daha bilinen adıyla Avrupa fişi değil, merak etmeyin, ben Amazon’dan aldığım için böyle, ülkemizde satılanlar Avrupa fişlileri, öyle olmasa bile dönüştürücü diye bir şey var.



Arkasında bazı sertifikasyon ve USB girişlerinin çıkış bilgileri var, hangileri ne destekli belli. PowerPort 5’in ilk iki mavi portu Qualcomm QuickCharge 3.0 destekli, 3.6v-6.5v arasında 3A, 6.5v-9v arasında 2A ve 9v-12v arasında 1.5A güç verebiliyor, piyasada gördüğünüz hızlı şarj standartlarının neredeyse hepsiyle uyumlu, kendi adaptörünüzün üzerindeki verilerle karşılaştırabilirsiniz. Geriye kalan 3 portta, port başına 5V 2.4A verebiliyor, toplamda ise 4.8A.



Hepsi Anker’ın IQ 2.0 çipinin kontrolü altında, bu çip bağladığınız cihazın, iPhone olur, Samsung’un telefonu, tableti olur, ne kadar güç istediğini tespit ediyor, çıkışı ona göre belirliyor, yani bağladığım cihaza, bu bir akıllı saat de olabilir mesela, çok çıkış verir cihazım zarar görür mü kuşkusunu ortadan kaldırıyor.



VoltageBoost adlı diğer Anker’e özel teknoloji de kablonun oluşturduğu direnci voltaj ayarıyla düzene sokuyor. Bunun getirisini ölçümlemek zor, birçok faktör var ama en nihayetinde Anker’ın bağladığınız cihazlara giden voltaj konusunda kafa yorduğu ortada.



Kağıtüstü verileri pratikte sınamak için önce bir USB güç ölçer ile portları test ettim. Ölçüm cihazım QuickCharge portlarında Quickcharge standardını tam anlamıyla uygulayamadığı için 5V 3A gördü, 6.5V 3A’e kadar çıkabiliyor aslında. Port başına 5V 2.4A verebilir denilen portlardan da 5V 3.15A güç alabildim, kağıtüstü verinin de üstünü görebiliyor yani ama korkulacak bir şey yok, peki nasıl?



Samsung Galaxy S9+’ımın 9V 1.67A’ya kadar güç verebilen adaptöründe 9.2V 1.32A civarı bir güç gözlemledim, 1 saat 29 dakikada şarj tamamlanacak dedi, Anker’ın Quickcharge destekli portlarına geçince ki S9+, hızlı şarj destekli ama Qualcomm QuickCharge destekli değil, IQ 2.0 telefonun istediği gücü belirledi, çok az altında bir değerle telefonu besledi, şarj süresi de aynı kaldı.

Korkulacak mesele buydu zaten, 6.5V 3A güç verebilecek port ihtiyaca göre şekilleniyor, fazla enerji yüküne maruz kalmıyor bağladığınız cihaz. Xiaomi RedMi S2, 5V 2A adaptörle gelen bir telefon, standart hızlı şarj destekli. Kendi adaptörü 5.2V 2A civarı bir güç veriyor, Anker’in 5V 2.4A portlarından birine taktım, bu sefer yine gayet yakın, bir tık altı diyebileceğim şekilde güç sağladı, şarj süresi yine değişmedi.



5 portta toplam 63W destekli PowerPort Speed 5, 9V 1.67A verebilen 15W’lık bir adaptörün dört katından fazla, QuickCharge 3.0 desteklilerin de neredeyse 4 katı. Ben aynı anda hızlı şarj destekli Samsung Battery Pack ve TP-Link Ally powerbank’lerimi, Samsung Gear S3 Sport saatimi, LG P5 NP5550 Bluetooth hoparlörümü, bu tür şeyleri bazen aynı anda şarj ediyorum, peki yük altında gerilim düşüyor mu, şarj süresi uzuyor mu? En azından bende hayır, yine aynı gücü alabildim, S9+’ımı orijinal adaptörüyle aynı sürede şarj edebildim.



Peki niye QuickCharge 3.0’lı bir telefonla birebir test etmedin diye soracaksınız, çok haklısınız ama her marka misal veriyorum Samsung gibi telefonlarını uzun süre kullanıp, sizlere DH üzerinden, sosyal medya hesaplarımız üzerinden deneyim aktarabilmemiz için kullanımımıza bırakmıyor arkadaşlar.



Anker PowerPort 5 Speed. Samsung Galaxy S9+ ve Quick Charge 3.0 destekli LG V30+ gibi üst segment telefonların adaptörleri 90-100TL civarında, ucuz ve sahte adaptörler var piyasada, el bombası gibiler, dikkat edin arkadaşlar. PowerPort 5 Speed’in fiyatı ise 170 lira civarı, gücü ve kabiliyetlerini düşünürsek 2 QuickCharge 3.0 destekli, 3 tane de 5V 2A destekli hızlı şarj adaptörünüz oluyor.

Misal veriyorum, ben PowerPort 5 Speed’e bir yer hazırladım, ev ahalisi geliyor kablosunu bağlıyor şarj ediyor cihazını, iPhone X, Samsung S9+ veya LG V30+ fark etmiyor, evde boşta adaptör var mı diye dolanmıyorsunuz veyahut cihazlarınızı sırayla şarj etmek zorunda kalmıyorsunuz. Uzun lafın kısası, ben gün içerisinde birden çok cihaz şarj ediyorum, hızlı şarja ihtiyacım var, bir taşla, yüksek Fiyat/Performansla 3-5 kuşu birden vurayım derseniz benim gibi Anker PowerPort 5 Speed gayet mantıklı, yaklaşık 6 aydır da kullanıyorum, tavsiye ettiğim bir ürün.