Özel Röportaj: Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ile gündemdeki konuları konuştuk

Avea'nın bugün gerçekleştirdiği akıllı telefon lansmanında şirketin genel müdürü Erkan Akdemi ile özel bir röportaj da gerçekleştirdik. Erkan Akdemir'e, son günlerde sıkça duyar olduğumuz "Türkiye'deki 3G, Amerika'daki 4G'den daha mı hızlı" sorusunu sorduk, ayrıca Avea'nın kendi markasını taşıyan telefonlarla ilgili stratejisi, mobil internet alanında hızların artıp artmayacağı ve fiyatlarda indirime gidilip gidelmeyeceği konularında cevaplar aldık.

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