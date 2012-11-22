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Özel Röportaj: Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ile gündemdeki konuları konuştuk

7 yıl
5,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Avea'nın bugün gerçekleştirdiği akıllı telefon lansmanında şirketin genel müdürü Erkan Akdemi ile özel bir röportaj da gerçekleştirdik. Erkan Akdemir'e, son günlerde sıkça duyar olduğumuz "Türkiye'deki 3G, Amerika'daki 4G'den daha mı hızlı" sorusunu sorduk, ayrıca Avea'nın kendi markasını taşıyan telefonlarla ilgili stratejisi, mobil internet alanında hızların artıp artmayacağı ve fiyatlarda indirime gidilip gidelmeyeceği konularında cevaplar aldık.
 

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DH Misafiri 6 yıl
Merhaba,
22 Mayıs 2013 tarihinde PANORA/ANKARDA'daki bayinizde 5448820364 numaralı hattımı taşıma talebinde bulundum. İşte macera bundan sonra başladı, 25 Mayıs 2013 tarihinde gelen bilgi mesajındaki taşınacak olan tlf.nu. benim talep formumdaki irtibat numaram idi(Nasıl hata-beceriksizlik ama di mi) daha sonra malum oyalama süreci işlem yapan bayiyi ara, müşteri hizmetlerini ara(1-138975267047 nu.lı kayıt) sonuç koca bir "0'' bugün sabah ki arkadaş bana dediğine göre bugün pazar olmaya bilir dedi, kusura bakmayın da şaka gibi bir ekibiniz var.
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DH Misafiri 7 yıl
Milletimiz 3G'yi sadece görüntülü konuşma sanıyor. 3G'sinin açık olup olmadığını bile bilmiyor. Haliyle kullanan az olunca hızlı oluyor.
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Dt.Görkem 7 yıl
aveanın yıllardır müşterisiyim, hem turkcell hem avea kullanarak yıllardır idare ediyorum.. çift telefon dolaşıyorum yani.. ancak aveanın internet ücretlendirme algoritmasındaki hata baş yaran cinsten.. yemin ederim davalarla uğraşabilecek zamanım ve gücüm olsa uğraşırdım.. zira aynı sorunu üst üste 2 kere 1 ay arayla yaşatmalarına rağmen 1.sinde olayı anlatabildiğim bir kişiyle görüşebildim ve ücret iadesini gerçekleştirdiler ancak 2. olayda afedersiniz ama şeyine bile takmadılar.. olay şöyle ki paket internet almaya başvurmak üzere mesaj attığınızda telefon halihazırda internete bağlıysa, size tarife onay mesajı gelmesine rağmen kullandığınız internet paketiniz üzerinden hesaplanmıyor.. 30 tl ve 42 tl kadar bakiyeyi bitirene kadar kullandı benim bakiyemi 2 farklı seferde.. avea işlem kayıtlarında internete ilk bağlandığınız saniyeyi referans alan bir ücret dökümü yapılıyor.. yani saat 23.00da interneti açmışsanız, 23.03 te paketinizin onaylanma mesajı size gelmişse, eğer interneti açıp kapatmazsanız bakiyeniz bitene kadar paketsiz internet kullanıyorsunuz küt diye internet kesiliyor, interneti kapatıp açtığınızda bakiyeniz olmasa dahi internet paketiniz yeni devreye girdiği için paketinizi kullanabiliyorsunuz.. ama size paket onaylandı mesajı geldiği andan sonra kullandığınız internet ilk bağlanma süresini aveada gösterdiği üzere 23.00da bilmem kaç yüz mb indirme yapmış gibi görünüyorsunuz..

ilk seferde 3 dklık bir pencere süresi olduğu için maksimum hızda bile indiriyor olsam matematiksel olarak 180 saniyede o verinin inmiş olamayacağını anlatarak çözüm bulabilmiştik.. ancak ikinci olayda pencere süresi 3 dk filan olmadığı için paket onay süresinden sonraki kullanımları da önceki tarifeden ücretlendirmiş olduklarını kabul ettiremedim kendilerine ve 42 tlmin üzerine yattılar..

avea daki internet ücretlendirme algoritması interneti açtığınız ana bakıyor.. yani internete bağlıysanız ve paketinizi yenilerseniz mutlaka ve mutlaka mobil veriyi kapatıp açın.. zira bunu yapmazsanız size hak hukuk dinlemeden geçiriyorlar haksız bir miktardaki ücreti.. (saat 00.13de interneti açıp saat 15.33e kadar kopmadan bağlantı sahibiyseniz ve 15.13de 900mb indirme yapmışsanız, aveada bu 900mblik internet erişimi saat 00.13 etiketiyle gözüküyor yani.. gün içinde 12.00da yahut 7.00da internet paketi almış olmanız hiçbir şey ifade etmiyor.. haksız kazanç elde ediyorlar..)
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Peçeli Kalem 7 yıl
Iyi hoş ama bu adamdan iyi politikacı olur baksana cevapların politikliğine
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DH Misafiri 7 yıl
Şu alttakileri yazan bilinci körelmiş arkadaşadır cevabım.
O baz istasyonlarını ağzının dibine kurmuyorlar hiç bir gelişmiş ülkede onların kriterleri var bu kriterler gerçekleştiği zaman pahalıya patladığı için firmalar camilere parklara evlerin önüne kurmak istiyor devletinde her zamanki gibi şirketlerin kar ediyor olması hoşuna gidiyor görmüyor halk görüyor ama böyle körlerde var göremeyen her haltı yanlış bilip doğruları eleştiren.
""hem internet hızımız düşük şebeke güçlendirilmesi lazımmış avea veya X markası tırt diyorsunuz hemde mahallenize gelip baz istasyonu diktiklerinde aaa kanserojen maddeyi sokağımızda istemiyoruz diye ayaklanıyorsunuz. Ozaman bir karar verin ya mobil internet ve mobil teknoloji kullanımını azaltacaksınız yada kanser olmayı kabul edeceksiniz. Adamlar ne yapsın hem hiçkimse sokağında baz istasyonu istemiyor hemde herkes interneti full hızlı olsun istiyor.
Hem karnım doysun hem pilavım bitmesin hesabı...""
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DH Misafiri 7 yıl
hem internet hızımız düşük şebeke güçlendirilmesi lazımmış avea veya X markası tırt diyorsunuz hemde mahallenize gelip baz istasyonu diktiklerinde aaa kanserojen maddeyi sokağımızda istemiyoruz diye ayaklanıyorsunuz. Ozaman bir karar verin ya mobil internet ve mobil teknoloji kullanımını azaltacaksınız yada kanser olmayı kabul edeceksiniz. Adamlar ne yapsın hem hiçkimse sokağında baz istasyonu istemiyor hemde herkes interneti full hızlı olsun istiyor.
Hem karnım doysun hem pilavım bitmesin hesabı...
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dirokzan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

hem internet hızımız düşük şebeke güçlendirilmesi lazımmış avea veya X markası tırt diyorsunuz hemde mahallenize gelip baz istasyonu diktiklerinde aaa kanserojen maddeyi sokağımızda istemiyoruz diye ayaklanıyorsunuz. Ozaman bir karar verin ya mobil internet ve mobil teknoloji kullanımını azaltacaksınız yada kanser olmayı kabul edeceksiniz. Adamlar ne yapsın hem hiçkimse sokağında baz istasyonu istemiyor hemde herkes interneti full hızlı olsun istiyor.
Hem karnım doysun hem pilavım bitmesin hesabı...

bildiğin boş konuşan bir misafir daha.
adam yerine konulup bir şeyler konuşmak istiyorsan aç hesabını gir foruma yaz istediğin şeyi. fikrinden dolayı kimseyi içeri tıkmıyorlar burada.ayrıca forumdaki arkadaşların çoğu da farklı görüşlere açık gayet medeni,olgun insanlar
parasını takır takır alırken iyi ama. adam gibi internete dahi giremiyorsak ne halt yemeye 4g den daha hızlıyız diye aptalca yalanlar uyduruyorlar
parayı veren düdüğü çalar misali operatörlere paraları bayılınca iyi hizmet isteyince aç karınlı mı oluyoruz...
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Dentrassi 7 yıl
Ah avea ulan avea allah senin belani versin. 5 ay boyyunca toplam 600 tl borca soktuydun. Her ay GPRS diye 100 tl fatura vermistin. Bu arada birak 4g yi yurtdışındaki 3 G den bile berbat bir hizmet veriyorsunuz.
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escapethelife 7 yıl
Bizim 3g miz amerikanın 4g sinden hızlı muhabbeti videodaki adamında dediği gibi tamamen göz boyama. Milleti kandırmak için yapmadık şey bırakmıyorlar. İnternetten geçen merak edip yabancı forumlarda dolaştım insanların 4g ile minimum 20-21 mbps kullandıklarını gördüm. Bizimkiler daha 8 i adam gibi veremiyolar. Yok adil kullanım yok şebeke çalışması derken taklaya getiriyolar milleti. Reklama vericeğiniz parayı sorunları çözmek için yatırım yapsanız daha iyi olurdu.

Aveanın mobil internet konusunda hakkını yememek lazım diğer operatörlerden daha ucuza veriyor. Rakipleri turkcell ve vodafone 1 gb ı 29 a satarken avea da 14,5. Ama adamın dediği lafa katılmıyorum her sene daha uygun fiyata satmaya çalışıyoruz falan. Ben zamanında avedaki 1 gb internet paketini 6,5 - 7 liraya alıyordum. Talep olunca birden 2 katına çektiler fiyatı. Aveada diğer herkes gibi kazıklama peşinde.
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Dentrassi 7 yıl
Ah avea ulan avea allah senin belani versin. 5 ay boyyunca toplam 600 tl borca soktuydun. Her ay GPRS diye 100 tl fatura vermistin. Bu arada birak 4g yi yurtdışındaki 3 G den bile berbat bir hizmet veriyorsunuz.
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mu5tafa 7 yıl
fatura kazıklarını ve cahil müşteri hizmetlerini de konuşsaydınız.
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dirokzan 7 yıl mu5tafa
mu5tafa

fatura kazıklarını ve cahil müşteri hizmetlerini de konuşsaydınız.


benim fatura ile ilgili bir problemim olmamıştı 8 gb kotayı dolduramadım hiç maalesef . avea da sadece mobil modem/internet almıştım vodafone /faturasız kullanıyorum telefonda . 14 liraya da internet paketim var vodafon dan. avea dan kalma mobil modeme takıyorum sim i akk takılıyor 250 mb tan sonra ama avea nın şu lte den hızlı internetini aratmadı bana hiç
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Krone 7 yıl
avea mi o da nesi ?
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dirokzan 7 yıl
avea internet berbat durumda.mobil modem i defalarca çıkarıp takıyordum ,programı açıp kapatıyordum ama nafile bir türlü adam gibi bağlantı gelmiyordu.bazen hızlanırdı ama bir kaç dakika sonra yine berbat.

neyse ki kontrat bitti de kurtuldum.müşteri hizmetlerini arayınca hep aynı numara "bulunduğunuz bölgede şebeke sorunu var ,baz istasyonu eksikliği var" ee diyorum ne zaman sorun hal olur." efendim bu yıl ki planlarımız arasında oraya baz istasyonu kurmak yok maalesef"

şehrin tam göbeğinde, merkezinde oturuyorum ayıptır yemin ederim verdiğimiz o kadar paraya yazık. LTE konusunu da anlamış değilim nasıl bizim dandik 3g den yavaş oluyor bu meret .gece gündüz reklamları dönüyor Amerika dan daha hızlı internet diye

Başta ttnet olmak üzere turkcell,vodafone,avea ... muhteşem internet politikalarınız için size kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum tabi hükümet daha büyük şeyler hak ediyor ama neyse kalsın...



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