Özel Röportaj: Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir ile gündemdeki konuları konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Avea'nın bugün gerçekleştirdiği akıllı telefon lansmanında şirketin genel müdürü Erkan Akdemi ile özel bir röportaj da gerçekleştirdik. Erkan Akdemir'e, son günlerde sıkça duyar olduğumuz "Türkiye'deki 3G, Amerika'daki 4G'den daha mı hızlı" sorusunu sorduk, ayrıca Avea'nın kendi markasını taşıyan telefonlarla ilgili stratejisi, mobil internet alanında hızların artıp artmayacağı ve fiyatlarda indirime gidilip gidelmeyeceği konularında cevaplar aldık.
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22 Mayıs 2013 tarihinde PANORA/ANKARDA'daki bayinizde 5448820364 numaralı hattımı taşıma talebinde bulundum. İşte macera bundan sonra başladı, 25 Mayıs 2013 tarihinde gelen bilgi mesajındaki taşınacak olan tlf.nu. benim talep formumdaki irtibat numaram idi(Nasıl hata-beceriksizlik ama di mi) daha sonra malum oyalama süreci işlem yapan bayiyi ara, müşteri hizmetlerini ara(1-138975267047 nu.lı kayıt) sonuç koca bir "0'' bugün sabah ki arkadaş bana dediğine göre bugün pazar olmaya bilir dedi, kusura bakmayın da şaka gibi bir ekibiniz var.
ilk seferde 3 dklık bir pencere süresi olduğu için maksimum hızda bile indiriyor olsam matematiksel olarak 180 saniyede o verinin inmiş olamayacağını anlatarak çözüm bulabilmiştik.. ancak ikinci olayda pencere süresi 3 dk filan olmadığı için paket onay süresinden sonraki kullanımları da önceki tarifeden ücretlendirmiş olduklarını kabul ettiremedim kendilerine ve 42 tlmin üzerine yattılar..
avea daki internet ücretlendirme algoritması interneti açtığınız ana bakıyor.. yani internete bağlıysanız ve paketinizi yenilerseniz mutlaka ve mutlaka mobil veriyi kapatıp açın.. zira bunu yapmazsanız size hak hukuk dinlemeden geçiriyorlar haksız bir miktardaki ücreti.. (saat 00.13de interneti açıp saat 15.33e kadar kopmadan bağlantı sahibiyseniz ve 15.13de 900mb indirme yapmışsanız, aveada bu 900mblik internet erişimi saat 00.13 etiketiyle gözüküyor yani.. gün içinde 12.00da yahut 7.00da internet paketi almış olmanız hiçbir şey ifade etmiyor.. haksız kazanç elde ediyorlar..)
O baz istasyonlarını ağzının dibine kurmuyorlar hiç bir gelişmiş ülkede onların kriterleri var bu kriterler gerçekleştiği zaman pahalıya patladığı için firmalar camilere parklara evlerin önüne kurmak istiyor devletinde her zamanki gibi şirketlerin kar ediyor olması hoşuna gidiyor görmüyor halk görüyor ama böyle körlerde var göremeyen her haltı yanlış bilip doğruları eleştiren.
""hem internet hızımız düşük şebeke güçlendirilmesi lazımmış avea veya X markası tırt diyorsunuz hemde mahallenize gelip baz istasyonu diktiklerinde aaa kanserojen maddeyi sokağımızda istemiyoruz diye ayaklanıyorsunuz. Ozaman bir karar verin ya mobil internet ve mobil teknoloji kullanımını azaltacaksınız yada kanser olmayı kabul edeceksiniz. Adamlar ne yapsın hem hiçkimse sokağında baz istasyonu istemiyor hemde herkes interneti full hızlı olsun istiyor.
Hem karnım doysun hem pilavım bitmesin hesabı...""
Hem karnım doysun hem pilavım bitmesin hesabı...
bildiğin boş konuşan bir misafir daha.
adam yerine konulup bir şeyler konuşmak istiyorsan aç hesabını gir foruma yaz istediğin şeyi. fikrinden dolayı kimseyi içeri tıkmıyorlar burada.ayrıca forumdaki arkadaşların çoğu da farklı görüşlere açık gayet medeni,olgun insanlar
parasını takır takır alırken iyi ama. adam gibi internete dahi giremiyorsak ne halt yemeye 4g den daha hızlıyız diye aptalca yalanlar uyduruyorlar
parayı veren düdüğü çalar misali operatörlere paraları bayılınca iyi hizmet isteyince aç karınlı mı oluyoruz...
Aveanın mobil internet konusunda hakkını yememek lazım diğer operatörlerden daha ucuza veriyor. Rakipleri turkcell ve vodafone 1 gb ı 29 a satarken avea da 14,5. Ama adamın dediği lafa katılmıyorum her sene daha uygun fiyata satmaya çalışıyoruz falan. Ben zamanında avedaki 1 gb internet paketini 6,5 - 7 liraya alıyordum. Talep olunca birden 2 katına çektiler fiyatı. Aveada diğer herkes gibi kazıklama peşinde.
benim fatura ile ilgili bir problemim olmamıştı 8 gb kotayı dolduramadım hiç maalesef . avea da sadece mobil modem/internet almıştım vodafone /faturasız kullanıyorum telefonda . 14 liraya da internet paketim var vodafon dan. avea dan kalma mobil modeme takıyorum sim i akk takılıyor 250 mb tan sonra ama avea nın şu lte den hızlı internetini aratmadı bana hiç
neyse ki kontrat bitti de kurtuldum.müşteri hizmetlerini arayınca hep aynı numara "bulunduğunuz bölgede şebeke sorunu var ,baz istasyonu eksikliği var" ee diyorum ne zaman sorun hal olur." efendim bu yıl ki planlarımız arasında oraya baz istasyonu kurmak yok maalesef"
şehrin tam göbeğinde, merkezinde oturuyorum ayıptır yemin ederim verdiğimiz o kadar paraya yazık. LTE konusunu da anlamış değilim nasıl bizim dandik 3g den yavaş oluyor bu meret .gece gündüz reklamları dönüyor Amerika dan daha hızlı internet diye
Başta ttnet olmak üzere turkcell,vodafone,avea ... muhteşem internet politikalarınız için size kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum tabi hükümet daha büyük şeyler hak ediyor ama neyse kalsın...