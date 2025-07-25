Büyük kolaylık sağlayan eSIM servislerinin ipi neden çekildi?

Türkiye'den eSIM servis sağlayıcılarının tamamına erişim engeli getirildi! BTK'nın kararının arkasında hangi sebepler var? Ülkemiz açısından dijital dünyada prestij kaybı yaşanıyor mu?

Türkiye'de BTK tarafından Airalo, Holafly, Nomad gibi küresel tüm eSIM servis sağlayıcılarına erişim engeli getirildi. Bu karar teknoloji dünyasında ve sık seyahat eden kullanıcılar arasında büyük tartışmalara neden oldu. eSIM teknolojisinin sağladığı kolaylıklar ve maliyet avantajları göz önüne alındığında, bu engelin etkileri oldukça geniş kapsamlı.

BTK'nın gerekçeleri arasında yetkilendirme eksikliği, güvenlik endişeleri ve yerli operatörlerin korunması yer alıyor. Ancak bu karar Türkiye'nin dijital dünyadaki imajını da olumsuz etkiliyor. Küresel eSIM sağlayıcıları dünya genelinde yaygınlaşırken, Türkiye'nin bu teknolojiye karşı tutumu dikkat çekiyor.

Engelin finansal boyutu da önemli. Yerli operatörlerin roaming gelirleri korunurken, küresel eSIM şirketleri önemli bir pazardan mahrum kalıyor. Türkiye'ye gelen turistler ve yurt dışına çıkan vatandaşlar için maliyet avantajları ortadan kalkıyor.

Bu videoda eSIM teknolojisinin temellerinden başlayarak engelin nedenlerini, dünyada benzer uygulamaları, çözüm yollarını ve finansal etkilerini detayıyla inceliyoruz. Türkiye'nin dijital prestiji üzerindeki etkilerini de değerlendiriyoruz. Teknoloji dünyasındaki güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın!