Özel Video: Nokia neden Android cihaz üretmiyor, tabletlere sıcak bakıyor mu ?

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajda hem pazara yeni sunulan Lumia 925, Lumia 625 ve Asha 501 isimli yeni telefonları konuştuk, hem de şirket neden Android tabanlı cihaz yapmıyor, tablet pazarını düşünüyor mu ve Windows Phone kullanıcılardan kabul gördü mü gibi soruları konuştuk.
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Android'e çöp diyen Nokia'sı olan üyelere soruyorum; Google Nexus modelini Nokia'ya yaptırırsa ne yapacaksınız?
Nexus modelleri ham Android işletim sistemine sahiptir ve iOs kadar stabildir.
Çöp market dediğiniz yerde bardağın boş tarafını görüyorsunuz. Sanki hiç yararlı uygulama yokmuş gibi.