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Özel Video: Nokia neden Android cihaz üretmiyor, tabletlere sıcak bakıyor mu ?

5 yıl
15,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajda hem pazara yeni sunulan Lumia 925, Lumia 625 ve Asha 501 isimli yeni telefonları konuştuk, hem de şirket neden Android tabanlı cihaz yapmıyor, tablet pazarını düşünüyor mu ve Windows Phone kullanıcılardan kabul gördü mü gibi soruları konuştuk.
 

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Zogguko 5 yıl en beğenilen
ios cular anında konuyu basıp yine hem nokia ya hem android e giydirmeye başlamış
1 Yanıt Yanıtla +61
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Moofy 5 yıl
En iyisini yapıyor arkadaş.Fanboylar hepsine saydırıyor ama Nokia'ya bulaşanı görmedim.Ne plastik kasa yapıyor,ne de içindeki uygulamalarının çöp olduğu bir market yok.Sakın android üretme Nokia.
En iyisini yapıyor arkadaş.Fanboylar hepsine saydırıyor ama Nokia'ya bulaşanı görmedim.Ne plastik kasa yapıyor,ne de içindeki uygulamalarının çöp olduğu bir ma...
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Yanıtla +16
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Rambo_FT 5 yıl
Android ne kadar çöp olsa da evrensel bir işletim sistemi.

Android'e çöp diyen Nokia'sı olan üyelere soruyorum; Google Nexus modelini Nokia'ya yaptırırsa ne yapacaksınız?

Nexus modelleri ham Android işletim sistemine sahiptir ve iOs kadar stabildir.

Çöp market dediğiniz yerde bardağın boş tarafını görüyorsunuz. Sanki hiç yararlı uygulama yokmuş gibi.
Android ne kadar çöp olsa da evrensel bir işletim sistemi.Android'e çöp diyen Nokia'sı olan üyelere soruyorum; Google Nexus modelini Nokia'ya yaptırı...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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centerland 5 yıl
Nokia nın windows phone çıkarması normal nokia microsoft markası zaten 2011 itibari ile başlayan süreç resmi olarak 2013 eylül itibari microsoft tarafından satın alındığı açıklamış bu süreç; 2014 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak ve Nokia'dan çalışan 32.000 kişi Microsoft'un personeli olacak ve orada çalışmaya başlayacak. Yapılan açıklamada ifade şu şekilde bizim yazılım kadromuz ile nokia markasının üretim kalitesi konum olarak deneğimli uzman bir şirket olması tüm bu sektöre damga vurmuş patentleri ile iki büyük güç bir araya geliyor. Kazan kazan ortaklığı olacak. Nokia symbianı satın aldığı gibi microsoft ta nokia yı satın aldı. Tıpkı google motorola yı satın alması gibi.. Sıra blackberry de :-D bakalım kimin elinde kalacak.
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FRAPS 5 yıl
Şuan piyasada nokia 925 den başka alınacak telefon göremiyorum. Gidip kendisi virüs olan android mi kullanalım ?
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DH Misafiri 5 yıl
Siz gümrükten telefon geçirmeyi vergisi dahilinde bir serbest bıraktırın bakın görün o zaman Türk tüketicisi sizin hurdalara, yok kullanıcı hatası, yok suya düşmüş diye çamursever garanti servislerinize öyle iki kat para mı ödüyor yoksa gidip çin telefonları mı alıyor görürsünüz. Adamlar xiaomi diye bir telefon üretiyorlar sizin amiral geminizi bile 2 ye hatta 3 e katlıyor hem yazılım hem donanım anlamında. Fiyati bin tl bile değil. Bir daha açık konuşun şöyle diyin mesela "kanunlarla Türk tüketicisini tekelimiz altına aldık 300 dolara telefon alır size aslında gerçekte olmayan garantimizle 1000 dolara satarız"...
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inexo 5 yıl
kadın kendi bile lumia kullanmiyordur muhtemelen.
sunucu da sağa sola bakarak umursamaz bir tavırtakınmış ama nokiayi elestiremiyor. reklam olduğunu belli ediyor
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desparado1453 5 yıl
devir eski devir degil ...zaten yeteri kadar cok marka -cesit var......nokia kendi bilir.....android market cop diyenler windowsphone ile devam etsin...masallah marketi pürüpak cok temiz...
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muratkaya 5 yıl
Anlamanız gereken şey çok basit: insanlar tek tip değil, herkes sizin sevdiğiniz filmi izleyince beğenmiyor, herkes sizin ağladığınız şarkıyı dinleyince ağlamıyor. Herkes sizinle aynı olmak zorunda değil arkadaş gelip androiddi iosdu bilmem neydi diye ağlayıp durmayın bıktırdınız artık.
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muratkaya 5 yıl
Anlamanız gereken şey çok basit: insanlar tek tip değil, herkes sizin sevdiğiniz filmi izleyince beğenmiyor, herkes sizin ağladığınız şarkıyı dinleyince ağlamıyor. Herkes sizinle aynı olmak zorunda değil arkadaş gelip androiddi iosdu bilmem neydi diye ağlayıp durmayın bıktırdınız artık.
Yanıtla +4
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farego 5 yıl
Android zengin içeriğe sahiplidir
aynı zamanda açık kodludur. bundan otesi var mı?
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jumuu 5 yıl
Nokia, 350 liraya polikarbon kasamı?

samsung
diyorum artık..
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gentleman_ 5 yıl
Nokia WP ile devam etmeli.
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