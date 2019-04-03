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PlayStation Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Yiğit’e önemli görev

Yıllardır PlayStation Türkiye Ülke Müdürü olarak bilinen ve sempatik tavırları ile beğeni toplayan Mustafa Yiğit, Sony Interactive Entertainment Hong Kong (SIEH) Ülke Başkanlığı görevine atandı.
1 ay
4,5b
1
14
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PlayStation Türkiye dendiğinde akla ilk gelen isim olan ülke müdürü Mustafa Yiğit önemli bir göreve atandı. Uzun yıllardır Sony’de çalışan Yiğit bundan böyle Hong Kong ülke başkanı olarak görev yapacak.

Mustafa Yiğit kimdir?

1982 yılında doğan Mustafa Yiğit; ETİ, McDonald’s Türkiye ve Nestlé Türkiye markaları altında pazarlama ve satış departmanlarında çeşitli yönetici pozisyonlarında görev almıştı.

Ayrıca Bkz. "Bitcoin sıçrama yaptı umutlar yeşerdi"

PlayStation markasına hayranlığı ile bilinen Mustafa Yiğit ilk olarak 2011 yılında Sony Eurasia bünyesine katılmıştı. PlayStation Türkiye bölümünde kıdemli müdür olan Yiğit 2014 yılında ise ülke müdürü olmuştu.

5 yıldır bu görevi yürüten ve sempatik tavırları ile bilinen Mustafa Yiğit bundan böyle Sony Interactive Entertainment Hong Kong (SIEH) Ülke Başkanlığı görevini yürütecek. Mustafa Yiğit’in SIEH lideri olarak PlayStation işini büyütmek ve geliştirmek için çalışacağı ifade ediliyor.

 

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JESKO 1 ay en beğenilen
Sepmatik mi? Sony fanları bile nefret ediyor bu adamdan
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takami59 1 ay
"...ve sempatik tavırları ile beğeni toplayan Mustafa Yiğit..." kime göre neye göre? biz fiyat konusunda bir yerlerimizi yırtalım,şikayetçi olalım,hiç bir fayda göremeyelim, adama gidip yeni görev versinler. demekki TR den iyi para akmış başka türlü nasıl dikkatlerini çekebilir? ps4 satmakta tereddüt ediyordum artık daha fazla kafa yormama gerek yok.
"...ve sempatik tavırları ile beğeni toplayan Mustafa Yiğit..." kime göre neye göre? biz fiyat konusunda bir yerlerimizi yırtalım,şikayetçi olalım,hiç bir fayda...
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Yanıtla +17
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tobepeople 1 ay
Çok güzel öpmüştür Türk halkını ki bunu Japonya'da da başarabileceğini düşünmüşlerdir! Türklerin en iyi yaptığı şey kendi halkını öpmektir! Sanırım politikacıları örnek alıyoruz :(
Aynı başarıyı orada gösteremeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta burada yükselmek için en basiti personelin maaşından, mesaisinden kesip kazanç gösteriyorlar, orada bunu yapamaz! Ayrıca kim bilir arka planda neler döndü mağazalara ve müşterilere satış aşamasında... Hadi bizim yüzümü kızart da görelim, yalancı çıkmaya razıyım !
Çok güzel öpmüştür Türk halkını ki bunu Japonya'da da başarabileceğini düşünmüşlerdir! Türklerin en iyi yaptığı şey kendi halkını öpmektir! Sanırım politikacıla...
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TheNewAtilla 1 ay
Türkiye’den ayrılması Türk oyun sektörünün önünü açar.
Sony’ye de kafa atasım geldi
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OldGamers86 1 ay
Sempatikliği bize değil dostlar. Anlayan anlar.
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MaximillianFoe 1 ay
Beceriksizleri ödüllendiren tek ülke değilmişiz.
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omer1739 1 ay
Kaç para maaş alıyo ki
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Virtual Reality 1 ay
Mustafa Yiğit çok sevinme.
-
Google Stadia ile 10 yıl içinde hepinizin sonu gelecek. Stream film servisleri Hulu, HBO, Netflix ve Amazon Prime nasıl sonyciğinin Blu-ray'ini piyasadan sildiyse, stream oyun servisi Stadia da playstationcığını piyasadan silecek. 10 yıl sonra görüşelim, dediydi dersin.
-
Sonyciğin zarar üstüne zarar açıklıyor yavrum. 2000 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyormuş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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The.Mafia 1 ay
Türkiye Sony için iyi olmadı oyunların Türkçe çıkmasında çok etkisi vardı üzüldüm açıkcası inşallah yerine gelecek kişi daha iyi biri olur
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FerdosParadise 1 ay
hayırlı uğurlu olsun.Türkiye 'nin oyun sektörü adına büyük bir onur ve İftihar vesilesi.Başarılarının devamını niyaz ediyoruz Hazreti Haktan.
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Witcher3 1 ay
Sempatik tavırlarından sonrasını okumadım
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BigMuffin 1 ay
Tepki olarak satalım konsolları
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viktor1574 1 ay
Herkes adamdan nefret ediyor adama terfi vermişler.Kendi hakkında gerçeği öğrenmek istiyorsa bu haberin yapıldığı yorum yazılabilen her yere baksın.Türk milleti tarafından kötü anılacak bir insan.
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