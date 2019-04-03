PlayStation Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Yiğit’e önemli görev

PlayStation Türkiye dendiğinde akla ilk gelen isim olan ülke müdürü Mustafa Yiğit önemli bir göreve atandı. Uzun yıllardır Sony’de çalışan Yiğit bundan böyle Hong Kong ülke başkanı olarak görev yapacak.

Mustafa Yiğit kimdir?

1982 yılında doğan Mustafa Yiğit; ETİ, McDonald’s Türkiye ve Nestlé Türkiye markaları altında pazarlama ve satış departmanlarında çeşitli yönetici pozisyonlarında görev almıştı.

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PlayStation markasına hayranlığı ile bilinen Mustafa Yiğit ilk olarak 2011 yılında Sony Eurasia bünyesine katılmıştı. PlayStation Türkiye bölümünde kıdemli müdür olan Yiğit 2014 yılında ise ülke müdürü olmuştu.

5 yıldır bu görevi yürüten ve sempatik tavırları ile bilinen Mustafa Yiğit bundan böyle Sony Interactive Entertainment Hong Kong (SIEH) Ülke Başkanlığı görevini yürütecek. Mustafa Yiğit’in SIEH lideri olarak PlayStation işini büyütmek ve geliştirmek için çalışacağı ifade ediliyor.