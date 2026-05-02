Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Forza Horizon 6 devasa indirme boyutuyla geliyor

    Forza Horizon 6 indirme boyutu kaç GB olacak diye merak edenler için üzücü gelişme. Yılın beklenen yarış oyunu Forza Horizon 6, serinin önceki oyunlarına göre çok daha fazla yer kaplayacak.

    Forza Horizon 6 pc kaç gb Tam Boyutta Gör
    Forza Horizon 6, bu yılın en iyi yarış oyunu olmaya aday. Oyun, büyük ve kurgusal Japonya'da geçiyor; Tokyo, önceki Horizon oyunlarındaki herhangi bir şehir alanından beş kat daha büyük. Tabii ki bunun bir bedeli var; Forza Horizon 6, hem Xbox hem de PC’de serinin diğer oyunlarından çok daha fazla yer kaplayacak; oyuncuların yalnızca oyunu indirmek için SSD’de daha fazla alan açması gerekecek.

    Forza Horizon 6 PC'ye 156GB indirme boyutuyla geliyor

    Forza Horizon 6 kaç gb Tam Boyutta Gör
    Forza Horizon 6, Xbox Series X|S'te 144.84 GB, PC’de 156.65 GB indirme gerektirecek ve bu tek bir güncelleme veya DLC yayınlanmadan önceki boyut. Hatırlatma açısından, Forza Horizon 5, PC'de (oyunun kendisi bundan çok daha fazla depolama alanı gerektiriyor) ve yeni nesil Xbox konsollarında 103 GB indirme boyutuyla gelmişti. Tüm DLC’lerle birlikte 170GB’ı geçtiği söyleniyor. Forza Horizon 4, Xbox'ta (piyasaya sürüldüğünde) yaklaşık 63 GB civarındaydı.

    Forza Horizon 6, Japonya'da dört mevsim kaydedilen saha görüntülerini içeriyor. PC'de oyun, gelişmiş ışın izleme, küresel aydınlatma, sınırsız kare hızı ve Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3 ve XeSS 2.1 aracılığıyla yükseltmeyi destekliyor. Bu, oyuna çok fazla görsel kalite sığdırmak anlamına geliyor. Ayrıca 550'den fazla araba mevcut.

    Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak?

    Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026'da Xbox Series X|S ve PC’ye çıkış yapacak. Yılın ilerleyen aylarında PS5 konsollara gelecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devletin çocuğu aileden alması lustral ve misol arasındaki fark türk telekom nakil işlemleri 1.5 dci motor google mail atma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF GAMING A15
    ASUS TUF GAMING A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum