Forza Horizon 6 devasa indirme boyutuyla geliyor

Forza Horizon 6 PC'ye 156GB indirme boyutuyla geliyor
Forza Horizon 6, Japonya'da dört mevsim kaydedilen saha görüntülerini içeriyor. PC'de oyun, gelişmiş ışın izleme, küresel aydınlatma, sınırsız kare hızı ve Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3 ve XeSS 2.1 aracılığıyla yükseltmeyi destekliyor. Bu, oyuna çok fazla görsel kalite sığdırmak anlamına geliyor. Ayrıca 550'den fazla araba mevcut.
Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak?
Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026'da Xbox Series X|S ve PC’ye çıkış yapacak. Yılın ilerleyen aylarında PS5 konsollara gelecek.