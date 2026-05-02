Forza Horizon 6 devasa indirme boyutuyla geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Forza Horizon 6, bu yılın en iyi yarış oyunu olmaya aday. Oyun, büyük ve kurgusal Japonya'da geçiyor; Tokyo, önceki Horizon oyunlarındaki herhangi bir şehir alanından beş kat daha büyük. Tabii ki bunun bir bedeli var; Forza Horizon 6, hem Xbox hem de PC’de serinin diğer oyunlarından çok daha fazla yer kaplayacak; oyuncuların yalnızca oyunu indirmek için SSD’de daha fazla alan açması gerekecek.

Forza Horizon 6 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Forza Horizon 6, Xbox Series X|S'te 144.84 GB, PC’de 156.65 GB indirme gerektirecek ve bu tek bir güncelleme veya DLC yayınlanmadan önceki boyut. Hatırlatma açısından, Forza Horizon 5, PC'de (oyunun kendisi bundan çok daha fazla depolama alanı gerektiriyor) ve yeni nesil Xbox konsollarında 103 GB indirme boyutuyla gelmişti. Tüm DLC’lerle birlikte 170GB’ı geçtiği söyleniyor. Forza Horizon 4, Xbox'ta (piyasaya sürüldüğünde) yaklaşık 63 GB civarındaydı.

Forza Horizon 6, Japonya'da dört mevsim kaydedilen saha görüntülerini içeriyor. PC'de oyun, gelişmiş ışın izleme, küresel aydınlatma, sınırsız kare hızı ve Nvidia DLSS 4, AMD FSR 3 ve XeSS 2.1 aracılığıyla yükseltmeyi destekliyor. Bu, oyuna çok fazla görsel kalite sığdırmak anlamına geliyor. Ayrıca 550'den fazla araba mevcut.

Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak?

Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026'da Xbox Series X|S ve PC’ye çıkış yapacak. Yılın ilerleyen aylarında PS5 konsollara gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Forza Horizon 6 kaç GB? İşte PC ve Xbox için indirme boyutu

