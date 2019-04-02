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Bitcoin sıçrama yaptı umutlar yeşerdi

Yaptıkları yatırım kripto para piyasasının dibi görmesiyle heba olan yatırımcılar ümitli bir şekilde piyasanın yeniden toparlanmasını bekliyor. Gelen haberler sevindirici.
1 ay
5,4b
1
16
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yılın sonbahar aylarından itibaren derin bir çöküşe geçen ve peşinden tüm kripto para dünyasını da sürükleyen Bitcoin bu yıl itibariyle umut vermeye devam ediyor. Baharın gelmesi ile birlikte Bitcoin yükselmeye başladı.

Bahar geldi mi?

Geçen yılın sonlarına doğru bir ara 3000$ seviyesinin de altına inen Bitcoin kripto para dünyasında büyük endişeye sebep olmuştu. Pek çok madencilik havuzu kapanmış ve finans kuruluşları iflas etmişti.

Ayrıca Bkz. "Dragon Mania Efsaneleri’nde yoksulluğa karşı savaşın"

Bu yıla başladığımız günden itibaren küçük de olsa istikrarlı bir yükseliş oranı tutturan Bitcoin dün itibariyle 4000$ seviyelerinde geziniyordu ancak saatler önce beklenmedik bir yükseliş yaşandı. Bitcoin yüzde 18 civarında bir artışla 500$ seviyesini geçti. Sonrasında 4800$ seviyesine geriledi.

Aylardır ilk kez bu kadar büyük bir oranda yaşanan yükselişin sebebi bilinmiyor. Bununla birlikte yükselişin ilk anlarında yatırımcıların alt birimlerden çıkarak Bitcoin’e geçtiği tahmin ediliyor zira bir süre sayısız alt birimde düşüş gözlemlenmişti.

Sonrasında Ethereum başta olmak üzere alt birimler toparlanmaya başladı. Ethereum hali hazırda 154$ seviyesinde geziniyor. Ripple birimi 34 cent seviyesine yaklaştı. Litecoin birimi 70$ seviyesini zorluyor. Binance Coin tarihi rekoru kırarak 20$ seviyesine geldi. Bitcoin Cash ise 185$ seviyesini geçmiş durumda. Pazarın toplam hacmi de 160 milyar doları geride bıraktı. 

Uzmanlar düşüş trendinin artık kırıldığını düşünüyor. Yani bundan sonra gerileme olsa bile artık çok küçük miktarlarda olacak ve büyüm devam edecek. Yaz aylarında Bitcoin biriminin 10 bin doları aşacağı tahminleri de yapılıyor.

 

https://coinmarketcap.com/ Yorum Yaz
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dere.beyi 1 ay en beğenilen
yarın 3,200 olur merak etmeyin
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Spider_hip 1 ay
Yakında yine sözde coin uzmanlarının açıklamaları da çıkar. "Geçen yıl bitcoin 200.000$ olur diyen ünlü bitconin uzmanı, hala uzman olduğunu iddia ederek bu sene sonuna bitcoin'in 20.000$ olacağını ön gördü" :D Ula bilgisayardan random rakam atsan "ünlü uzman" dan daha yakın tutturur. Hayır tahminini yüzde 8000 farkla tutturamayan adama da kim hangi akla hizmet hala uzman der o da ayrı bir enteresan :D
Yakında yine sözde coin uzmanlarının açıklamaları da çıkar. "Geçen yıl bitcoin 200.000$ olur diyen ünlü bitconin uzmanı, hala uzman olduğunu iddia ederek bu sen...
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Spider_hip 1 ay
Yakında yine sözde coin uzmanlarının açıklamaları da çıkar. "Geçen yıl bitcoin 200.000$ olur diyen ünlü bitconin uzmanı, hala uzman olduğunu iddia ederek bu sene sonuna bitcoin'in 20.000$ olacağını ön gördü" :D Ula bilgisayardan random rakam atsan "ünlü uzman" dan daha yakın tutturur. Hayır tahminini yüzde 8000 farkla tutturamayan adama da kim hangi akla hizmet hala uzman der o da ayrı bir enteresan :D
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The.Mafia 1 ay
2 gün sonra sıçrayamaz umutlar solar
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sadrag 1 ay
Buradaki coin haberlerine artık hiç bakmaya gerek yok galiba.. Bir haber okuyunca yorumlarından faydalanmaya çalışırım hep; bilen birileri ekstra neler yazmıştır acaba diye. Ama şu kripto ile alakalı bi gram faydalı bişey okuyamıyoruz malesef. Mantıklı olanları istisna tutayım ama nedense ekseri çoğunluk bu sektöre büyük bir kin duyuyor ve buraya da onu yazmaya geliyor. Gönülleri hoş olsun, ne diyelim..
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sniper23 1 ay sadrag
BTC sayesinden zengin olan çok oldu, belki de onun acısı vardır.
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serafon 1 ay
Bu tür paradan para kazanma araçlarına yatırım yapanlar insanlığın geleceğinin iyice katledilmesine katkı veriyorlar. Bunun vebali çok büyük! Benim tek isteğim herkes alnının teriyle kazansın, kazandığını başkaları çalmasın. Herkes yapıyor ben paramı/yatırımımı korumaya çalışıyorum gibi bahaneler tamamen geçersizdir bana göre! Şu anki sistemle saadet zincirlerinin hiç farkı yok. Birinde lokal bir grup faydalanıyor birinde küresel ve daha komplike bir sistem işliyor. Bu insanoğlunu anlamak zor gerçekten!!!
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IhtiyarDelikanli 1 ay serafon
devletlerin bastığı trilyonlarca paralar nerelere ve kimlere aktarılıyor? sen alnın teriyle kazandığın parayı çoğaltıp çoğaltıp kendi hesaplarına aktarıyorlar boş yapma alınterini bitcoin'e yatıranlar herzaman kazandı
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selahattın ısık 1 ay
bitcoin bitticiler yine ortaya çıkmış..
uçarken hiç birinizi göremiyoruz..
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MrKattchup 1 ay
Jet Fadıl gibi yılda 1 gelip tokatlayıp gidiyor.
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sniper23 1 ay
Evet, beyler ve bayanlar... Umut yolculuğuna hazır mıyız?
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abraxsas 1 ay
Elinde yüksek miktarda bitcoin i bulunanların ,sistemden yüksekten çıkmak için bir oyunu olabilir. Uyanık olmak lazım
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ezimuse 1 ay
Ekrem baharcı :D
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dere.beyi 1 ay en beğenilen
yarın 3,200 olur merak etmeyin
SAZAN.AVİ BAŞLADI
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