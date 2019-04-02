Bitcoin sıçrama yaptı umutlar yeşerdi

Geçen yılın sonbahar aylarından itibaren derin bir çöküşe geçen ve peşinden tüm kripto para dünyasını da sürükleyen Bitcoin bu yıl itibariyle umut vermeye devam ediyor. Baharın gelmesi ile birlikte Bitcoin yükselmeye başladı.

Bahar geldi mi?

Geçen yılın sonlarına doğru bir ara 3000$ seviyesinin de altına inen Bitcoin kripto para dünyasında büyük endişeye sebep olmuştu. Pek çok madencilik havuzu kapanmış ve finans kuruluşları iflas etmişti.

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Bu yıla başladığımız günden itibaren küçük de olsa istikrarlı bir yükseliş oranı tutturan Bitcoin dün itibariyle 4000$ seviyelerinde geziniyordu ancak saatler önce beklenmedik bir yükseliş yaşandı. Bitcoin yüzde 18 civarında bir artışla 500$ seviyesini geçti. Sonrasında 4800$ seviyesine geriledi.

Aylardır ilk kez bu kadar büyük bir oranda yaşanan yükselişin sebebi bilinmiyor. Bununla birlikte yükselişin ilk anlarında yatırımcıların alt birimlerden çıkarak Bitcoin’e geçtiği tahmin ediliyor zira bir süre sayısız alt birimde düşüş gözlemlenmişti.

Sonrasında Ethereum başta olmak üzere alt birimler toparlanmaya başladı. Ethereum hali hazırda 154$ seviyesinde geziniyor. Ripple birimi 34 cent seviyesine yaklaştı. Litecoin birimi 70$ seviyesini zorluyor. Binance Coin tarihi rekoru kırarak 20$ seviyesine geldi. Bitcoin Cash ise 185$ seviyesini geçmiş durumda. Pazarın toplam hacmi de 160 milyar doları geride bıraktı.

Uzmanlar düşüş trendinin artık kırıldığını düşünüyor. Yani bundan sonra gerileme olsa bile artık çok küçük miktarlarda olacak ve büyüm devam edecek. Yaz aylarında Bitcoin biriminin 10 bin doları aşacağı tahminleri de yapılıyor.