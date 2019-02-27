Safkan oyuncu telefonu | Nubia RedMagic Mars ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|RGB koyunca oyuncu telefonumu oluyor.ayrıca oyuncu telefonu nedir arkadaş? aynı işlemci aynı ram aynı teknoloji
|Oyuncu telefonu ne yav. Fazla donanım çeşitliliği yok zaten.
|Pazarlamanın vardığı son nokta. Ne yani şimdi bu telefon S10’dan G8’den Mi 9’dan daha mı iyi oyun oynatıyor sanki? Amirallerin hepsi donanımları itibariyle oyun telefonudur. Oyuncular zaten donamım bilgisi olan kişilerdir. Böyle numaraları yemezler.
|3500tlye satsın epey alıcı bulur
|2019 da 845 li oyuncu telefonu vay be !
|Telefonlara fan mı takıyorlar? Hayırdır. :D Kaldı ki 845'ten sonrasını izlemedim.
|RGB koyunca oyuncu telefonumu oluyor.ayrıca oyuncu telefonu nedir arkadaş? aynı işlemci aynı ram aynı teknoloji