Samsung "Dahili Optik Sensör"lü LCD panellerin seri üretimini yapan ilk teknoloji firması oldu

Tüketici elektroniğinin lider isimlerinden Samsung yüksek düzeyde gelişmiş optik algılama özelliğine sahip "Dahili Optik Sensör"lü 40 inçlik LCD ekranların seri üretimine başladığını duyurdu. Dahili Optik Sensörlü (Optical Sensor in Pixel) LCD ekran, bir objenin ekran üzerindeki yansıyan görüntüsünü yerleşik kızılötesi sensörleriyle tespit ediyor. Yeni ekran, her bir pixelde bulunan optik sensörler ile mevcut dokunmatik ekranlara oranla dokunmaya duyarlılık düzeyini çok daha kesin ve doğru şekilde değerlendirebiliyor.

Dahili Optik Sensörlü LCD ekran gelecek nesil görüntü algılama teknolojisini kullanarak 50’den fazla dokunma noktasını aynı anda algılıyor ve görüntüleri Full HD çözünürlüğünde ve geniş izleme açısıyla gösteriyor. Ayrıca bir klavyenin, farenin ya da tarayıcının tüm veri giriş fonksiyonları ekranın üzerinde yerine getirilebiliyor. Ekran farklı birçok uygulama içinde kurulabiliyor. Bu uygulamalar arasında masaüstü sistemler ve duvara monte sistemler de yer alıyor. Kırılmaz camı üstünde 80 kilogram ağırlığı kaldırabilecek güçte.

Ekran, günümüzün dokunmatik kiosk ekranlarının sunduğu tek yönlü iletişimle karşılaştırıldığında, tek dokunuş ve eşzamanlı birden çok dokunuşu algılayabildiği ve görüntüleri de eş zamanlı gösterebildiği için, interaktif iletişimde yeni bir tür olarak öne çıkıyor.

Samsung’un ‘optical sensing per pixel’ teknolojisi ekran üzerinde gösterilen görüntü sinyallerini bozmadan görüntü algılama işlevini yerine getirebildiği için, borsa aracı kurumları ve finansal analistler de dahil olmak üzere birçok profesyonel uzman tarafından olumlu karşılanacak. Ayrıca okullara ya da şirketlerin konferans salonlarına yönelik eDesk uygulamaları için de rahatlıkla kullanılabilecek.

Dahili Optik Sensörlü LCD ekran Samsung’unMicrosoft Surface için Microsoft ile birlikte tasarladığı masaüstü PC ürünü SUR40’ta kullanıldı.SUR 40 için ön siparişler geçtiğimiz ay alınmaya başlandı.

Samsung Electronics'in LCD Birimi'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Satış ve Pazarlama Başkanı Younghwan Park, "Dahili Optik Sensörlü LCD ekranımız birçok interaktif ekranın etkinliğini azaltan dokunmatik işlevlerle ilgili kısıtlamaları ortadan kaldırdı. Samsung, dünyada ilk kez Dahili Optik Sensörlü LCD’lerin seri üretimine başlayarak, dünyada interaktif ekran pazarında liderliğe gözüne dikti." dedi.

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