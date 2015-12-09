Samsung Gear S2 Classic inceleme videosu "Akıllı saat devri asıl şimdi başlıyor"

Akıllı saat konusunda deneyimi bir üretici olan Samsung, Gear S2 ile ustalığını konuşturmuş ve taşıması, kullanması oldukça keyifli bir akıllı saat ortaya çıkartmış.

Akıllı saat konusunda deneyimli bir üretici olan Samsung, Gear S2 ile bu işte ustalaştığını gözler önüne seriyor. Zira tam yuvarlar sAmoled ekranı, zarif kasası ve çok iyi düşünülmüş çerçeve dönüşüyle kontrol sağlanabilen arayüzüyle Gear S2, teknoloji meraklılarını ilk görüşte yakalamayı başarıyor.





Güzel olsansa Gear S2’i kullanabilmek için sadece Samsung telefona ihtiyacımız yok. Android 4.4 üzeri 1,5GB bellekli her Android telefona ilgili yazılımları kurarak saati kullanabiliyoruz. Yakın zamanda iOS platformu da desteklenmeye başlayacak fakat bu incelemenin çekildiği tarihte heniz iPhone’larla Gear S2’i kullanamıyorduk.





Gear S2 ailesi 3 üyeden oluşuyor bunlar; Gear S2, Gear S2 Classic ve Gear S2 3G. Gear S2 ve Gear S2 Classic, tasarımsal olarak farklı çizgilere sahip olsalar da aynı donanımsal bileşenleri sahipler.





Her iki saatte de 1.2” boyutlarında tam yuvarla 360x360 piksel sAmoled ekran yer alıyor ve 1GHz çift çekirdekli Exynos 3250 işlemciye 512MB bellek ve 4GB depolama alanı eşik ediyor.

Pil kısmında ise 250mAh li-ion bataryayı görüyoruz.





Saatler ivme ölçer, ortam ışığı, gyro, nabız ölçer ve barometre sensörleri ile donatılmışken bağlantı yetenekleri olaraksa Bluetooth, WiFi ve NFC’i görüyoruz. Bu modellerde ne yazık ki dahili GPS alıcısı ve ses çıkışı için hoparlör yer almıyor.





Gear S2 3G ise işlemci, pil kapasitesi, GPS’e sahip olması ve dahili hoparlörü sayesinde saat üzerinden görüşmeye imkan vermesiyle diğer S2’lerden ayrılıyor. Aynı zamanda ek batarya ve özellikler saati biraz daha kalın ve ağır hale de getirmiş. Gear S2 3G, dahili bir sim karta sahip olduğu için operatör tarafından teknik desteğe ihtiyaç duyuyor ve şu an için ülkemizde satışı yapılmıyor.





İncelememize konu olan Gear S2 Classic, daha önce ön incelemelerde yer verdiğimiz Gear S2’e göre ismi gibi daha klasik, daha günümüze ait bir saat görünümüne sahip.





Gear S2 ise genel hatlarıyla çok abartıya kaçılmadan gelecek temasıyla günümüz saat çizgilerinin güzel bir şekilde harmanlanmış hali gibi görünüyor. 1,2” ekran rakipleriyle karşılaştırıldığında boyut olarak daha küçük kalıyor fakat 360x360 piksel çözünürlüğü ile 302ppi nokta yoğunluğu sunuyor ki bu onu en keskin saat ekranlarından biri haline getiriyor.





En ufak yazılar dahi rahatlıkla seçilebiliyor ve saate çok yakından bakmadıkça pikselleri fark edemiyorsunuz. Amoled teknolojisi sayesinde etkileyici kontrast oranları sunan S2, görüş açısı bakımından da hiç bir problem yaşatmıyor. İster kapalı ister güneş altında olsun saat ekranını rahatlıkla görebiliyorsunuz.





Saat standart ayarlarda kullanılmadığı zamanlarda ekranı tamamen kapatıyor fakat ekstra güç sarfiyatını göze alırsanız uyku modunda basit görünüm modunun sürekli açık kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu mod 12 saat içinde %25’lik bir tüketim farkı oluşturuyor fakat saati bu şekilde kullanmak çok daha anlamlı hale geliyor.





Eğer analog bir kadran kullanıyorsanız uyku modunda yelkovan ve akrep görüntüleniyorken, dijital bir kadran seçerseniz bu sefer rakamları görüyorsunuz. Ekran ile cam arasındaki boşluk negatif bir etki oluşturacakmış gibi düşünülebilir fakat yansıma açısından bir problem oluşturmadığı gibi çerçevenin ekran üzerine düşen ince gölgesi gerçek bir saat kadranına bakıyormuşsunuz hissi veriyor.





Kötü haberse ekran üzerinde gorilla glass veya sapphire gibi çizilmelere karşı ekstra koruma altına alınmış bir cam bulunmuyor oluşu. Piyasada şimdiden S2 camına ekstra koruma kazandıran koruyucu filmler ve sertleştirilmiş camlardan temin etmek mümkün.





Paslanmaz çelik kasanın sağ tarafında 2 kontrol butonu ve mikrofonu görüyoruz. Butonların geri bildirimleri oldukça iyi. Ara yüzde ise nabız ölçer için sensör yer alıyor. IP68 sertifikasına sahip saat suya ve toza karşı dayanıklı. Ellerinizi yıkarken veya yağmur altında korkmanıza gerek yok hatta duş bile alabilirsiniz.





Gear S2 Classic’de standart 20mm saat kayışı kullanılıyor. Kutu içeriğinden ince bilekliler için de ekstra bir kayış daha çıkan saatin kayışlarını herhangi bir saatçiden aldığınız kayışlarla değiştirebiliyorsunuz.





Gear S2 standart modelde ise özel bir mekanizma bulunuyor ve Samsung’un ürettikleri hariç 3. parti kayışlar hakkında konuşmak için henüz erken. Saatin kontrolü dokunmatik ekran, yan taraftaki tuşlar ve dönen kadran çerçevesi ile yaplıyor. Döner kadran çerçevesini kullanmak çok keyifli. Tizen işletim sisteminin esnekliği ile saat çerçevenin dönüşlerine anında tepki veriyor.





Ekranlar arasında dolaşmak o kadar keyifli ki kimi zaman kendinizi amaçsızca saat kadranı ile oynarken buluyorsunuz. Arayüz çok iyi tasarlanmış. Alışmak kısa sürüyor ve hangi hareketin ne yapabileceğini daha önceden tahmin edebiliyorsunuz.





Kadranı saat yönünde çevirirseniz, sırasını daha önceden belirleyebileceğiniz kartlarla karşılaşıyorsunuz. Bu kartlar; hava durumu, haberler, aktivite durumu, müzik kontrolleri, randevular gibi çok çeşitliler ve arayüzde her ne kadar şu anda ülkemizde kullanılamasa da Google Now kartları da görüntülenebiliyor.





Saate kurulan uygulamalar ise bir alt menüde gruplanmış ve ister dokunmatik ekran yardımıyla isterseniz de döner kadran ile aralarında seçim yapabiliyorsunuz.





Saate uygulama kurmak istediğinizde de Samsung’un Gear yazılımını kullanıyorsunuz. Tizen işletim sisteminin negatif bir etkisi olarak şu anda bir kaç büyük iş ortağının hazırladığı haber ve spor uygulaması hariç saat için düzgün 3. parti uygulamalar bulunmamsı gösterilebilir.





Samsung, spor aktivite takibi, ses kaydı, here masp destekli navigasyon, resim gösterici gibi bir çok kaliteli uygulamaya saat içinde hazır olarak yer vermiş ama uygulama tutkunlarının biraz daha beklemesi gerek gibi duruyor.





uygulamalar genel olarak telefon destekli çalışıyorlar ve telefon konumlama, büyük datanın yönetimi ve işlenmesi, diğer uygulamalarla iletişim görevlerini yürütürken saat görüntülemeden ve bilgi girişinden sorumlu oluyor.





Zira gelişmiş bütün uygulamalar telefona da yazılım kurulmasını şart koşuyarlar. News republic haber uygulaması başlıkları gösterirken başlıklara tıklandığında telefondaki uygulamada ilgili haber açılıyor.





Saat üzerinde navigasyon ise aktif bir şekilde yapılabiliyor. Here maps iyi iş çıkartmış diyebiliriz. Nabız ölçümü de hassasiyeti garanti edilmese de özellikle sporla yoğun uğraşanlar için önemli bir özellik. Saate gelen bildirimler ise kadranı saat yönünün tersine çevrildiğinde görüntülenen bir sayfada toplanmış.





Kaç bildirim gelirse gelsin hepsinin içeriği saat üzerinden okunabiliyor. Hatta epostaları da saat üzerinden okuyup cevaplayabiliyorsunuz. Cevaplama Türkçe desteği bulunmayan Samsung’a özel sesli konut sisteni S-Voice, özelleştirilebilen emoji ve hazır metinler yanında T9 klavye ile yapılabiliyor.





S-Voice yerine burada Google sesli dikte uygulaması yer alsaydı çok daha sağlılık olurdu. Zira S-Voice ülkemizde desteklenmediği gibi desteklenen ülkelerde de kullanıcılar performansından memnun kalmamışlar.





Klavye ise zor durumda hayat kurtarıcı oluyor. Saat üzerinden metin yazılır mı demeyin kullandığım süre boyunca bir iki kere ihtiyaç duydum ve aktif kullandım. Saat üzerinde hoparlör yer almadığı için bildirimler sadece titreşim yoluyla kullanıcıya iletiliyor. Titreşim bana yeterli geldi en azından şu ana kadar kaçırdığım bildirim olmadı ama Yurtdışı kaynaklı forumlarda bazı kullanıcılar titreşimi yetersiz bulduklarını belirtmişler.





S2 üzerinde yer alan mikrofonu ise sadece ses kaydı ve S-voice için kullanıyoruz.





Saat üzerindeki tuşlardan sağ üstte yer alan geri butonuyken, aşağıdaki eve dönüş butonu görevi görüyor. Eve dönüş butonuna 2 kere tıklandığında herhangi bir uygulamanın aktif olması da sağlanabiliyor. Ben çok kullandığım için müzik uygulamasının açılmasını sağladım.





Güzel özelliklerden biri ise saate SOS yardım özelliği kazandırabiliyor oluşunuz. Eğer Gear yazılımı üzerinden bu özelliği aktif ederseniz alttaki tuşa 3 kere ard arda bastığınızda telefon bulunduğunuz konum bilgisini belirlediğiniz bir kişi ile paylaşıyor. Hiç ummadık bir zamanda hayat kurtarabilecek bir özellik olmuş.





Saatin bildirim ekranı üzerinden de hızlıca ekran parlaklık ayarı, telefon zil modu, Müzik kontrolleri ve pil bilgisine ulaşılabiliyor. Şarjını kablosuz şarj standı üzerinden sağlayan Gear S2, QI kablosuz şarj standartını kullanıyor ve herhangi bir QI destekli kablosuz şarj standı üzerinde de şarj edilebiliyor.





Manyedik stand saati güzel bir şekilde tutuyor ve kullanımı oldukça pratik. 1,5 - 2 saatlik bir sürede de saati sıfırdan 100’e şarj edebiliyor. Samsung Gear S2’nin ekran sürekli kapalı moddayken normal kullanımde 2 gün, az kullanımda 3 gün şarj gerektirmeden kullanılabileceğini belirtiyor.





Ben ekran sürekli açık modda yaptığım yoğun kullanım testlerinde 12 saat ardından saati kolumdan çıkarttığımda hala daha %40 şarja sahip olduğunu gördüm. Yani en ağır kullanımda bile bir günü fazlasıyla karşılayabiliyor. Standart ekran kapalı modda kullanımda ise yaklaşık aynı kullanım senaryosunda yaklaşık %25 güç tasarrufu sağlanabiliyor.





Saatin pil sürelerinin şu anki akıllı saatlerle karşılaştırıldığında oldukça iyi olduğu söylenebilir. En azından beraberinden bir masa üstü şarj standı geliyor oluşu uykuya yatarken saatini çıkartanlar için şarjı daha kolay hale getirmiş.





Wi-Fi ve NFC’i kapatmak gibi ekstra güç tasarruf önlemleri ise benim kullanım senaryomda pek işe yaramadı. Etkileri hissedilir şekilde olmadı. Yeri gelmişken belirtelim saat telefonla esas Bluetooth üzerinden haberleşiyor. Fakat olur da telefondan çok uzaklaşırsanız Wi-Fi ağı üzerinden telefon ile iletişim kurmaya devam ediyor.





3G destekli versiyon ise 3G şebekesinin çektiği her yerde iletişim kurmayı sürdürebiliyor. Özelleştirilebilirlik açısından saati değerlendirecek olursak eğer Sansung, kasa rengi konusunda fazla seçeneğe sahip değil. Standart Gear S2, siyah ve beyaz renklerde kasaya sahipken Classic modeli koyu metalik gri diyebileceğimiz parlak bir kasa ile geliyor.





Classic modelinin avantajı kayışının standart saat kayışı olması nedeniyle en azından kullanıcıların sınırsız kayış seçeneğine sahip olmaları. Standart Gear S2’de ise şimdilik Samsung’un piyasaya sürdüğü kayış modellerini kullanmak zorundayız.





Saat arayüzü olarak Samsung bir çok seçenek sunmuş. Spor yapanlara, aktivita takibi isteyenlere, sade bir arayüz arayanlara veya saate baktığında popüler haber başlıklarını takip etmek isteyenlere kadar bir çok ihtiyaca yönelik saat arayüzü hazır olarak geliyor.





Bana bunlar yetmez diyenler içinse ücretsiz saat arayüz eklentileri ile binlerce farklı saat kadranına erişmek ve dilerseniz bir kaç adımda kendi özel saat kadranlarınızı oluşturmanız mümkün.





Tizen, 3. parti yazılımlar konusunda sorun yaşıyor olsa da bir saate en çok yakışan işletim sistemi olduğunu söyleyebilirim. Bekleme yok, her şey çok hızlı ve basit.





Samsung Gear S2 ile saat konusunda yılların deneyimine sahip olduğunu gözler önüne seriyor ve serinin doğru yolda olduğunu kanıtlıyor. Eğer şu sıra iyi bir akıllı saat almak istiyorsanız Gear S2 kesinlikle ilk seçenekleriniz arasında olmalı.





iOS kullanıcıları ise biraz daha beklemek zorundalar. Fakat ne güzel ki onlar da yakında bu yetenekli ve kullanması oldukça keyifli olan saati deneyimleyebilecekler.



