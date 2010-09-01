SuperSpeed USB 3.0 arayüzlü S2 Portable 3.0 harici hard disk sürücü?.

Samsung'dan Rengarenk Yeni Taşınabilir Hard Diskler





Tüketici elektroniğinin lider isimlerinden Samsung'un yeni hard diski S2 Portable, hem özellikleri hem de renkleri ile sizi cezbedecek. Yeni 2.5-inç S2 Portable 3.0 HDD, daha önceki versiyonlardan farklı olarak SuperSpeed USB 3.0 arayüzü ve 7200RPM devir hızıyla ön plana çıkıyor.

Samsung Türkiye IT Ürünleri Satış ve Pazarlama Müdürü Barış Kestep, yeni ürün ile ilgili olarak şunları söyledi: ?Dijital içerikler standart çözünürlüklerden HD ve 3 boyutlu içeriklere dönüştükçe biz de özellikle bilgi teknolojileri ile ilgilenen tüketicilerden yüksek performanslı harici hard disk talepleri alıyoruz. Yeni S2 Portable 3.0, sunduğu yüksek performans ve kalitenin yanı sıra enerji tüketimini de azaltarak tüm beklentileri karşılayabilecek kapasitede?.



SuperSpeed USB 3.0'ın arayüzü, saniyede 5 gigabit (Gbps) maksimum transfer hızı ile saniyede 480 megabits hız sunan USB 2.0'a gore çok daha hızlı. Buna ek olarak, 7200RPM devir hızı yüksek performans sağlarken düşük titreşimli Dynamic Balancing? teknolojisi, sessiz çalışmayı sağlayan SilentSeek? ve NoiseGuard? teknolojileri de ekstra performans ve rahatlık sağlıyor.

Tüm bunlara ek olarak, yerleşik USB teknolojisi ile hard disk daha az yer kaplıyor ve daha az enerji tüketiyor. Yeni Samsung hard diskte yüklü halde Samsung Auto Backup, SecretZone? and SafetyKey? adlı şifreleme ve şifre koruma yazılımları da yüklü halde bulunuyor. Samsung S2 Portable 3.0'ın 320GB ve 640GB kapasiteli versiyonları bulunuyor.

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