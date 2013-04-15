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Samsung'un yeni aynasız kamerası NX300 hakkında merak edilen her şey

6 yıl
25,6b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Photo Digital fuarı'nda ziyaret ettiğimiz Samsung standında, Güney Koreli üreticinin aynasız kamera pazarı için hazırladığı en iddialı ve donanımlı modeli olan NX300'ü enine boyuna konuştuk. Aynı zamanda Samsung'un diğer kamera ve en son çalışmalarını da videomuz dahilinde izleyebilirsiniz.
 

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AvriL 6 yıl en beğenilen
Polis kamerası diye girdim şimdi çıkıyorum
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madmax50 6 yıl
Birkaç yıl içinde aynasızlar aynalı satışlarını yakalayacak. Şuan dünyada aynasız satışları DSLR satışlarıının üçte biri seviyesinde. Japonyada %50-50 satış rakamları var. Ülkemizde ise dokuzda biri durumunda. Araştırma şirketlerinin öngörüsüne göre 2015 yılında aynasızlar piyasayı ele geçirecek. Birçok firma bu gerçeği gördü ve aynasızlarını çıkarmaya başladı. Sony nex serisi ile bu işin liderlerinden biri oldu ve Full frame rx1 ile bu işin uzmanı benim dedi. Olympus OMD ile harika işler çıkarıyor. Nikon v1 güzel alet. Bu yarışta çok geride kalan Canon yeni bir aynasızla liderliğe yükselebilir.

İşin Samsung boyutu ise çok farklı. Samsung kadar inatçı ve başarılı bir firma yok. Adamlar lcd pazarında, lider, akıllı telefonda lider, beyaz eşyada iyiler, her sektörde çok başarılılar. Kısa sürede girdikleri sektörde liderliğe oynayan bir firma ve önümüzdeki yıllarda büyük sürprizler yaşatabilir.
Birkaç yıl içinde aynasızlar aynalı satışlarını yakalayacak. Şuan dünyada aynasız satışları DSLR satışlarıının üçte biri seviyesinde. Japonyada %50-50 satış ra...
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BeYaBaN. 6 yıl
DH Misafiri
böyle insanların yerine gelmek için hangi bölüm okumak gerekir? daha doğrusu ne gerekir?

iş-kur a başvur
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2 Avatar Avatar
porsoro 5 yıl
bu makinanin fiyatlari ne zaman 1500 tlye iner acaba
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DH Misafiri 5 yıl
Merhaba arkadaşlar; NX300 cihazı inceledim bence herkesin aklına öncelik olarak dslr de samsung alınmaz geliyor ama bence incelendikten sonra karar verilmeli. Aynasız olması sensörün geniş olması ve daha hızlı çekmesi gayet güzel, ayrıca smart özelliği başka bir güzel... Bence aynasız makinalar çok yakında aynalı makinaların yerini alıcaktır ve aynasız olarak alınacak makinaların en başında samsung nx300 olmalı. Düz maktıkla gitmenin bir yararı yok canon, nikon sadece dslr yapar diye bir şey yok bence samsung nx300 ü gördüm inceledim görüntü kalitesini gördükten sonra kesinlikle samsung çok başarılı bir iş çıkarmış bulunmakta. Ve makine çok pratik, hafif, kullanımı kolay tavsiye ederim kendim de alıcam inşallah kısa zamanda ;)
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TuffkiLLe 5 yıl
nx300 ve d7000'in fotoğraf kalitesini karşılaştırabileceğim bir site var mı? boyut veya ağırlık konularını dert etmezsek hangisini tercih etmeliyiz ve neden?
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antking 5 yıl
Ayni segment makinalara gore bariz bir sekilde ustun. Gece cekimini bir deneyin netleme cabuklugunu gorun o karanlikta. Herkes bir nex tutturmus gidiyor. Bilmiyorum imkaniniz oldumu iki makine ile ayni kareyi cekmek aradaki fark belli. Bence gercek 3 boyut fottograf ve video cekmesi cok buyuk bir arti yapan firma varmi yok. Ayrica kalite konusuna gelince bu telefonda da boyle hep tartisilmisir ama olay organik malzeme kullanmasidir. Bu kalitesiz oldugunu gostermez ayni zamanda cevree olan saygidir bu. Akilli modu iyidir aslinda neden herkes proyesyonel cekim yapamaz cunku nx 300 bunu kolay hala getiriyor. Buda herkesimin rahatlikla bu makinayi kullanmasini sagliyor. Ayrica tasarimi agirligi hem kullanim hem tasima kolayligi sagliyor.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Ayna yok plastik yalan
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hmustafa 6 yıl
50-200mm lik lensi almak üzere mediamarc agidiyorum sanırım 600 liranın altında bir rakam olacak
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Guest-5B59C177F 6 yıl
Abimde var bu makine . Akşam eve hırsız gelip makinayı çalsa 2 yıllık maaşı çıkar :D
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the_rion80 6 yıl
sayın jeofizikçi sizi değil hiçbir bilgi kırıntısı paylaşmadan sadece "samsung mu ahaha" diyen tiplereydi o mesaj, gereksiz yere üzerinize alındınız. ama sanal ortamda olabilir bu tip şeyler kırgınlık yok
lensi ağustos ayındaki İngiltere seyahatimden önce alacağım, oradaki fiyatı 450pound civarı, her şekilde buradan almak avantajlı...
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jeofizikci 6 yıl the_rion80
the_rion80

sayın jeofizikçi sizi değil hiçbir bilgi kırıntısı paylaşmadan sadece "samsung mu ahaha" diyen tiplereydi o mesaj, gereksiz yere üzerinize alındınız. ama sanal ortamda olabilir bu tip şeyler kırgınlık yok
lensi ağustos ayındaki İngiltere seyahatimden önce alacağım, oradaki fiyatı 450pound civarı, her şekilde buradan almak avantajlı...

herşekilde değil çook avantajlı geliyor. yarı yarıya fiyat avantajı var, bence 2-3 tane alıp ingilterede satın


avantaj bir tek bu lenste galiba, bana göre ya samsung türkiyede yayılmak için bu lense özel zararına satış yapıyor(ozaman makineler niye bu kadar pahalı) yada samsung türkiye şu anda bir hesaplama hatası yapıyor.

her neyse 850tl cıvarına makine iki lensi aldım, bir tanede 30mm yada 45mm alırsam set tamam.
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soghan 6 yıl the_rion80
the_rion80
sayın jeofizikçi sizi değil hiçbir bilgi kırıntısı paylaşmadan sadece "samsung mu ahaha" diyen tiplereydi o mesaj, gereksiz yere üzerinize alındınız. ama sanal ortamda olabilir bu tip şeyler kırgınlık yok
lensi ağustos ayındaki İngiltere seyahatimden önce alacağım, oradaki fiyatı 450pound civarı, her şekilde buradan almak avantajlı...

Ben samsung nx 1000 den cok memnunum.Herkeze tavsiye ediyorum , ozellikle benim gibi acemilere.Smart moda kullan
... bas cek arayanlara kablolarla ugrasip fotograf aktarmak istemeyenlere, cok iyi fotograf kalitesine ve mukemmel bir 20-50 kit lensle geldigi icin diyorum.Fotograf makinasina yatirim olarak bakmayip hobi olarak kullanmak isteyen her kullaniciya hitap eder..hafif ve ufak kit lens ile gelmesi bence onemli bir avantaji nex serilerine gore.Ne yapmak istersem yapabiliyorum cihazla 20 tane fotografi dakikalar icinde facebooka yuklemesine sasirdim.bilgisayar daga yavas yukleme yapiyor...
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the_rion80 6 yıl
hocam siz niye alındınız anlamadım, özellikle kastettiğim kimse yoktu. samsung fanatiği değilim sony neximde var, evimdeki iki tvden biri sony biri samsung, samsungun Satış temsilcisi falan da değilim, çalıştığım sektörden Satış yapmak istesem burada şilep satmam gerekirdi. daha önce de söyledim makine bana 300tl gibi bir fiyata geldi, Türkiye de satılan fiyatlarla ben de samsung almazdım, şu anda buradan makine alacak olsam e-pm1 alırdım. başka konularda da birçok kişiye e-pm1 tavsiye ettim zaten. ama yerin dibine sokulacak bir makine olduğunu düşünmüyorum. bu arada tarzınız çok sert ve ukalaca, bundan sonra bana bu tarzda yazacaksanız yazmamanızı rica ediyorum...
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jeofizikci 6 yıl the_rion80
the_rion80

hocam siz niye alındınız anlamadım, özellikle kastettiğim kimse yoktu. samsung fanatiği değilim sony neximde var, evimdeki iki tvden biri sony biri samsung, samsungun Satış temsilcisi falan da değilim, çalıştığım sektörden Satış yapmak istesem burada şilep satmam gerekirdi. daha önce de söyledim makine bana 300tl gibi bir fiyata geldi, Türkiye de satılan fiyatlarla ben de samsung almazdım, şu anda buradan makine alacak olsam e-pm1 alırdım. başka konularda da birçok kişiye e-pm1 tavsiye ettim zaten. ama yerin dibine sokulacak bir makine olduğunu düşünmüyorum. bu arada tarzınız çok sert ve ukalaca, bundan sonra bana bu tarzda yazacaksanız yazmamanızı rica ediyorum...

benim ustume alınmam gayet doğal, kullanmadan eleştirmiştim ve samsungu bu alanda adam yerine koymuyorum, bu yüzdende alındım.

yazdıklarımda sert davranmak gibi bir niyetim yada kastım yoktu, zaten size hiç bir şekilde kötü(hakaret gibi) bir şey demedim, sizinde zaten mesleğinizi bilmiyorudum şimdi öğrendim. yazı da duygu iletimi olmadığı için boyle şeyler olabiliyor.

siz bana ukala desenizde ben eğer sizi kırdıysam özür dilerim.

300tl ye alınca bende supermiş derim
, marifet 2500tl vermekte.

bu arada geniş açı lensin fiyatlandırmasında yanlışlık var, bir an önce almaya bakın, fiyat seviyesi 85mm cıvarında olması lazım.
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sacid55 6 yıl
röportajdaki samsung temsilcisi cenk bey çok profosyonel,samimi bir bey. samsung kendine çok iyi bir yüz bulmuş. bunun dışında artık samsung un tüm ürünlerinin bulunduğu samsung mağazalarını her ilde olmasa da komşu il uzaklığında görmek istiyoruz. sayın editörler, lütfen iletiniz... saygılar....
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LightningRaven 6 yıl
Biri yav he he desin samsunga.
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DH Misafiri 6 yıl
Nx serisinin nex serisinden once ciktigini bilmeyen arkadaslar var . Samsung nx1000 kullanicisi olarak nx300 u sabirsizlikla bekliyorum.bir arkadas bayanin ve erkegin makinelerini sormus bayandaki nx1000 erkekteki nx20.
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fss1403 6 yıl
Elimdeki makineyi arkadaşa kaptırırsam samsung nx düşünüyorum, dslr taşımak bana zulüm gibi gelir, lensleri uygun ve geniş açı benim için önemli.
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alle33 6 yıl
bu anasayfada ki saçmalık nedir ya. sayfayı kasmaktan başka işe yaramıyor.
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Seviyeli Yarbay 6 yıl
teşekkürler
@microsonic @synchro
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