Samsung'un yeni aynasız kamerası NX300 hakkında merak edilen her şey

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Photo Digital fuarı'nda ziyaret ettiğimiz Samsung standında, Güney Koreli üreticinin aynasız kamera pazarı için hazırladığı en iddialı ve donanımlı modeli olan NX300'ü enine boyuna konuştuk. Aynı zamanda Samsung'un diğer kamera ve en son çalışmalarını da videomuz dahilinde izleyebilirsiniz.
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İşin Samsung boyutu ise çok farklı. Samsung kadar inatçı ve başarılı bir firma yok. Adamlar lcd pazarında, lider, akıllı telefonda lider, beyaz eşyada iyiler, her sektörde çok başarılılar. Kısa sürede girdikleri sektörde liderliğe oynayan bir firma ve önümüzdeki yıllarda büyük sürprizler yaşatabilir.
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