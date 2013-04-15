Samsung'un yeni aynasız kamerası NX300 hakkında merak edilen her şey

Photo Digital fuarı'nda ziyaret ettiğimiz Samsung standında, Güney Koreli üreticinin aynasız kamera pazarı için hazırladığı en iddialı ve donanımlı modeli olan NX300'ü enine boyuna konuştuk. Aynı zamanda Samsung'un diğer kamera ve en son çalışmalarını da videomuz dahilinde izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.