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Teac, T50p adını verdiği kafa üstü kulaklığını satışa sundu

Japonya merkezli elektronik üreticilerinden Teac, T50p adını verdiği kafa üstü kulaklıkların satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Japonya merkezli elektronik üreticisi Teac, yeni kafa üstü kulaklığını satışa sundu. Teac tarafından T50p olarak adlandırılan kafa üstü kulaklıkta " Beyerdynamic" adı verilen teknoloji kullanılıyor. Teac T50p'nin bu teknoloji sayesinde yüksek kaliteli sesler oluşturduğu ifade ediliyor.Teac T50p'nin sahip olduğu tasarım ile dışardan gelecek olan sesleri engelleyebildiği söyleniyor. 32 Ohm'luk empedansa sahip olan sürücüleri barındıran kulaklığın 10Hz - 23kHz frekans tepki aralığına ve 107dB (en falza 127dB) hassasiyet oranına sahip olduğu belirtiliyor. 1.2 metrelik kablonun kullandılığı T50p kulaklıkta 3.5 mm'lik kulaklık girişi standart olarak kullanıcılara sunulurken, 6.5 mm'lik çevirici ise ihmal edilmemiş.

Teac firmasının ürettiği kafa üstü kulaklık olan T50p'nin 324$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.

 


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LesEnfantsTerribles 9 yıl
@MuttFTS
ürün'de almanya üretimi beyerdynamic teknoloji yer alıyor ürün TEAC tarafından satışa cıkarılacak, yani kendi ürünlerinde adı geçen teknolojiye yer verilmiş..
Saygılar
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H. 9 yıl
İyi peki, öyle diyorsan...
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Mertcan. 9 yıl
bu kulaklığın farkı nedir sıradan modellere göre ben tam anlayamadım neye göre anlıyoruz yani?
yani fiyatı neden 324$ gibi yüksek bir değer?
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Merhaba, kulaklık teac üretimi fakat T50p adı verilen bu kulaklıkta " beyerdynamic" adı verilen teknolojiye yer verilmiş. beyerdynamic teknoloji TEAC firmasına ait değil.
saygılar
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helsloot 9 yıl

LesEnfantsTerribles

Merhaba, kulaklık teac üretimi fakat T50p adı verilen bu kulaklıkta " beyerdynamic" adı verilen teknolojiye yer verilmiş. beyerdynamic teknoloji TEAC firmasına ait değil.

saygılar



kulaklığın üstünde bulunan logo tamamen beyerdynamic markası ile aynı ama ? haberde bir gariplik var


beyerdynamic.de/...
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H. 9 yıl
Kulaklığı beyerdynamic üretiyor fakat belki Teac da marka basıp satabiliyor olabilir. Ama kulaklık beyerdynamic Almanya üretimi bundan eminim.

Ki helslootun da dediği gibi beyerdynamic'in kendi logosu fotoğrafta, muhtemelen daha Teac basılı olan çıkmamış olabilir.

LesEnfantsTerribles

Merhaba, kulaklık teac üretimi fakat T50p adı verilen bu kulaklıkta " beyerdynamic" adı verilen teknolojiye yer verilmiş. beyerdynamic teknoloji TEAC firmasına ait değil.

saygılar



@Mertcan: HiFi bir kulaklık olduğundan ve yeni teknolojiyi kullandığından bu fiyat. Çok daha pahalı kulaklıklar da var piyasada. Forumun "Kulaklık ve aksesuarlar" kısmında biraz gezinirsen fiyatların bin dolarları bulduğunu görebilirsin...
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H. 9 yıl
Bu kulaklik beyerdynamic'in urettigi t50 modeli. Portable olarak uretildi ve tesla teknolojisini kullaniyor. Ki bu teknolojiyi de beyer buldu.

Haberle ilgili hatalar var saniyorum.
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