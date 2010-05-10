Teac, T50p adını verdiği kafa üstü kulaklığını satışa sundu

Japonya merkezli elektronik üreticisi Teac, yeni kafa üstü kulaklığını satışa sundu. Teac tarafından T50p olarak adlandırılan kafa üstü kulaklıkta " Beyerdynamic" adı verilen teknoloji kullanılıyor. Teac T50p'nin bu teknoloji sayesinde yüksek kaliteli sesler oluşturduğu ifade ediliyor.Teac T50p'nin sahip olduğu tasarım ile dışardan gelecek olan sesleri engelleyebildiği söyleniyor. 32 Ohm'luk empedansa sahip olan sürücüleri barındıran kulaklığın 10Hz - 23kHz frekans tepki aralığına ve 107dB (en falza 127dB) hassasiyet oranına sahip olduğu belirtiliyor. 1.2 metrelik kablonun kullandılığı T50p kulaklıkta 3.5 mm'lik kulaklık girişi standart olarak kullanıcılara sunulurken, 6.5 mm'lik çevirici ise ihmal edilmemiş.

Teac firmasının ürettiği kafa üstü kulaklık olan T50p'nin 324$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtildi.