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Team, Aegis C101 serisi yeni USB belleklerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,7b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli bellek üreticisi Team Group, ürün gamını Aegis C101 adını verdiği yeni USB bellek ailesiyle genişletiyor. 2GB (Yeşil), 4GB (Gri), 8GB (Mavi), 16GB (Turuncu) ve 21GB (Pembe) olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneği ile sunulacak olan 54.1 x 22.5 x 9.1 mm boyutlarında belleğin 2GB ve 4GB modelleri 15MB/saniye hızında okuma ve 5MB/saniye hızında yazma hızı sunarken, diğer modeller ise 30MB/saniye okuma ve 15MB/saniye yazma hızlarına destek veriyorlar.

Yapımında çevre dostu materyaller kullanılan ve tasarım özellikleriyle öne çıkan Aegis C101 serisi yeni bellekler ömür boyu garanti ile lanse edilrken, fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
peki bu bellekler günlük mü haftalık mı aylık mı yoksa yıllık kullanım için mi :)))
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