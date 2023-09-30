xDrive Business Konak Çalışma Koltuğu Kurulum ve İnceleme!

Bu videoda xDrive Business Konak Çalışma Koltuğu'nu kutusundan çıkarıyor ve izlenimlerimizi aktarıyoruz. xDrive, oyuncu koltuğu alanındaki deneyimini çalışma koltuklarına taşıyor.

Oyuncu koltuğu sektörünün popüler markalarından Xdrive, iş ve ofis dünyasına yönelik olarak xDrive Business serisi çalışma koltukları ile karşımıza çıkıyor. Bu videomuzda xDrive Business Konak Çalışma Koltuğu’nu kutusundan çıkarıyor ve ilk izlenimlerimizi anlatıyoruz.

00:00 Giriş

00:20 xDrive Business Konak Kutu Açılışı

02:55 xDrive Business Konak Kurulum

09:25 xDrive Business Konak İnceleme

16:45 Kapanış

xDrive Business Konak özellikleri

xDrive Business Konak, Türkiye’nin ilk fizyoterapist onaylı çalışma ve ofis koltuğu unvanıyla dikkat çekiyor. Sağlığınızı koruyan bel desteği, terletme yapmayan kumaş dokusu ve manyetik başlık teknolojisi ile öne çıkıyor.

Koltuğun bel desteği kısmı, fizyoterapi ve ortopedi alanındaki uzman kişilere danışarak tasarlandı. Uzun süre sabit oturma esnasında meydana gelen bel ağrılarını ortadan kaldıran özel bel destek sistemine sahip.

4D kolçak özelliği sayesinde kolçağı ileri, geri, yana, aşağıya ve yukarıya dilediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Kol dayama üzerindeki esnek poliüretan malzeme sayesinde dirseklerinizi konforlu bir şekilde destekliyor. Kolçak içerisindeki metal iç iskelet sayesinde yüksek mukavemet sergiliyor.

Manyetik başlık özelliği sayesinde, kafa yastığını dilediğiniz yukarı-aşağıya oynatarak dilediğiniz konuma sabitleyebiliyorsunuz. Kafa yastığını en rahat hissettiğiniz yüksekliğe getirebilirsiniz.

Uzun süre oturmalarda maksimum konfor ve herhangi bir ağrı oluşmaması için +/- 60 DNS ve 8 ila 10 cm kalınlığındaki yüksek kalite süngeri ile dikkat çekiyor. Sırt mekanizması, farklı çalışma pozisyonlarına uygun olarak 90 dereceden 135 dereceye kadar yatırılabiliyor. Dilediğiniz açıda kilitleyebiliyor veya yaylanma özelliğinin sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yüksek basınçlara dayanıklı olarak 4Class amortisör sistemi kullanılıyor. 130 kg’ye kadar taşıma garantisi sunuyor.

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