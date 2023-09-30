Kim Nerede? 159 Samsung tasarımı mükemmelleştirdi: İşte Galaxy S24 Ultra tasarımı 120 ŞOK marketlerde replika akıllı saat geçidi var 101 Google, Apple ile tekrar dalga geçti: Bu kez hedef iPhone 15 Pro
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    xDrive Business Konak Çalışma Koltuğu Kurulum ve İnceleme!

    Bu videoda xDrive Business Konak Çalışma Koltuğu'nu kutusundan çıkarıyor ve izlenimlerimizi aktarıyoruz. xDrive, oyuncu koltuğu alanındaki deneyimini çalışma koltuklarına taşıyor.

    Oyuncu koltuğu sektörünün popüler markalarından Xdrive, iş ve ofis dünyasına yönelik olarak xDrive Business serisi çalışma koltukları ile karşımıza çıkıyor. Bu videomuzda xDrive Business Konak Çalışma Koltuğu’nu kutusundan çıkarıyor ve ilk izlenimlerimizi anlatıyoruz.

    00:00 Giriş

    00:20 xDrive Business Konak Kutu Açılışı

    02:55 xDrive Business Konak Kurulum

    09:25 xDrive Business Konak İnceleme

    16:45 Kapanış

    xDrive Business Konak özellikleri

    xDrive Business Konak, Türkiye’nin ilk fizyoterapist onaylı çalışma ve ofis koltuğu unvanıyla dikkat çekiyor. Sağlığınızı koruyan bel desteği, terletme yapmayan kumaş dokusu ve manyetik başlık teknolojisi ile öne çıkıyor.

    Koltuğun bel desteği kısmı, fizyoterapi ve ortopedi alanındaki uzman kişilere danışarak tasarlandı. Uzun süre sabit oturma esnasında meydana gelen bel ağrılarını ortadan kaldıran özel bel destek sistemine sahip.

    4D kolçak özelliği sayesinde kolçağı ileri, geri, yana, aşağıya ve yukarıya dilediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Kol dayama üzerindeki esnek poliüretan malzeme sayesinde dirseklerinizi konforlu bir şekilde destekliyor. Kolçak içerisindeki metal iç iskelet sayesinde yüksek mukavemet sergiliyor.

    Manyetik başlık özelliği sayesinde, kafa yastığını dilediğiniz yukarı-aşağıya oynatarak dilediğiniz konuma sabitleyebiliyorsunuz. Kafa yastığını en rahat hissettiğiniz yüksekliğe getirebilirsiniz.

    Uzun süre oturmalarda maksimum konfor ve herhangi bir ağrı oluşmaması için +/- 60 DNS ve 8 ila 10 cm kalınlığındaki yüksek kalite süngeri ile dikkat çekiyor. Sırt mekanizması, farklı çalışma pozisyonlarına uygun olarak 90 dereceden 135 dereceye kadar yatırılabiliyor. Dilediğiniz açıda kilitleyebiliyor veya yaylanma özelliğinin sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yüksek basınçlara dayanıklı olarak 4Class amortisör sistemi kullanılıyor. 130 kg’ye kadar taşıma garantisi sunuyor.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız