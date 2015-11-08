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Tüm Samsung Galaxy S7 iddiaları bir arada

Samsung Galaxy S7 henüz duyurulmacı ancak şimdiden pek çok iddia mevcut. Şimdiye kadar gündeme gelen Galaxy S7 iddialarını sizler için bir araya getirdik.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüm Samsung Galaxy S7 iddiaları bir arada

Samsung'un gelecek yıla ait amiral gemi modeli olmasını beklediğimiz Galaxy S7 için artık çok fazla bir zaman kalmadı. Ocak veya Şubat 2016 itibariyle piyasaya çıkacak olan Galaxy S7 için şimdiye kadar ortaya atılan iddiaları bir araya getirdik.

Kasa

Uzun yıllar polikarbonat gövde yapısı nedeniyle eleştirilen Samsung, Galaxy A serisinde tamamen metal kasa, Galaxy Alpha ve Galaxy Note 4 modelinde alüminyum çerçeve, Galaxy S6 serisi ve Galaxy Note 5 modellerinde ise cam kaplama ve alüminyum çerçeve tasarımı kullanarak yeniliğin sinyallerini vermişti. 

Firmanın Galaxy S7 modelinde bir adım daha ileri giderek alüminyum yerine magnezyum alaşım kullanılacağı iddia ediliyor. Böylece daha sağlam ve daha hafif bir çerçeve elde edilmiş olacak. Arka ve ön kısım ise yine cam kaplama ile yoluna devam edecek.

Ekran

Samsung'un ekran teknolojileri konusunda ne kadar agresif çalışmaları olduğunu Galaxy Note Edge modeli hayata geçince görmüştük. Firma bu yıl da Galaxy S6 Edge serisinde daha yenilikçi bir ekran teknolojisine yer vermişti. 

Galaxy S7 modelinde ise firma tüm yeniliklerini bir araya toplayacak. İddialara göre firma 5.2 inçlik 2K ekran taşıyan Galaxy S7 yanında 5.2 inçlik çift kenardan kavisli Galaxy S7 Edge ve 5.7 inçlik tek kenardan kavisli Galaxy S7 Edge Plus modellerini tanıtacak. Yani ekranın her türlüsünü Galaxy S7 amiral gemi modelinde görebileceğiz. Samsung'un neden tek kenardan kavisli ekranlara dönüş yaptığı bilinmiyor. Firma geçen yıl Galaxy Note Edge modelinde bu ekrana yer vermiş ancak bu yıl kullanmamıştı. 

Bağlantı girişi


Pek çok kaynak Galaxy S7 modelinin USB Type-C bağlantısı ile geleceğini belirtiyor. Aslında Galaxy Note 5 modelinin USB Type-C bağlantılı ilk Samsung cihazı olması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmemişti. Şimdi umutlar Galaxy S7 modeline kaldı. 

Bunun yanında USB Type-C bağlantısının hangi standardı temel alacağı bilinmiyor. Eğer USB 3.0 bağlantısını temel alırsa teorik olarak 5Gbps veri aktarım hızlarına ulaşabilmek mümkün ancak USB 2.0 temel alınırsa teorik olarak 480Mbps hızları söz konusu olacak. Yine sadece 5V/3A enerji çıkış seviyesi yakalandığında yüksek ve hızlı enerji aktarımı mümkün oluyor. 
 
Tüm Samsung Galaxy S7 iddiaları bir arada

Kamera

Kamera konusunda çeşitli görüşler mevcut. Bir süre önce Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi modeli için Sony Xperia Z5'in kamerasında da kullanılan Sony IMX300 sensörünü beğendiği ve tedarik için Sony'nin kapısını çaldığı gündeme gelmişti. 

Bazı kaynaklara göre ise Samsung, Galaxy S7 amiral gemi modelinde daha düşük bir çözünürlük kullanacak. 1/2 inçlik boyutu ile 12MP çözünürlüğündeki bu sensör daha fazla ışık alarak karanlık ortamlarda daha kaliteli sonuçlar verebilecek. Samsung'un BRITECELL olarak yaptığı yeni bir isim tescili de bunu doğruluyor. 

BRITECELL muhtemelen ISOCELL teknolojisinin daha gelişmiş bir versiyonu olacak. Samsung'un arka aydınlatmalı BSI sensör yerine kullandığı ISOCELL teknolojisi pikselleri birbirinden izole ederek daha fazla ışık girmesini sağlıyor ve karanlık ortam çekimlerinde çok iyi sonuçlar elde ediliyor. 

İşlemci


İşlemci konusunda da görüşler farklı. Bir kısım Samsung'un Snapdragon 820 yongasetine göz kırptığını iddia ediyor. Samsung'un yongasetindeki aşırı ısınma sorunları nedeniyle çeşitli yazılım optimizasyonları üzerinde çalıştığı ve gerekirse Sony Xperia Z5 serisinden hatırladığımız ısı boruları ile soğutma şeklinde bir yönteme de başvuracağı ifade ediliyor. 

Diğer bir kısım ise Samsung'un Exynos 8890 veya Exynos M1 olarak da bildiğimiz özelleştirilmiş bir yongaseti kullanacağını belirtiyor. 4 çekirdekli ve 2.3GHz saat hızında çalışan Exynos M1 yongaseti tek çekirdek testlerinde 2294 puan alabiliyor. Bu haliyle testlerde 2534 puan ile en yüksek skora imza atan Apple A9'a rakip olmayı başarıyor. 

Bazı kaynaklar ise Samsung'un belirli bölgelerde Snapdragon 820 yongasetini, belirli bölgelerde ise Exynos M1 yongasetini kullanacağını iddia ediyor. Şimdilik net olarak bir şey söylemek mümkün değil.

Ses


Samsung'un amiral gemisi Galaxy serilerinde Wolfson imzalı ses yongaları kullandığı herkesin malumu. Yeni amiral gemi modelinde ise ESS imzalı Sabre ses yongaları kullanacağı iddia ediliyor. Dünyanın en iyi performans veren 32-bit ses çözümleri olduğu iddiasındaki Sabre yongaları ile düşük enerji tüketimi, yazılımsal olarak DAC kontrolü, içeriğe göre mono veya stereo çıkış verebilme gibi imkanlar sunuluyor. Samsung'un Tidal müzik hizmeti ile yaptığı görüşmeler düşünüldüğünde kayıpsız müzik tecrübesini en iyi şekilde yansıtacağı tahmin ediliyor. 


Dokunmatik 


Son dönemde oldukça popüler olan Force Touch veya 3D Touch dokunmatik ekran teknolojilerine Samsung da ClearForce ile katılıyor. Bu teknolojiler ekrana yaptığınız baskı seviyesine göre farklı komutlar çalıştırabiliyor. 

Synaptics tarafından geliştirilen ClearForce, sadece menü açılması değil ekranın kaydırılması, kilit ekranının açılması, klavyede shift tuşu görevi, resim düzenleme gibi pek çok fonksiyonu da destekliyor. Yani şu an için fonksiyon alanı en geniş teknoloji diyebiliriz. 

Galaxy S7 ile ilgili şimdiye kadar gündeme gelen iddialar bu şekilde. Lansman tarihi yaklaştıkça bu iddiaların hangisi doğruluk kazanacak ve Galaxy S7 modeli tam olarak hangi detaylara sahip olacak yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.  

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GenkaNuank 4 yıl en beğenilen GelecektenGelenDinozor
GelecektenGelenDinozor
Hani söylentilerin haberlerini yaparsınızda söylentileri birleştirip haber yapmak yakışmıyor size

Doğru her biri için ayrı haber yapıp bütün gündemi Samsung yapmalıydılar
GelecektenGelenDinozorHani söylentilerin haberlerini yaparsınızda söylentileri birleştirip haber yapmak yakışmıyor sizeDoğru ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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deoksiriboz1000 4 yıl
Delikli Nane
daha iPhone 6simin taahütü bitmedi
iPhone pişmanlıktır

burdaki asıl sorun taahhütle telefon alman.
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aycibin 4 yıl
galaxy s6 eksik özellikler listesi:

-sd kart yok
-çıkan pil yok
-2800-3000mah pil yok
-fm radyo yok

arkada takoz gibi kamera çıkıntısı yapacağına 200mah fazla batarya koy da 7.5mm kalınlık olsun.hem çıkıntı da kasaya gömülmüş olur.bu haldeyken samsung'u geçiniz...
galaxy s6 eksik özellikler listesi:-sd kart yok-çıkan pil yok-2800-3000mah pil yok-fm radyo yokarkada takoz gibi kamera ç...
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DH Misafiri 4 yıl
Pil s6 gibi olmasında
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DH Misafiri 4 yıl
Ne derseniz deyin ama lumia telefonları gibi yani windows mobile işletim sistemi tıpkı mekanik saatı gibi stabil çalışamaz android ve ios pişmanlık mı diyordunuz orada evet pişmanliktır dınmaz yani kamera performansını da siz siz iyi bilirsiniz.Yorum yapmama gerek yok
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spenks 4 yıl
alaka ama bilginize,
hurriyet.com.tr/...
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ygultekin82 4 yıl
Geçen yıl çıkan modeller halihazırda yeterli olduğundan 2016da yeni model çıkartmayacağız diyen bir firma olsa şaşardım zaten. Anca 4/5 ayda bir, yeni bir model çıkartsın soyguncular.
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Six Feet Under. 4 yıl
Ne olursa olsun Iphone 6s'in yanına bile yaklaşamaz :)
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mawice 4 yıl Six Feet Under.
Six Feet Under.

Ne olursa olsun Iphone 6s'in yanına bile yaklaşamaz :)

yaklaşamaz derken galaxy s7 yi mi kullandınız ?
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alemburda34 4 yıl
Yaziyi okurken sanki birden erdi beyin videosunu izliyor gibi oldum. Ozellikle kamera basligindaki yazi.
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aycibin 4 yıl
galaxy s6 eksik özellikler listesi:

-sd kart yok
-çıkan pil yok
-2800-3000mah pil yok
-fm radyo yok

arkada takoz gibi kamera çıkıntısı yapacağına 200mah fazla batarya koy da 7.5mm kalınlık olsun.hem çıkıntı da kasaya gömülmüş olur.bu haldeyken samsung'u geçiniz...
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crazy585858 4 yıl
DAHA FAZLA IŞIK ALACAK DİYE YAPTIKLARI GALAXY S5DEKİ ISOCELL HALİHAZİRDAKİ SONY SENSÖRLERDEN BİLE DAHA AZ IŞIK ALARAK REZALET BİR PERFORMANS ORTAYA KOYMUŞTU.. BU BRITECELLDE AYNISI OLURSA VAY HALİNE..GALAXY S5DEKİ İSOCELL SENSÖR LENOVO VİBE Z2 PRO TELEFONUNDADA KULLANILIYOR O GÜZELİM TELEFONUN TEK HANDİKAPI İŞTE O SENSÖR MESELA.. UMARIM SAMSUNG BÖYLE BİR HATA YAPMAZ YİNE
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kadirirdem 4 yıl
Micro sd gelmeli arayüz daha iyi olmali hala sorunlar var...
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Qonrul 4 yıl
Yüksek kapasiteli bir batarya bekliyoruz
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deoksiriboz1000 4 yıl
Delikli Nane
daha iPhone 6simin taahütü bitmedi
iPhone pişmanlıktır

burdaki asıl sorun taahhütle telefon alman.
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