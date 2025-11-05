Giriş
    Redmagic 11 Pro parçalarına ayrıldı: Yenilikçi sıvı soğutma sistemi gözler önüne serildi

    Geçtiğimiz ay tanıtılan oyuncu telefonu Redmagic 11 Pro'nun içi açılarak, cihazın en ilginç özelliklerinden bir olan yenilikçi sıvı soğutma sistemini gözler önüne serildi.

    Redmagic 11 Pro'nun sıvı soğutma sistemi gözler önün serildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay tanıtılan oyuncu telefonu Redmagic 11 Pro, dün küresel olarak satışa sunuldu. Telefonu dayanıklılık testine sokan JerryRigEverything kanalından Zack Nelson, cihazın içini açarak en ilginç özelliklerinden bir olan yenilikçi sıvı soğutma sistemini gözler önüne serdi.

    Dünyanın ilk sıvı soğutmalı telefonu

    Dünyanın ilk seri üretilen sıvı soğutmalı akıllı telefonu olarak lanse edilen Redmagic 11 Pro, arka kısımda dairesel bir kanal içerisinde hareket eden mavi renkli soğutucu sıvısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sıvı, mikroskobik bir piezoelektrik motor tarafından pompalanarak, kapalı bir döngü içerisinde hareket ediyor.. Sistem, 24.000 RPM’lik bir dahili fan ve devasa buhar odası sistemiyle birlikte çalışıyor.

    Her ne kadar arkada dairesel bir sıvı kanalı göze çarpsa da, gerçekte metal plakanın arkasına gizlenmiş çok daha fazla kanaldan oluşan bir sistem bulunuyor. Soğutucu sıvının kendisi de dikkat çekici. Redmagic, bunun sunucu sınıfı florlanmış bir sıvı olduğunu ve donmadığını belirtiyor. Mavi sıvının içinde küçük yağ kabarcıkları gibi görünen damlacıklar fark ediliyor. Bu damlacıklar, telefon ısındıkça veya soğudukça parçalanıp birleşerek lav lambası etkisi yaratıyor. Görsel olarak oldukça hoş duran bu detay, sıvı akışını gözle takip etmeyi de kolaylaştııyor.

    Nelson’ın testleri, sıra dışı tasarımın dayanıklılıktan ödün vermediğini de gösterdi. Bükülme ve çakmakla yakma testinden başarıyla geçen telefon, ekran tamamen sökülüp yeniden birleştirildikten sonra sorunsuz şekilde açıldı ve soğutma sıvısı tekrar akmaya başladı.

    Redmagic 11 Pro, ekran altı kamera teknolojisiyle gerçek tam ekran deneyimi sunmanın yanında, kamera çıkıntısız tamamen düz arka yüzey ve kulaklık girişi gibi oyuncuların hoşuna gidecek bazı özellikleri de barındırıyor. Üstelik, fan ve sıvı soğutma gibi hareketli parçalar içermesine rağmen IPX8 suya dayanıklılık sertifikasına da sahip.

    Redmagic 11 Pro, 749 dolardan başlayan fiyatla 19 Kasım’da küresel olarak satışa çıkacak. 

