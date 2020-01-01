Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro detaylanıyor

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Şubat ayı içerisinde Xiaomi’nin tanıtmasını beklediğimiz yeni amiral gemisi Mi 10 ve Mi 10 Pro için detaylar netleşmeye devam ediyor. En iyi Xiaomi akıllı telefonuna hazır olun.

Xiaomi Mi 10 özellikleri ve fiyatı

Çin’den sızdırılan bilgilere göre Mi 10 modelinde 6.5 inçlik OLED ekran yer alacak. 90Hz tazeleme hızına ulaşacak ekranda nokta çentik bulunacak ve parmak izi okuyucu da ekrana entegre olacak.

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Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alması beklenen modelin dikkat çekici tarafı LPDDR5 bellek modüllerine yer verecek olması. Redmi patronu geçtiğimiz günlerde 2020 yılında LPDDR5 bellekleri göreceğimiz belirtmişti. Muhtemelen ilk örnek de Mi 10 olacak. LPDDR5 bellekler daha fazla bant genişliği ve daha iyi enerji verimliliği vadediyor.

Mi 10 modeli 8GB RAM bellek seçeneğinde 128GB ve 256GB depolama seçenekleri sunacak. 12GB RAM seçeneği ise 256GB depolama kapasitesi ile geliyor. 4500mAh kapasiteli batarya ise 40W kablolu, 30W kablosuz ve 10W tersine kablosuz hızlı şarjı destekliyor.

Kamera tarafında 48MP çözünürlüğünde Sony IMX686 ana sensör, 20MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 12MP çözünürlüğünde telefoto sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik ve makro ortak sensörü yer alacak. Telefonun sensör verileri ve yazılım ile 30x yakınlaştırma yapabileceği ifade ediliyor.

Xiaomi Mi 10 için 570$ civarında bir fiyat bilgisi mevcut ancak bunun en yüksek versiyon olabileceği düşünülüyor.

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Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mİ 10 Pro modelinde yine aynı ekran ve yonga seti yer alıyor. 12GB RAM bellek üzerinde 128GB/256GB/512GB depolama kapasiteleri mevcut. 4500MAh kapasiteli batarya ise 60W kablolu, 40W kablosuz ve 10W tersine hızlı şarj desteği sunuyor.

Kamera tarafında bu kez 108MP çözünürlüğünde ana sensör görüyoruz. Yanında 48MP çözünürlüğünde yardımcı sensör, 12MP çözünürlüğünde telefoto sensör ve 8MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Xiaomi Mi 10 Pro modeli 544$-644$ arasında konfigürasyona göre fiyat sunacak.

https://wccftech.com/xiaomi-mi-10-pro-hardware-specs-leak/

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