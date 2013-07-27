Türk Markaları da Oyuncu PC'si Yapabilir "Exper Xcellerator" video inceleme

Exper, Xcellerator ile hazır oyuncu PC'si işinde gerçekten oyun oynatacak bir PC hazırlama iddiasında. Bu videomuzda firmanın Xcellerator serisi altında en üst düzey ürün gurubu ailesi Claw'ı alıyor. Parça parça analiz edip, günümüzün performans canavarı oyunlarını birebir deniyoruz.

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Türk PC üreticilerinin, oyuncu PC'si dendiğinde; "Belleği yüksek bir ekran kartı tak, belleği çok göster, bir de intel logosu! iş bitti" yaklaşımı sona eriyor.