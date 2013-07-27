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Türk Markaları da Oyuncu PC'si Yapabilir "Exper Xcellerator" video inceleme

5 yıl
32,2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Türk PC üreticilerinin, oyuncu PC'si dendiğinde; "Belleği yüksek bir ekran kartı tak, belleği çok göster, bir de intel logosu! iş bitti" yaklaşımı sona eriyor.

Exper, Xcellerator ile hazır oyuncu PC'si işinde gerçekten oyun oynatacak bir PC hazırlama iddiasında. Bu videomuzda firmanın Xcellerator serisi altında en üst düzey ürün gurubu ailesi Claw'ı alıyor. Parça parça analiz edip, günümüzün performans canavarı oyunlarını birebir deniyoruz.
 
 

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Speed-Step 5 yıl en beğenilen evohan
evohan

30 fps ile akıcılıktan bir şey kaybetmiyor diyorsunuz , 60 hz bir monitör de 60 fps altında akıcılık bariz kaybolur bunu bilmediğiniz düşünmek istemiyorum , 3. sınıf internet kafe sahipleri gibi yorum yapmayın lütfen

Merhaba,

Akıcılık gözün gördüğü ardıl kare sayısı ile ilgilidir. Monitörün Hz değeri o monitörü saniyede kaç kare göstereceğini anlatır ki 24 Kare/sn sonrasında göz karelerdeki ardaşık hareketleri birbirinin parçası olarak görmeye başlar, akıcılık sağlanır. Sinema filmleri 24 Kare/sn'dir.

Günümüz oyun konsolları Xbox 360 ve PS3'de oyunların %70'i 30 Kare/sn gösterim oranına kilitlidir. Bu oyunlar 60Hz gösteren televizyonlarda gayet akıcı görünmekte ve oynanmaktadır.

Neye dayanarak 60Hz monitörde 30Kare/sn akıcı olmaz diyorsunuz? Teknik açıklamasını yaparsanız belki bizler de 3. sınıftan 2. sınıfa çıkarız.

Sevgiler,
Mesut Çevik
evohan30 fps ile akıcılıktan bir şey kaybetmiyor diyorsunuz , 60 hz bir monitör de 60 fps altında akıcılık bariz kaybolur bunu bilmediği...
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2 Yanıt Yanıtla +154
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D.Howard_12 5 yıl
Çok pahalı gerek yok.Aynı parçaları toplama yapın 1000 tl daha ucuza gelir en az.
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Speed-Step 5 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Videoda 2K çözünürlükte her detay sonuna kadar açık 4x köşe yumuşatma ile oyun oynarken 30Kare'sn görüyor ve akıcı diyorum. İdeal değer veya olması gereken işte bu demiyorum 30 Kare/sn için akıcı kelimesini kullanıyorum.

Daha akıcı, daha az akıcı orasını tartışmıyorum 30 Kare/sn akıcıdır. Akıcı değil derseniz orada yanlış dersiniz. Şimdiki yorumlarınızda 60Kare/sn 30Kare/sn'den daha akıcıdır diyorsunuz ki ben böyle bir konuya zaten itiraz etmedim ki neyin savunması bu?

30Kare/sn akıcıdır. Bu kadar basit :) Sizin düşünce tarzınızla, kullanmakta olduğum 3D monitör 120Kare/sn gösterme kabiliyetine sahip 60Kare/sn'de oyun oynarken akıcı değil bu nasıl oyun demem lazım ama böyle bir şey yok :) illa 120 mi görmeye çalışacağım?

Dediğim gibi 30Kare/sn akıcıdır. Siz daha akıcı isterseniz zaten Full HD çözünürlükte oyun oynarsanız istediğinizi alırsınız.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Videoda 2K çözünürlükte her detay sonuna kadar açık 4x köşe yumuşatma ile oyun oynarken 30Kare'sn görüyor ve akıcı diyorum. İdeal ...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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rimoteb 3 yıl
Buradan Exper ve exper benzeri ürün alacak arkadaşlara uyarıda bulunayım ben aldım bunların bir ürününü ben yandım siz yanmayın ne bir teknik mantık var nede destek adamların sitesine giriyorsun ürününle ilgili driver arıyorsun indiriyorsun zırnık uymuyor dizüstü bilgisayarım için iki gün wireless driverı aradım allah belalarını versin sonra çıkıp yerli firmayı destekle deniyor ben parayı sokakta bulmuyorum adam gibi hizmet versinler alalım ama kendileri hiç bir bok yapmadan yatarak para kazanmak istediği sürece yok size yerli malı
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Nokia Specialist 5 yıl
2013 Rubbish of The year
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muratcool 5 yıl
memin1461
bildiğin hırsızlık bu. Exper asus gibi kendi anakartını kendi ekran kartı vs. yapsın o zaman 5bine satsın ama sen toplama pcnin üzerine markanı basıp 5bine satarsan bu resmen hırsızlıktır.Bu bilgisayarında yerli olduğunu düşünmüyorum

sende yap tutan mı var yaz üzerine memili diye. Alırım illa ki :)
size mi soracaktı casper el insaf
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sonalaylı 5 yıl
bildiğin hırsızlık bu. Exper asus gibi kendi anakartını kendi ekran kartı vs. yapsın o zaman 5bine satsın ama sen toplama pc'nin üzerine markanı basıp 5bine satarsan bu resmen hırsızlıktır.Bu bilgisayarında yerli olduğunu düşünmüyorum
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18Yusuf720 5 yıl
Çok iyi teknik özelliğe çok saçma bir fiyat.Elin gavur ASUS'u bile GTX Titanlı core i7 3970x Extreme Editionlu 16 gblik ramini 2 tblik hdd belleğini vatan gibi kazıkçı yerde 7000 tlye satıyor 5000 buna verene kadar elin gavuruna veririm daha iyi.
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Fear of the Dark 5 yıl
Ellerinde kalacak.
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@CAN@ 5 yıl
Tamam ilerleme olmuş emeğine sağlık Exper firmasının ama o usb 3.0 kabloları olmamış.
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kgner 5 yıl
KONU DIŞI AMA YARDIM İSTİYORUM....
toplama bilgisyara alacağım.
intel core i7 soket 1150 3.4 GHz cache 22nm işlemci.
asus Z87M-PLUS ıntelz87 soket 1150 DDR3 2933 MHz(O.C) SATA 3.0 USB 3.0 hdMI anakart
asus GTX660 DirektCU 2 GDDR5 2GB 192 Bit Nvidia DX11 EKRAN KART
SEAGATE 3.5'' 1 TB Barracuda Sata 3.0 64MB Cache7200Rpm Harddisk
PIONEER DVR-S20LBK 24X DOUBE PLAYER LABEL FLASH SATA DVD YAZICI SİYAH( BLUE-RAY olSA DAHA İYİ OLURMU?)
XIGMATEK ASGARD 382 PURE BLACK EDITION 600W MidT ATX SİYAH KASA
LOGITECH MK520 2.4GHz WIRELESS DESKTOP
GSKILL 16GB (2X8GB) ARE ORANGE LOW PROFİLE DDR3 1600MHZ CL 10 DUAL KİT RAM
COOLER MASTER SEIDON 120XL SIVI SOĞUTMA SİSTEMİ
MICROSOFT WİN 7 HOME PREMİUM 64-BİT TÜRKÇE- DVD
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SilenthillDream 5 yıl
Valla en az 2 SLI kart olması lazım üstünde .. Nvidia nin anakartı olabilirdi.. ona 4 tane filan zaten kart takılıyor maximum :) SSD + 2 TB hardisk
2 sene dayanır ekran kartı ama 2 tane oldumu daha fazla nu şekilde tekliflerde ona göre olabilir..
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Castle Bravo 5 yıl
"Performans" ödülü neyse de, "Tavsiye" ödülü vermeniz yakışmamış.

SSD yok, şaka gibi bir sistem olmuş. Eklemek için kasayı açınca garanti de gidiyordur..

4770K'ya stok fan koyulması da ayrı bir olaymış.

Ses kartı olmaması da eksi. O sisteme en az Creative Z serisi bir kart gerekirdi.

Kablo düzeni, ön USB çıkış meselesi vesaire, onlara girmiyorum..

-------

Bir de, 120 fps'yi insan gözü algılayamaz diyen arkadaşlar, bunu neye dayanarak söylüyor?

100-120 fps farkı bile bariz anlaşılır. 144 fps de aynı şekilde.
120hz monitörünüz yoksa bile, elinizdeki monitör düşük çözünürlükte 75hz destekliyordur. 75'e ayarlayın ve 60'a göre farkı görün.
Denemeden atıp tutmamak lazım.

30 fps akıcı değildir. Konsollar gamepad kullanır ve oyun türüne göre 30 fps yeterli gelebilir.
PC için hiçbir anlamı yok. GTX 780'li bir senaryoda 30 fps'nin lafı olmaz.
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blackbox34 5 yıl
Kasanın arka tarafını görünce bitarafımla güldüm.4.5 milyar ben bi kasaya vericem.ve kusura bakmaayın masraftan kaçmak için arkadan verdik usb 3.0ı diyorlar.Sizde ufak bir kusur diyorsunuz.eskiden alıp topluyolardı,şimdi onuda becerememişler.Kuusura bakma exper senden yine bi halt olmaz.
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revelax 5 yıl
exper topluyorda biz toplama yapmayı beceremiyormuyuz hangi kafayla bu ürünü çıkarmış exper aklım almıyor sonrada turk malı neyi kendin yaptında yerli üretim diyorsunkı
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