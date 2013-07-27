Türk Markaları da Oyuncu PC'si Yapabilir "Exper Xcellerator" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Türk PC üreticilerinin, oyuncu PC'si dendiğinde; "Belleği yüksek bir ekran kartı tak, belleği çok göster, bir de intel logosu! iş bitti" yaklaşımı sona eriyor.
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Exper, Xcellerator ile hazır oyuncu PC'si işinde gerçekten oyun oynatacak bir PC hazırlama iddiasında. Bu videomuzda firmanın Xcellerator serisi altında en üst düzey ürün gurubu ailesi Claw'ı alıyor. Parça parça analiz edip, günümüzün performans canavarı oyunlarını birebir deniyoruz.
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Merhaba,
Akıcılık gözün gördüğü ardıl kare sayısı ile ilgilidir. Monitörün Hz değeri o monitörü saniyede kaç kare göstereceğini anlatır ki 24 Kare/sn sonrasında göz karelerdeki ardaşık hareketleri birbirinin parçası olarak görmeye başlar, akıcılık sağlanır. Sinema filmleri 24 Kare/sn'dir.
Günümüz oyun konsolları Xbox 360 ve PS3'de oyunların %70'i 30 Kare/sn gösterim oranına kilitlidir. Bu oyunlar 60Hz gösteren televizyonlarda gayet akıcı görünmekte ve oynanmaktadır.
Neye dayanarak 60Hz monitörde 30Kare/sn akıcı olmaz diyorsunuz? Teknik açıklamasını yaparsanız belki bizler de 3. sınıftan 2. sınıfa çıkarız.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Videoda 2K çözünürlükte her detay sonuna kadar açık 4x köşe yumuşatma ile oyun oynarken 30Kare'sn görüyor ve akıcı diyorum. İdeal değer veya olması gereken işte bu demiyorum 30 Kare/sn için akıcı kelimesini kullanıyorum.
Daha akıcı, daha az akıcı orasını tartışmıyorum 30 Kare/sn akıcıdır. Akıcı değil derseniz orada yanlış dersiniz. Şimdiki yorumlarınızda 60Kare/sn 30Kare/sn'den daha akıcıdır diyorsunuz ki ben böyle bir konuya zaten itiraz etmedim ki neyin savunması bu?
30Kare/sn akıcıdır. Bu kadar basit :) Sizin düşünce tarzınızla, kullanmakta olduğum 3D monitör 120Kare/sn gösterme kabiliyetine sahip 60Kare/sn'de oyun oynarken akıcı değil bu nasıl oyun demem lazım ama böyle bir şey yok :) illa 120 mi görmeye çalışacağım?
Dediğim gibi 30Kare/sn akıcıdır. Siz daha akıcı isterseniz zaten Full HD çözünürlükte oyun oynarsanız istediğinizi alırsınız.
Sevgiler,
Mesut Çevik