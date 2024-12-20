2si1 - Bozulan TV'ye mahkeme kararı, The Witcher 4 geliyor

2si1'in bu bölümünde ana konumuz The Game Awards ve LCD televizyon için geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan garanti süresi kararı oldu. Ardından da her zaman olduğu gibi Nintendo Switch 2 başta olmak üzere deiğer haftanın öne çıkan haberlerini konuştuk.
00:00 Intro
00:16 Sizden gelen yorumlar
04:21 Ölünce Beni Kim Yıkayacak?
06:38 LCD TV Garanti Süresi
09:08 Xbox'a özel oyun devri bitiyor
14:31 Tecno Phantom V Fold 2 satışa çıktı
17:44 Nintendo Switch 2'den yeni söylentiler
23:10 HGS'yi hackleyen yakalandı
24:51 Yılın en iyi oyunu
27:22 The Witcher 4 duyuruldu
31:12 Mafia The Old Country yeni bilgiler
31:39 Elden Ring Night Reign duyuruldu
34:05 Intel ARC ekran kartları
36:05 RTX 5060 ve 5060Ti
38:06 Apple Magic Mouse'un yenisi geliyor
39:52 Steam İndirimleri
40:49 ChatGPT'nin kullanım yolları
46:49 Kapanış