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    2si1 - Bozulan TV'ye mahkeme kararı, The Witcher 4 geliyor

    2si1'in bu bölümünde Switch 2, LCD TV ile alınan garanti kararı, The Game Awards'u, Intel ve Nvidia'nın yeni ekran kartları ve daha fazlasını konuştuk.            

    2si1'in bu bölümünde ana konumuz The Game Awards ve LCD televizyon için geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan garanti süresi kararı oldu. Ardından da her zaman olduğu gibi Nintendo Switch 2 başta olmak üzere deiğer haftanın öne çıkan haberlerini konuştuk.

    00:00 Intro
    00:16 Sizden gelen yorumlar
    04:21 Ölünce Beni Kim Yıkayacak?
    06:38 LCD TV Garanti Süresi
    09:08 Xbox'a özel oyun devri bitiyor
    14:31 Tecno Phantom V Fold 2 satışa çıktı
    17:44 Nintendo Switch 2'den yeni söylentiler
    23:10 HGS'yi hackleyen yakalandı
    24:51 Yılın en iyi oyunu
    27:22 The Witcher 4 duyuruldu
    31:12 Mafia The Old Country yeni bilgiler
    31:39 Elden Ring Night Reign duyuruldu
    34:05 Intel ARC ekran kartları
    36:05 RTX 5060 ve 5060Ti
    38:06 Apple Magic Mouse'un yenisi geliyor
    39:52 Steam İndirimleri
    40:49 ChatGPT'nin kullanım yolları
    46:49 Kapanış

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