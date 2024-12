2si1 - Bozulan TV'ye mahkeme kararı, The Witcher 4 geliyor

2si1'in bu bölümünde Switch 2, LCD TV ile alınan garanti kararı, The Game Awards'u, Intel ve Nvidia'nın yeni ekran kartları ve daha fazlasını konuştuk.

2si1'in bu bölümünde ana konumuz The Game Awards ve LCD televizyon için geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan garanti süresi kararı oldu. Ardından da her zaman olduğu gibi Nintendo Switch 2 başta olmak üzere deiğer haftanın öne çıkan haberlerini konuştuk.

00:00 Intro

00:16 Sizden gelen yorumlar

04:21 Ölünce Beni Kim Yıkayacak?

06:38 LCD TV Garanti Süresi

09:08 Xbox'a özel oyun devri bitiyor

14:31 Tecno Phantom V Fold 2 satışa çıktı

17:44 Nintendo Switch 2'den yeni söylentiler

23:10 HGS'yi hackleyen yakalandı

24:51 Yılın en iyi oyunu

27:22 The Witcher 4 duyuruldu

31:12 Mafia The Old Country yeni bilgiler

31:39 Elden Ring Night Reign duyuruldu

34:05 Intel ARC ekran kartları

36:05 RTX 5060 ve 5060Ti

38:06 Apple Magic Mouse'un yenisi geliyor

39:52 Steam İndirimleri

40:49 ChatGPT'nin kullanım yolları

46:49 Kapanış

