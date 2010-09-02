Jabra ve BTnet.com.tr, birlikte gerçekleştirdikleri anketle Türk kullanıcıların Bluetooth teknolojilerine bakışını ortaya koydu:

Türk kullanıcılar cep telefonunun zararlarından Bluetooth kulaklıklarla korunuyor

Jabra ve BTnet.com.tr'nin birlikte gerçekleştirdiği araştırma, Türk kullanıcıların Bluetooth kulaklıkların cep telefonunun zararlarından korunmak için önemli bir araç olduğu konusunda bilinç sahibi olduğunu ortaya koydu.

Dünyanın Bluetooth kulaklıklar alanında lider markası Jabra ve Türkiye'nin ilk ve öncü teknoloji portalı BTnet.com.tr, Türk kullanıcısının Bluetooth teknolojisine bakışını ortaya koymak amacıyla portalın okurları arasında ödüllü bir anket gerçekleştirdi. Anket, Türk teknoloji meraklılarının Bluetooth teknolojilerine ve Bluetooth kulaklıklara bakışıyla ilgili ilginç bulguları ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre her 10 kullanıcıdan 6'sı (yüzde 63) Bluetooth kulaklık kullanmanın cep telefonlarının neden olduğu zararlı etkileri azaltmaya yardımcı olacağını düşünüyor.

Araç kullanırken ve cep telefonuyla konuşurken Bluetooth kullanımı sorulduğunda katılımcılar arasında kullananlarla kullanmayanların oranı birbirine oldukça yakın. Ankete katılanların yüzde 45'i araç kullanırken Bluetooth kullanırken, yüzde 55'i kullanmadığını söylüyor. Katılımcıların yüzde

55'i cep telefonuyla konuşurken Bluetooth kullandıklarını, yüzde 45'i ise kullanmadıklarını belirtiyor.

BTnet okurları arasında yapılan anketin bir diğer ilginç sonucu da, her üç kullanıcıdan birinin (yüzde 32) bilgisayarda Skype, MSN gibi yazılımlarla görüşme yaparken Bluetooth kulaklık kullanmayı tercih etmesi oldu.

"Cep telefonunun zararlarından korunmanın yolu Bluetooth kulaklıklar"

Jabra ve BTnet.com.tr işbirliğiyle gerçekleştirilen ankete göre, Bluetooth kulaklık kullanıcılarının yarıya yakını (Yüzde 47), kulaklıklarını cep telefonunun zararlarından korunmak için kullanıyor. Geri kalan yüzde 33'ü eller serbest görüşme yapabilmek, yüzde 16'sı kullanımı kolay olduğu, yüzde 4'ü de ofis içinde hareket özgürlüğüne kavuşmak için Bluetooth kulaklık kullandıklarını belirtti.



Ankete katılanlara Bluetooth kulaklık almaya hangi ana sebebin teşvik ettiği de soruldu. Katılımcıların yarıya yakını (yüzde 40) en önemli tercih sebebi olarak radyasyon yayımını azaltmasını gösterdi. Bunu eller serbest konuşma olanağı (Yüzde 25), güvenli sürüş (Yüzde 23), gürültüyü en aza indirme (yüzde 7) ve gelişmiş ses kalitesi (Yüzde 5) takip ediyor.



Bluetooth kulaklıklar en çok görüşme yapmak için kullanılıyor

Bluetooth teknolojisini en çok ne için kullanıyorsunuz?" diye sorulan katılımcıların yüzde 32'si kulaklıkla görüşmek için, yüzde 24'ü de araç içinde görüşme yapmak için kullandığını söylüyor. Yüzde 19'u cep telefonunu bilgisayarla eşleştirmek, yüzde 17'si arkadaşlarıyla dosya paylaşmak, yüzde 8'i de kulaklıkla müzik dinlemek için kullandıklarını ifade etti.

Rahatlık, güvenilirlik ve uygun fiyat tercihleri belirliyor

Jabra ve BTnet.com.tr'nin anketine göre kulaklık seçiminde kullanım rahatlığı, marka güvenilirliği ve uygun fiyat en belirleyici faktörler. Kullanıcıların yüzde 27'si kulaklık seçiminde kullanım rahatlığını ön plana aldığını söylüyor. Yüzde 22'si seçimini yaparken marka güvenilirliğini, yüzde 19'u uygun fiyatı, yüzde 16'sı görüşme ve bekleme süresi ve yüzde 16'sı tasarımı dikkate alıyor.

Öte yandan tasarım beklentileri sorulan katılımcıların yüzde 55'i satın alacakları Bluetooth kulaklığın teknolojiyi yansıtan bir tasarıma sahip olmasını, yüzde 45'i ise küçük ve sade tasarımı tercih ediyor.

Araç kiti seçiminde en belirleyici özellik kolay kullanım

Satın alacakları araç kitinin hangi özelliklere sahip olmasını istedikleri sorulan kullanıcıların öncelikli tercihi ise yüzde 20 ile cihazın kullanımının kolay olması ve kolay erişilen fonksiyonlara sahip olması. Tercih edilen diğer özellikler sırasıyla ses kalitesi (yüzde 17), araç içine uyum sağlaması ve estetik olması (Yüzde 16), kablo karmaşasını ortadan kaldırması (yüzde 15), gürültüyü kesmesi (yüzde 13), bekleme ve görüşme süresinin uzunluğu (yüzde 10) ve müzik yayını yapabilme yeteneği (yüzde 9) olarak sıralanıyor.

Müziğin keyfi Bluetooth kulaklıkla çıkar

BTnet.com.tr okurlarına göre müzik dinlemenin keyfi, Bluetooth kulaklıklarla çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 90'ı müzik dinlerken kablosuz (Bluetooth) kulaklıkları tercih edebileceğini belirtiyor. Kablolu kulaklık tercih edenlerin oranı sadece yüzde 10.

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