Türkler IFA 2017'de şov yaptı! Arçelik Beko Stant turu

Genel Yayın Yönetmeni
Yerli üreticiler IFA'da dev stantları ile ziyaretçileri büyüledi. Bu videomuzda yerli beyaz eşya devi Arçelik'in Avrupa markaları Beko ve Grundig standını geziyoruz.
Yerli üreticiler IFA 2017'de dev stantları ve uluslararası arenadaki güçlü markaları ile gövde gösterisi yaptılar. Yerli beyaz eşya devi Arçelik'in IFA 2017 kapsamında sergilediği Beko ve Grundig ürünlerinin yer aldığı dev standı geziyoruz.
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İngiltere pazarının bir numarası, fransada 3., ispanyada 3., Güney afrika ve Pakistan'ın en iyi beyaz eşya markasının sahibi, avrupanın en büyük 3. beyaz eşya firması, türkiye'de açık ara en iyi servis ağına sahip, birçok yabancı firmanın rekabet edebilmek için türkiye'de fabrika açmak zorunda kaldığı bir firma da senin ülkene karşı ezik fikrinin onayına bağlıydı. koş git sırf marka bağımlılığınla fazladan yabancı firmalara para yağdır, ürünün arızalandığında yaşayacağın deneyimden sonra nerede hata yaptığını anca anlarsın.
Nasıl bir zihniyet bu? Sanırım Türk mallarına karşı veya Türklere karşı derin bir önyargınız var.