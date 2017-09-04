Türkler IFA 2017'de şov yaptı! Arçelik Beko Stant turu

Yerli üreticiler IFA'da dev stantları ile ziyaretçileri büyüledi. Bu videomuzda yerli beyaz eşya devi Arçelik'in Avrupa markaları Beko ve Grundig standını geziyoruz.

Yerli üreticiler IFA 2017'de dev stantları ve uluslararası arenadaki güçlü markaları ile gövde gösterisi yaptılar. Yerli beyaz eşya devi Arçelik'in IFA 2017 kapsamında sergilediği Beko ve Grundig ürünlerinin yer aldığı dev standı geziyoruz.