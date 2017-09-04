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Türkler IFA 2017'de şov yaptı! Arçelik Beko Stant turu

1 yıl
7,8b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yerli üreticiler IFA'da dev stantları ile ziyaretçileri büyüledi. Bu videomuzda yerli beyaz eşya devi Arçelik'in Avrupa markaları Beko ve Grundig standını geziyoruz.
Yerli üreticiler IFA 2017'de dev stantları ve uluslararası arenadaki güçlü markaları ile gövde gösterisi yaptılar. Yerli beyaz eşya devi Arçelik'in IFA 2017 kapsamında sergilediği Beko ve Grundig ürünlerinin yer aldığı dev standı geziyoruz. 

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hollowman_ 1 yıl en beğenilen Normandia_06
Normandia_06

Hayatımda Türk malı beyaz eşya almadım çevremede aldırmadım :) Hele ki o Vestel denen dünyanın en adi markasını bedava verseler gülüp geçerim.Arçeliğe gelirsek mutfak cihazlarında Siemens tasarımlarını bire bir kopyalamaya çalışıp eline yüzüne bulaştıan tv kategorisinde Lg parçalarıyla show yapmaya çalışan 3.sınıf bir firma


İngiltere pazarının bir numarası, fransada 3., ispanyada 3., Güney afrika ve Pakistan'ın en iyi beyaz eşya markasının sahibi, avrupanın en büyük 3. beyaz eşya firması, türkiye'de açık ara en iyi servis ağına sahip, birçok yabancı firmanın rekabet edebilmek için türkiye'de fabrika açmak zorunda kaldığı bir firma da senin ülkene karşı ezik fikrinin onayına bağlıydı. koş git sırf marka bağımlılığınla fazladan yabancı firmalara para yağdır, ürünün arızalandığında yaşayacağın deneyimden sonra nerede hata yaptığını anca anlarsın.
Normandia_06Hayatımda Türk malı beyaz eşya almadım çevremede aldırmadım :) Hele ki o Vestel denen dünyanın en adi markasını bedava verse...
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Hobar 1 yıl
Adamlar Avrupa pazarında iş yapıp ülkeye para kazandırıyor ama bizim işe yaramayan dh ergeni her zaman olduğu yine bok atma derdinde. Beğenmediğin yeri olur söylersin ama üsluptan asıl niyetin bağcıyı dövmek olduğu belli oluyor.
Adamlar Avrupa pazarında iş yapıp ülkeye para kazandırıyor ama bizim işe yaramayan dh ergeni her zaman olduğu yine bok atma derdinde. Beğenmediğin yeri olur söy...
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1BilimAdamı 1 yıl

Normandia_06
Hayatımda Türk malı beyaz eşya almadım çevremede aldırmadım :) Hele ki o Vestel denen dünyanın en adi markasını bedava verseler gülüp geçerim.Arçeliğe gelirsek mutfak cihazlarında Siemens tasarımlarını bire bir kopyalamaya çalışıp eline yüzüne bulaştıan tv kategorisinde Lg parçalarıyla show yapmaya çalışan 3.sınıf bir firma


Nasıl bir zihniyet bu? Sanırım Türk mallarına karşı veya Türklere karşı derin bir önyargınız var.
Normandia_06Hayatımda Türk malı beyaz eşya almadım çevremede aldırmadım :) Hele ki o Vestel denen dünyanın en adi markasını bedava versele...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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sek.whisky 1 yıl
Emeğine sağlık. Beko bir türk markası ve dünyada dahada üst yerlerde eminim yer alacaktır. Koç ailesi yaparsa böyle yapar. Herkesin eline sağlık
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burgfb 1 yıl
başarılar markalarımıza
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BekirTemel 1 yıl
Başarılarının devamını diliyoruz, bu ülke gelişecekse bunu üretmekle yapacak
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kaptan666 1 yıl
Burada milli bişey yok. Başka habere.
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yunusaticioglu 1 yıl
her şey çok güzel de makine yerine makina demesek daha güzel
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lterlemez 1 yıl
Bulaşık Makinem Beko, buzdolabı Arçelik, çamaşır makinem Bosch. Ben hangisi iyiyse hep onu kullanırım. Bağımlılıktan ziyade, bana verdiği hizmet ve dayanıklılık önemli. Yerli markalar da fena değil, özellikle beyaz eşyada iyi durumdalar. Umarım global akıntıya kapılmazlar, üretim konusunda.
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cenkakay08 1 yıl
alamadıktan sonra ne yapayım ? ?
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sdc55 1 yıl
valla süper çalışmışlar takdir ettim
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kadirirdem 1 yıl
Helal olsun,böyle devam etmeliler.
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hazarRS 1 yıl
çocukluğumdan beri evde sürekli beko ve arçelik kullandık. annemle babamın 78 yılında aldığı eski arçelik logolu buzdolabını sadece küçük geldiği için atmak zorunda kalmıştık 2000lerin başında. O zamanlar üretilen eşyalar kaya gibiydi. Yaşlı insanların evinde hala vardır bu gibi eski emektarlar.
Ama şu an o devir kapandı diye düşünüyorum. Neden mi;
-mahallemizde çok yetenekli bir televizyoncu abimiz var. Ona beko televizyonu sorduğumuzda ''arçelik ve bekodan uzak durun, sakın almayın'' demişti. Bu adam bir laf ediyorsa doğrudur benim gözümde.
-Kuzenimin yazlığında daha 1 yılını doldurmamış, yazlıkta kullanıldığı için de maksimum 3 ay kullanılmış arçelik televizyonun paneli ölmüş. Servis de gelip 1300tl masraf çıkarmış. Garanti dahiline bile almamışlar. Paneli gözümle gördüm, üzerinde tepinseniz böyle bozulamazdı panel.
-Şu an evimde kullandığım beko marka bulaşık makinesinin alt tepsisi pas yüzünden değişti. 4 yıl önce aldığım makinenin içinin her birleşim yerinin ve katlanma yerinin pas içinde olduğunu yeni farkettim. Ben bu pası her yıkama sonrası bardak bardak içiyorum öyle düşünün.
-Yine şu an evimde kullandığım arçelik marka elektrikli süpürgenin kırılmadık parçası kalmadı. Ben ki her eşyamı titizlikle kullanan biriyimdir.
Bunları gördükten sonra bu markalar benim için bitmiştir. İnsanımıza iş imkanı sağlayan markalar olabilir-milli markalarımız da olabilir ancak sırf bu yüzden binlerce tl paramı boşa atamam ben. O kadar zengin değilim malesef. Sağlığımın girdiği riskten bahsetmiyorum bile.
Ha bunlar sadece bu markalara mı özgü?hayır. ailemin evinde bulunan bosch marka buzdolabının da kırılmadık yeri kalmadı. İçini azıcık doldurunca soğutmuyor, gürül gürül çalışıyor ayrıca. Garantisi bitmemiş samsung telefonumun pili öldü, kamerası bozuldu.
Dediğim gibi ne varsa eskilerde vardı.
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