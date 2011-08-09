Video Rehber: Adım adım oyuncu bilgisayarı kuruyoruz

Bu videomuzda günümüzün modern oyunlarını yüksek kalite ayarlarında akıcı bir şekilde oynatabilecek performans odaklı oyuncu bilgisayarı kuruyor ve bir oyuncu gözüyle oyunlardaki performansını değerlendiriyoruz.

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