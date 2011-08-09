Video Rehber: Adım adım oyuncu bilgisayarı kuruyoruz

Genel Yayın Yönetmeni
|Güzel video ama yeni bir sistem toplasanız süper olacak :D
|Haftasonu bu videodan yardim alarak sistem topladim ilk defa . Tekrar tesekkurler
| Bu sistem performans desek değil,f/p desek hİç değil.
High End'de olsa f/p bileşenleri seçilmeliydi fikir verme açısindan.
A2ad
bekle dostum bekle..bende toplamayı düşünüyordum biraz daha bekleyeceğim..hem kararsız kaldığın parçalar varsa karar vermiş olursun yeni ekran kartlarıda çıkacakmış belki biraz indirimede giderler güzel olur..
A2ad
bekle dostum bekle..bende toplamayı düşünüyordum biraz daha bekleyeceğim..hem kararsız kaldığın parçalar varsa karar vermiş olursun yeni ekran kartlarıda çıkacakmış belki biraz indirimede giderler güzel olur..
|güzel video emeğinize sağlık.
|Harkulade video olmus
|Güzel sistem toplamış Mesut Çevik
|mesut çevik kalitesi :) yine döktürmüş on numara sistem
|* Intel® Core™ i7-2600K ( O.C. 4.20 GHz) + Akasa Venom CPU cooler
* MSI P67A-C45(B3) Intel P67 Soket
* MSI GTX570 Twin FrozrII/OC
* HIGH POWER Absolute 850 Watt
* G.SKILL SNIPER F3-12800CL7D-8GBSR 8GB DDR3 1600Mhz CL7 (2x4GB)
* 2xWestern Digital Caviar Black 1TB (7200rpm) SATA 3- 6Gb/s 64MB HDD
* Team Xtreem S3 120GB
* Creative X-Fi Titanium pci Express
* Dark Knight USB 3.0 kasa
* Samsung XL2370 Monitor
* Logitech G500 Gamer Mouse
* A4 tech x7 g800 klavye
* Creative T6200 5+1 hoparlör
|keşke bios ayarlarınıda gösterselermiş çok daha yararlı olurdu.
Çok faydalı bir video olmuş, teşekkürler.
Saçmalamışsın. Açlıktan nefeslerinin koktuğunu nerenden uydurdun. Amelemesin.