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Video Rehber: Adım adım oyuncu bilgisayarı kuruyoruz

7 yıl
209,2b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda günümüzün modern oyunlarını yüksek kalite ayarlarında akıcı bir şekilde oynatabilecek performans odaklı oyuncu bilgisayarı kuruyor ve bir oyuncu gözüyle oyunlardaki performansını değerlendiriyoruz.
 

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Dovahkiin 7 yıl en beğenilen
Olabilecek en pahalı sistemlerden biri, zahmet olmazsa akıcı oyun oynatsın yani.


Çok faydalı bir video olmuş, teşekkürler.
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DragonLive 7 yıl
efemurat21
yaw nerden nere site onumara olmuş yaw kimderdiki donanımhaber buseviyeye gelecek baksana işi baya büyütmüşler eskiden aclıktan nefesleri kokuyordu ama şimdi para içinde yüzüyorsunuz ben gercekci konuşmayı seviyorum şimdiden bi kusurumuz olduysa afola başarılarınızın devamını bekleriz hayılı işler yaaa:=)

Saçmalamışsın. Açlıktan nefeslerinin koktuğunu nerenden uydurdun. Amelemesin.
efemurat21yaw nerden nere site onumara olmuş yaw kimderdiki donanımhaber buseviyeye gelecek baksana işi baya büyütmüşler eskiden aclıktan nefes...
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umutarslan.com 7 yıl
dvd sürücüyü takılmadımı yoksa ben kaçırdım mı :D
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DH Misafiri 6 yıl
Güzel video ama yeni bir sistem toplasanız süper olacak :D
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-gg- 7 yıl
Haftasonu bu videodan yardim alarak sistem topladim ilk defa . Tekrar tesekkurler
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IceGlory 7 yıl
Bu sistem performans desek değil,f/p desek hİç değil.
High End'de olsa f/p bileşenleri seçilmeliydi fikir verme açısindan.
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cberge 7 yıl
A2ad
videoyu şimdi izlicem ama dolar uçmuş durumda şu an sistem toplamak mantıklı mı yoksa biraz bekliyim mi?

bekle dostum bekle..bende toplamayı düşünüyordum biraz daha bekleyeceğim..hem kararsız kaldığın parçalar varsa karar vermiş olursun yeni ekran kartlarıda çıkacakmış belki biraz indirimede giderler güzel olur..
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cberge 7 yıl
A2ad
videoyu şimdi izlicem ama dolar uçmuş durumda şu an sistem toplamak mantıklı mı yoksa biraz bekliyim mi?

bekle dostum bekle..bende toplamayı düşünüyordum biraz daha bekleyeceğim..hem kararsız kaldığın parçalar varsa karar vermiş olursun yeni ekran kartlarıda çıkacakmış belki biraz indirimede giderler güzel olur..
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akay75 7 yıl
güzel video emeğinize sağlık.
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aliosman2323 7 yıl
Harkulade video olmus
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S 7 yıl
Güzel sistem toplamış Mesut Çevik
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cengizhan5334 7 yıl
mesut çevik kalitesi :) yine döktürmüş on numara sistem
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xLmNt13 7 yıl
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yasink86 7 yıl
keşke bios ayarlarınıda gösterselermiş çok daha yararlı olurdu.
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