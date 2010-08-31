WD LiveWire Powerline AV Ağ Kiti Kullanıcılarına 200 Mbps Yüksek Hızlı Bağlantı Sağlıyor

Tak-Çalıştır Şeklindeki Cihaz, HD Videoları Bağlantılı Ev Sinemasında Oynatmak için Mevcut Elektrik Prizlerini Kullanıyor

Harici depolama çözümlerinde dünya lideri olan WD, bugün WD Livewire Powerline AV Ağ Kitini pazara sürdü. HomePlug AV uyumlu WD Livewire, son kullanıcının evindeki mevcut elektrik prizlerini kullanarak evin her yerine güvenli ve dayanıklı yüksek hızlı internet bağlantısı ulaşmasını sağlıyor. WD TV medya oynatıcılarını tamamlar nitelikte olan WD Livewire Powerline AV Ağ Kiti, son kullanıcıların kolay ve ekonomik bir şekilde HD video içeriklerini ev eğlence merkezine taşımasını ve büyük dosyaları transfer etmesini ya da çok kullanıcılı online oyunlar oynamasını sağlıyor ve tüm bu işlevleri evin etrafında ağ kabloları dolandırmadan yapıyor. Kitin içindeki iki adaptörden çıkan dört bağlantı noktası ile son kullanıcılar router ve yedi ek cihazı yüksek hızlı ağlarına bağlayabiliyor.

Parks Associates?in yaptığı bir araştırmaya göre, HD TVler, Blu-ray Disk oynatıcılar, oyun konsolları ve WD TV Live Plus HD Medya Oynatıcısı gibi dijital medya oynatıcı benzeri bağlantılı cihazlara sahip kullanıcı sayısı artıyor. (Home Networks for Consumer Electronics 2009) Park Associatesin tahminlerine göre 2010 yılının sonuna kadar son kullanıcıların sahip olduğu bu cihazlar 11 milyonu bulacak ve sadece ABD?de 37 milyon internete bağlanabilir cihaz olacak, ancak bu cihazların internete bağlanmaları zor ve maliyetli olacak. Yine bir Parks Associates araştırmasına göre TV?lerini internete bağlamak istemeyen kullanıcıların % 42?si ya routerlarının cihazdan çok uzak olduğunu, ya da kurulumun çok karışık olacağını düşündüklerini belirtti. (Digital Media Evolution II 2010)

HomePlug AV teknolojisine sahip WD Livewire AV Ağ Kiti kullanıcılara saniyede 200 megabite ulaşan hızda data transferi sağlarken, yedi bağlı cihaza kadar da full HD 1080p videoların hatasız geri oynatımını mümkün kılıyor. Kurulum bir lambayı prize takmak kadar kolay. Kullanıcıların odalar arasında mevcudun dışında yeni kablo çekmesine gerek kalmıyor. Yapılacak tek şey kitin içindeki adaptörlerden birini routera ve bir elektrik prizine takmak, diğer adaptörü de kablolu ağ bağlantısına ihtiyaç duyulan bir çıkışa takmak. Kullanıcılar dört bağlı cihaza video indirebildikleri gibi, routerlarında da üç ek ağ çıkışı elde edebiliyorlar.

Entegre bir eğlence çözümü için, kullanıcılar dijital medyayı WD?nin My Book World Edition ev network sürücüsüne depolayabilir, fotoğraf, müzik ve HD videoları WD Livewire Powerline AV Ağ Kit bağlantısı ile evdeki WD TV serisindeki herhangi bir medya oynatıcıya veya diğer DLNA-uyumlu cihaza aktarabilirler.

WD?nin markalı ürünler grup pazarlama başkan yardımcısı Dale Pistilli ?Tüketiciler YouTube gibi hizmetleri kullanarak heyecan verici online içeriğe ulaşabilmelerini sağlayan artan oranlarda Internet bağlantılı TVler, video oyun konsolları ve medya oynatıcılar ediniyorlar. Popüler olmasına rağmen kablosuz ağlar her zaman HD video aktarımını gerçekleştirmek için gereken sağlam ve yüksek hızlı internet bağlantısı sağlamıyor. Yeni ethernet kabloları için delikler açmak ise karmaşık, pahalı ve dağınıklığa sebep oluyor. WD Livewire Powerline AV Ağ Kit ile elektrik prizi olan her yerde HD aktarım ve geniş hatlı internet olanaklarından faydalanmak mümkün oluyor.? dedi.

WD Livewire Powerline AV Ağ Kiti

WD Livewire Powerline AV Network Kit?in özellikleri:

Kolay kurulum ve evin her yerinde anında ağ açılımı

İki adet dört bağlantı noktalı Home Plug AV adaptörü

İki Ethernet Kablosu,

İki güç kablosu,

Hızlı kurulum klavuzu,

WD Livewire yardımcı programı bulunan CD,

Garanti ve destek klavuzu ve

2 yıl sınırlı garanti.

Uyumluluk

WD Livewire Powerline AV Ağ Kit HomePlug AV onaylı ve IEEE 802.3 ve IEEE 802.3u uyumlu. Kit için bir ethernet router ve AC elektrik prizi gerekir.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Yeni WD Livewire Powerline AV Network Kit 1 yıl sınılı garantiye sahiptir. WD Livewire seçkin distribütörlerden ve online olarak wdstore.com adresinden temin edilebilir. WD Livewire Proline AV Ağ Kiti için tavsiye edilen satış fiyatı 129? ?dur.

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