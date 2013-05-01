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Yararlı Android Uygulamaları Rehberi Bölüm 1

6 yıl
48,7b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Yeni video serimizde sizler için seçtiğimiz gündelik hayatınızı kolaylaştıracak Android Uygulamalarına yer veriyoruz. Bu bölümde birbirinden yararlı 6 farklı uygulama sizleri bekliyor.
 

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Fx_57,5 6 yıl en beğenilen
gözüm programlara ulaşabileceğimiz likleri aradı
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wolfdks 6 yıl
My script calculator süper bir uygulama olmuş bizim zamanımızda olsaydı matematikten 0 almazdık :)
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AmandaCerryy 2 yıl
Yararlı sağolun ve up
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ADreamCoder 2 yıl
Usta bulmak Hiç bu kadar kolay olmamıştı. Yeni uygulama Usta İşi: t.co/...
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dguoguz 3 yıl
Gayet güzel olmuş...,
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HAAltuntas 5 yıl
Allah razı olsun böyle bir şeye ihtiyaç vardı.


edit: eskiymiş zaten la yeni bölüm ne zaman???
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combo003 4 yıl

Online anlık olarak dövizleri takip edebileceğiniz ve aynı zaman portföyunuzun durumunuda görebileceğiniz bir uygulama :

Kar / Zarar

play.google.com/...



Not : Kendi uygulamamdır, isteklerinizi elimde geldiğince eklemeye çalışcam.
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DH Misafiri 6 yıl
Yararlı bir program olmuş. Teşekkürler
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rorschach_ 6 yıl
HE BEYLER PREMIUM HİS. ADAM ONE A PLASTİK KILIF TAKMIS. BENCE BU TARTISMANIN SONU BURASIDIR.


Video için teşekkürler.
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BuRDeN 6 yıl
NQ Vault benzeri, yani uygulamanın içinden istediğim resim veya videoyu uygulamaya import edip orada saklayabileceğim kullanışlı bir uygulama arıyorum.
Yardımcı olur musunuz?
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Açılmayan Kavanoz 6 yıl
Thanx bro
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burba 6 yıl
Hesap makinası tam isabet.
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-mhsn- 6 yıl
Hesap makinesi gerçekten güzelmiş
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FTX58 6 yıl
DH ekibine teşşekkürler böyle yararlı programları açıklamanız çok iyi olmuş devamını en kısa zamanda bekleriz
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weneorn 6 yıl
Güzel htc reklamı olmuş.. Herhangi bir android tablet kullanılarak ve marka logosu en azından kapatılarak yapılabilirdi bu video. Tabii aşırı reklamdan dolayı neredeyse her an çökme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir forumdan bahsediyoruz o yüzden yadırgamıyorum...
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