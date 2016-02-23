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Yeni Fiyat/Performans telefonu "GM 5 Plus video inceleme"

3 yıl
198b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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General Mobile GM 5 Plus, 3100mAh bataryası, 5,5" Full HD ekranı, 3GB bellek, 32GB depolama alanı, metal çerçeveli kasası ve Snapdragon 617 işlemcisi ile Android One ekosisteminin en güçlü telefonu
Mobil Dünya Kongresi kapsamında lansmanı yapılan General Mobile GM 5 Plus'ı sizler için inceledik.

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mfurkan0 3 yıl en beğenilen
Mesut Çevik'in tanıttığı övdüğü telefonu almam. Bu hatayı Discovery Elite alırken yaptım...
2 Yanıt Yanıtla +39
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Rezn0v.dll 3 yıl
G3 kadar başınıza taş düşsün. Ne G3mus arkadaş. Kim napsın o 32 bit plastik kasalı cayır cayır kasan cihazı. Üstelik 2 yıllık doldu artık miadı vazgeçin şu lg fanlığından. Bunu 3 yıllık G2 kullanıcısı olarak söylüyorum
G3 kadar başınıza taş düşsün. Ne G3mus arkadaş. Kim napsın o 32 bit plastik kasalı cayır cayır kasan cihazı. Üstelik 2 yıllık doldu artık miadı vazgeçin şu lg f...
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Yanıtla +27
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rtsbora 3 yıl
GM'nin hiçbir telefonuna 1000 lira verilmez. Burda telefonu öven üyeler de 1000 liraya telefon alacak olsalar GM almazlar.
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DH Misafiri 1 yıl
Bende var 650 TL'ye aldım. Çok memnunum. Kamerası harika! Bu özelliklerin yarısına sahip olan samsung galaxy A7 1400 TL. Yani fiyatı da çok uygun. Herkese öneririm
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DH Misafiri 2 yıl
slm. arka cepte taşınan bir telefon değil. Yani şunu belirteyim Kesinlikle kullanıcı hatası değil Aldığımızda mı dikkat etmedik bilemiyorum ama telefonun üst kasa bölümü eğilmeye başladı. güneşten eğilir gibi. Kasa dandik galiba. Camı esnetip çatlatabilir. Ne yapılabilir? teşekkürler. 6-7 aylık telefon
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DH Misafiri 2 yıl
Merhaba telefon enerji duymesi kullanılamıyor telefon aktif ama ekran gelmiyor bazen de ekran kilidi açılıyor
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DH Misafiri 2 yıl
Bin defa pişmanım. Nedenmi?Durun tek tek sayayım..(alalı 4 hafta oldu,Teknosadan aldım)
1-şarj giriş soket yeri tam oturmuyor.Şarj edene kadar kadar 100 defa git gel yapıyor.
2-Tam kapama yaptıktan sonra açarken,açılışta tüm telefonları otomatik arıyor,tüm sayfalar yeniden açılıyor,bir çok özelliği tekrar başlatıyor(bloototh,fener vs.)
3-internet bağlantısı sık sık kesiyor.
4-Ekran donması oluyor.
5-Kamera kalitesiz(13 MP ön arka külliyen yalan)
6-Otomatik ışık ayarı diye bişi yok,külliyen yalan.
7-Fiyatı ucuzmuş,yemişim ucuzunu,çöp olduktan sonra 5 lira olsa nolur.
Daha yazacak cok şey varda,bu kadarı bile yeter.Sıkıldım.
Almayın,kahrolursunuz.
1 Yanıt Yanıtla
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ByBaterist 2 yıl DH Misafiri
hocam telefonu tavsiye edermisiniz, bunca olumsuzluğa rağmen. telefon ihtiyacım yok fakat alayım bir köşede dursun diyorum sarı kı-utu puanı ile. ama bir dünya olumsuz yorum aldım bu telefon ile ilgili.
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1996srhtkmr 2 yıl
Yaklaşık 3 haftadır kullanıyorum 2 tane aldık birinden memnunuz fakat diğeri gerçekten çıldırtacak düzeyde dokunmatik hassasiyeti berbat algılamıyor ısınma vs. Bunlara takılmıyorum ama klavye dokunmatiği berbat algılamıyor kırılmaz cam yok beyaz olanda yağ gibi akarken siyahda ekranı zorla basmak gerekiyor. İade talebinde bulunan değişim olur mu sizce. Bu gm5 plus şans işi alanların %50si pişman bende dahil olmak üzere biri harika biri çöp çıktı
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DH Misafiri 2 yıl
zenfone 2 16 gb mi yoksa gm 5 plus mi tesekkurler
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mertsat24 2 yıl
bu telefon bildiğiniz ÇÖP! marka hele ucuzculuktan kalitenin içine etmiş
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goksenin10 2 yıl
Bu telefon tamamıyla bir pişmanlıktır. Hatta GM genel olarak bir hatadır. O kadar duydum ettim alayım dedim resmen hergün sorun yaşıyorum. Servisi ayrı bir dert. Bu kadar ilgisiz ve özensiz bir servis yok. Servisten telefonu aldığım gibi satıcam.
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DH Misafiri 2 yıl
KARDEŞİM BEN TELEFONU ALALI 3-4 GÜN OLDU BENCE GÜZEL TELEFON NİYE DİYE SORARSAN ÖZELLİKLERİ HARİKA HA ŞU DA VAR TABİİ ISNIYORMU EVET AMA FAZLA DEĞİL...
WAATSAAP FACEBOOK YOUTUBE YE GİRDİĞİN ZAMAN ISINMIYO AMA OYUN OYNADIĞIM ZAMAN BİRAZ ISINIYOR MESELA ASPHALT 8 OYNUYORUM EN FAZLA GÖRDÜĞÜM 42 C* .HADİ SAMSUNG J7 İLE KARŞILAŞTIRAYIM WAATSAAP TA FACEBBOKTA ISINIYOR ASPHALT 8 DE DE ISINIYOR . SEÇİMİNİ YAP
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaslar yorumlari okudum kimi memnun kimi degil ben yarin buvtelefonu almayi dusunuyodum anladigim kadariyla tek sorun isinmasi ve sarj skntisi bi telefoncuya gidip baktim inceledim de bu telefonu cok hos telefonu hor kullanan biri de degilim sizce bu telefonu alayim mi yoksa baska telefonlara goz atayim mi acil yardimci olursaniz sevinirim cok tesekkurler
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