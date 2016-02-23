Yeni Fiyat/Performans telefonu "GM 5 Plus video inceleme"

Genel Yayın Yönetmeni
General Mobile GM 5 Plus, 3100mAh bataryası, 5,5" Full HD ekranı, 3GB bellek, 32GB depolama alanı, metal çerçeveli kasası ve Snapdragon 617 işlemcisi ile Android One ekosisteminin en güçlü telefonu
Mobil Dünya Kongresi kapsamında lansmanı yapılan General Mobile GM 5 Plus'ı sizler için inceledik.
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1-şarj giriş soket yeri tam oturmuyor.Şarj edene kadar kadar 100 defa git gel yapıyor.
2-Tam kapama yaptıktan sonra açarken,açılışta tüm telefonları otomatik arıyor,tüm sayfalar yeniden açılıyor,bir çok özelliği tekrar başlatıyor(bloototh,fener vs.)
3-internet bağlantısı sık sık kesiyor.
4-Ekran donması oluyor.
5-Kamera kalitesiz(13 MP ön arka külliyen yalan)
6-Otomatik ışık ayarı diye bişi yok,külliyen yalan.
7-Fiyatı ucuzmuş,yemişim ucuzunu,çöp olduktan sonra 5 lira olsa nolur.
Daha yazacak cok şey varda,bu kadarı bile yeter.Sıkıldım.
Almayın,kahrolursunuz.
WAATSAAP FACEBOOK YOUTUBE YE GİRDİĞİN ZAMAN ISINMIYO AMA OYUN OYNADIĞIM ZAMAN BİRAZ ISINIYOR MESELA ASPHALT 8 OYNUYORUM EN FAZLA GÖRDÜĞÜM 42 C* .HADİ SAMSUNG J7 İLE KARŞILAŞTIRAYIM WAATSAAP TA FACEBBOKTA ISINIYOR ASPHALT 8 DE DE ISINIYOR . SEÇİMİNİ YAP