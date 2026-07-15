3 Kameralı ve Sony Sensörlü Araç Kamerası - Laiser Alpha 1!

Bu videoda Laiser Alpha 1 araç içi kamerayı tüm detaylarıyla inceliyoruz. Sony STARVIS 2 sensörü, GPS, Wi-Fi, park modu ve daha birçok özelliğiyle bu model gerçekten alınmaya değer mi?

Ülkemizde her gün haberlerde trafikte yaşanan olayları izliyoruz. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde trafiğe çıkmak gerçek anlamda daha da dikkat gerektiren bir hale geldi. Biz de bu videomuzda trafikte yaşayabileceğiniz olayları kaydedebileceğiniz ve fiyat-performans anlamında dikkat çeken bir araç kamerasına yakından bakıyoruz. İnceleme konuğumuz Laiser Alpha 1, 4K çözünürlükte ön kamera, yüksek kaliteli arka kamera, Sony STARVIS 2 görüntü sensörü, dahili GPS, çift bant Wi-Fi, G-Sensör, döngüsel kayıt (Loop Recording) ve park modu gibi birçok gelişmiş özelliği bir araya getiriyor.

Özellikle de 3 kameraya sahip olmasından kaynaklı aracın hem ön hem iç hem de dışını aynı anda kaydedebiliyoruz. Laiser Alpha 1 araç kamerası modeliyle ilgili merak edilen tüm detaylar videomuzda. İyi seyirler!

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Laiser Alpha 1

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