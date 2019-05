Yeni Nesil Ekran Kaplaması: Clear-Coat

Clear-Coat her türlü elektronik cihaz için özel tasarlanan ekran ve gözde koruması sağlayanyeni nesil bir kaplamadır. Eski ekran filmlerini unutun, Clear-Coat cep telefonunuz, tabletiniz, dizüstü bilgisayarınız ve hatta saatiniz için özel olarak tasarlanmıştır. Sadece cihazınızın ekranını değil, arka ve yan yüzeylerinizi de korumaktadır. Her türlü çizik ve darbede 2 patentli teknolojisi ile üstün koruma sağlar. Ürünlerimizin hepsi Amerika üretimi olup, ömür boyu ürün değişim garantisine sahiptir. Cep telefonunuzun, tabletinizin markası ne olursa olsun, her cihaz için özel olarak üretilmiş bir Clear-Coat vardır. Türkiye’de Cevahir AVM, Kartal Merkez M1 AVM ve Merter Meydan AVM’de ilk açılan ilk hizmet noktalarımız ile satış ve uygulama hizmeti verilmektedir. Kendisine 100% müşteri memnuniyetini görev edinmiş şirketimiz, her geçen gün Türkiye’deki yatırımlarını arttırarak yoluna devam edecektir.



ÖMÜR BOYU ÜRÜN DEĞİŞTİRME GARANTİSİ



Tüm Clear-Coat ürünleri ömür boyu ürün değiştirme garantisi içermektedir. Clear-Coat’un renginin solması, soyulması veya çıkması durumunda size Clear-Coar satış noktalarında yenisi ile değiştirme garantisi veriyoruz. Yenileme garantisini kullanmak için cihazınıza uygulanmış eski Clear-Coat ürününün bizim tarafımızdan çıkarılması ve satış fişinizi saklamanız yeterli olacaktır.



AMERİKA’DA ÜRETİLMİŞTİR



Düşündüğünüz gibi sadece kendimizi iyi hissetmek için değil, ürünlerimizi daha iyi ve müşterilerimizi daha fazla memnun ettiği için en gelişmiş teknolojileri kullanarak Amerika Birleşik Devletleri’nde üretimlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Aksesuarlarımızın Philadelphia’daki ofisimizde tasarlıyoruz ve bu eşsiz tasarıma sahip Clear-Coat ürünlerini gene aynı lokasyonda üretiyoruz. Hiçbir ürün üretimi Amerika'daki tesislerimiz dışında yaptırılmamaktadır.



CLEAR-COAT FAYDALARI



Kristal berraklığında saydam koruma



Cihazınızın ağırlığını ve kalınlığını arttırmaz



Her marka ve cihaz için özel lazer kesim



Dayanıklılığı yüksek, uygulaması kolay filmler



1/40 cm inceliğinde kristal berraklığı



Varolan eski çizikleri gizler, yenilerinin oluşumunu önler



Ömür boyu ücretsiz ürün değişimi garantisi



SATIŞ VE HİZMET NOKTALARIMIZ:



Cevahir AVM, İstanbul



Merter Meydan AVM, İstanbul



Kartal M1 Merkez AVM, İstanbul



HER CİHAZA UYGUN



Cep telefonunuz, tabletiniz, saatiniz, MP3 çalarınız, kısacası hayal edebileceğiniz her şey için muhtemelen bir Clear-Coat mevcut. Sahip olduğunuz şeylerin yeni gözükmesini sağlayın!



PARMAK İZLERİNE KARŞI DAYANIKLI



Clear-Coat parmak izlerinin oluşmasını önleyen özel bir yapıya sahiptir. Telefonunuzun ekranını sürekli silmek zorunda kalmadan tüm gün rahatça kullanabilirsiniz. Aradaki farkı görmeniz için resimlere bakın.



DAHA FAZLA TUTUŞ, DAHA AZ DÜŞÜRÜŞ DEMEKTİR



Clear-Coat telefonunuzu, iPadinizi dizüstü bilgisayarınızı ve diğer cihazlarınızı daha iyi tutmanızı sağlar ve böylelikle cihazınız elinizden sürekli kaymaz. Filmimiz kıyafetlerinize

yapışmaz ve cihazınızı kolaylıkla cebinizden çıkartabilirsiniz.



NEREDEYSE GÖRÜNMEZ



Clear-Coat kristal berraklığına sahiptir, eski çiziklerin görünümünü gizleyerek, cihazınızın yeni gibi görünmesini sağlar. Cihazınızın üzerinde yokmuş gibidir. Clear-Coat’un ne kadar iyi gözüktüğünü görmek için internet sitemizdeki filmimizi izleyin.

