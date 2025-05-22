Gigabyte'ın Yapay Zekalı Yeni Gaming Notebookları ve Monitörleri - Computex 2025

Tayvan'da düzenlenen COMPUTEX 2025 fuarında Gigabyte standındaki yeni ürünlere yakından bakıyoruz. Yeni ürünleri Gigabyte Türkiye Reklam ve Pazarlama Müdürü Mert Yıldırım ile değerlendiriyoruz.

Tayvan'da düzenlenen COMPUTEX 2025 fuarında Gigabyte standındaki yeni ürünlere yakından bakıyoruz. Yeni ürünleri Gigabyte Türkiye Reklam ve Pazarlama Müdürü Mert Yıldırım ile değerlendiriyoruz.

Gigabyte'ın yeni gaming notebookları ve yeni gaming monitörleri yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni gaming dizüstülerde performansa, inceliğe ve malzeme kalitesine odaklanılmış. Yeni gaming notebooklar RTX 5000 serisinden güç alıyor. Monitörlerde ise yapay zeka oyunu kolaylaştırıyor. Örneğin CS2'de yerden AWP aldığınızda ekrana otomatik olarak Crosshair geliyor. Computex 2025'te sergilenen tüm monitörler Türkiye'de satışa sunulacak.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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